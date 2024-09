Lunes de locura con ‘All Gone’ la colaboración de Pete Tong y Kingstown

Muy pocos individuos en el mundo de la música dance pueden adjudicarse el tipo de influencia que Pete Tong ha tenido durante los últimos veinte años. Con un inigualable oído para los nuevos talentos, Tong es el tastemaker de la generación electrónica por excelencia.

En All Gone Pete Tong & Gorgon City Miami 2015 – la más reciente colección en su aclamada serie All Gone – Tong se une aldúo explosivo de Gorgon City para entregarnos una compilación con dos CDs mezclados llena de house directo, techno y electronica de algunos de los mejores productores del mundo.

Videos by VICE

Además de inclusiones de estrellas de primer nivel como Maceo Plex, Dusky, MK, Booka Shade, Guy Gerber & Puff Daddy, y Scuba, el lanzamiento incluye una colaboración exclusiva entre Tong y Kingstown titulada «I Lost My Mind».

El resultado es un exótico esfuerzo conjunto que nos tiene listos para adelantar nuestros relojes y transportarnos directo al Estado Soleado tan pronto como sea humanamente posible.

‘All Gone Pete Tong & Gorgon City Miami 2015’ saldrá a la venta el 22 de marzo (2CD / Digital) en Defected Records.The legendary ‘All Gone Pete Tong Miami Pool Party’ is back at the Miami WMC on Thursday, March 26 at the Surfcomber Hotel.



Pete Tong está en Facebook // Twitter // SoundCloud

Gorgon City está en Facebook // Twitter // SoundCloud

Kingstown está enFacebook // SoundCloud

Defected Records está en Facebook // Twitter // SoundCloud

Christopher está en Twitter.