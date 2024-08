Lunay estrena “Soltera (Remix)”: pasado, presente y futuro del reggaetón

Días atrás Lunay teaseó al planeta Instagram con un videito de Bad Bunny fumando desde su hookah. El conejo cantaba un intro made in sad bad bunny para luego dejar romper la canción y darnos cuenta que era un remix de “Soltera”, una de las canciones que Lunay, el nuevo nene de oro, había estrenado hace algún tiempo.

Jefnier Osorio (Lunay) tiene 18 años. No lleva más de 10 meses haciendo reggaetón y ya es la próxima estrella mundial de la música urbana en el idioma de Raymond Ayala. Está firmado por Chris Jeday y Gaby Music, productores clave del género; y apenas se unieron, este muchacho empezó a sacar temas con Ozuna, Zion & Lennox, Anuel AA. Padrinos no le faltan. Ahora, lo que necesitaba era que su carita hermosa estuviese en todos lados y, si no era suficiente Bad Bunny en el remix de “Soltera”, llegó el personaje más importante en la historia del reggaetón:

“Soltera (Remix)” ya era una canción respetable. Pero con estos versos de Bad Bunny y Daddy Yankee tenemos una fiel muestra del pasado, presente y futuro del género. Daddy Yankee sigue siendo el presente, lo tengo claro; pero en una parte de su verso usó un sample de una de las canciones más icónicas del reggaetón: “Ella está soltera”: entró perfectamente en el discurso de la original. Bad Bunny nos da lo que estamos acostumbrados a recibir del conejo malo: perreo sad; melodías tristes o que nos llevan a ciertas partes del happy punk, como nos demuestra en la intro.



Quizás este remix es la presentación oficial para el planeta entero de la cara de Lunay. Este chico de Cozumel, Puerto Rico, podría ser Neo quebrando el dominio de los Anuel AA, Ozuna, Daddy Yankee y J Balvin en la Matrix del mainstream.

