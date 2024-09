Los uniformes de futbol de la NBA son una chulada

La semana pasada les trajimos una serie de playeras de equipos nacionales de futbol que el artista Emilio Sansolini rediseñó usando una marca reconocida de cada país participante, entre ellas Fred Perry para Inglaterra, Armani para Italia, y Ralph Lauren para los Estados Unidos, por nombrar algunas. Definitivamente les quedaron muy chingonas y deberías echarles un ojo.

Y qué tal estas como complemento. El diseñador canadiense Alexandre De Séve ha tomado a los equipos de la NBA y plasmado sus colores en uniformes adidas de futbol. Una vez más, el resultado fue increíble, dejando a muchos diseños actuales atrás. Por ejemplo, ¿por qué Crystal Palace no tiene un uniforme similar al de los Pistons de Detroit? ¿Acaso Plymouth Argyle no se vería mejor vestido como los Bucks de Milwaukee? Por dios diseñadores, tienen varias preguntas qué responder. No les haría mal ver estos uniformes para que se inspiraran.

