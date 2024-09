Modrić se saca de la chistera un golazo de volea frente a Turquía

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Qué pedazo de futbolista es Luka Modrić, madre mía. El croata lleva varios años postulándose al honor de mejor centrocampista del mundo con sus brutales actuaciones en el Real Madrid… y parece que está decidido a continuar en su línea durante la Eurocopa. En el primer partido de su selección en el torneo francés, frente a Turquía, Lukita se sacó de la manga un voleón de locura para mandar la pelota al fondo de las mallas.

La defensa turca despejó un centro del azulgrana Ivan Rakitić, el balón cayó a la frontal del área… y Modrić no se lo pensó dos veces y la remató así como venía. Quizás el portero turco Volkan Babacan pudo hacer algo más, pero el bote de la pelota lo dejó vendido. Fue el único gol del partido; los croatas dominaron, pero no consiguieron aumentar la diferencia. La salida del jovencísimo Emre Mor dio una pequeña esperanza a los turcos, pero el pequeño genio no fue suficiente para darle la vuelta al encuentro.

Por cierto, la UEFA no quería que lo vieras, así que cortó la transmisión inmediatamente, pero si te fijas verás que un espontáneo se coló en la celebración del gol croata. La seguridad del estadio no tuvo su mejor día.

Con esta victoria, Croacia se pone en cabeza del grupo D a la espera de lo que haga España frente a la República Checa este lunes a las 15h. ¿Empezará la Roja con buen pie?