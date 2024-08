Luny nos regala sus tracks favoritos para encender el club

Wile Out es un sello de la era del internet y el club global, fundado en 2015 con cuarteles en Sidney, Australia y dirigido por Paulo Flores alías Luny de raíces brasileñas. El objetivo principal es brindar apoyo a los artistas subterráneos de todo el mundo a través de compilaciones y lanzamientos de sencillos, eps, lps y demás, con la intención de crear un vínculo entre los productores, las nuevas audiencias y las diferentes maneras del consumo musical por parte del público. Wile Out es un label que tiene su música presente en los radares de RinseFM, Nest HG, Resonate Sounds, BBC 1xtra y por supuesto en la mira de Diplo por los tracks que ha incluido en su show “Diplo and Friends”.

Luny gusta de la música club en el amplio espectro del término para su sello, sus producciones y por supuesto, para sus selecciones en formato DJ set, pasando por chill baile, future beats, afrotrap, favela bass, uk funky, house y más. Apenás hace unos días lo vimos embarcarse en su primer tour de club global, lo que lo trajo a este lado del mundo y a pasar por nuestro país para ofrecer sus dos primeras fechas este fin de semana, el pretexto perfecto para preguntarle cuáles son sus tracks preferidos para encender la pista en el club y que lo representen en cuanto a el sonido que maneja como productor.

The Beat Club – “Security” (Midnight Club Mix)

Security by The Beat Club ha sido una canción que siempre mantengo en mis sets, me gusta tocarla debido a melodía de sintetizador minimalista y su batería de estilo latino latino, aunque fue producida en 1988, aún es una gran canción.



Justice Vs Simian – “We Are Your Friends” Scottie B, King Tutt and Samir Remix

Scottie B es una de mis mayores influencias en la música para bailar, recuerdo que cuando se lanzó esta canción, Justice era un nombre desconocido a principios de los 00, esta canción aún se mantiene para asombrar en el club.



Wile Out X Stay Tropical – “2018 Holiday Compilation” [Mega Mix]

U sure do Baile es mi canción en la que tome el sample de un gancho vocal de la cantante de dance-pop Donna Allen de los 90, la canción “Serious”, que se ha sampleado en varios éxitos de baile de los 90.



Swedish House Mafia – “One”

Swedish House Mafia alcanzó su punto máximo en 2010 con su gran éxito “One”, que cuenta con voces de Pharell, esta canción va bien en cualquier situación con su línea de sintetizadores infecciosos y 4 para el golpe de piso.



Luny se presenta este viernes 22 de febrero en C L U B // C a D E R a, que se llevará a cabo en Terminal Club Antisocial, ubicado en el número 20 de la calle Bolívar en el centro histórico de la Ciudad de México, a lado de Badsista de Brasil, Lechuga Zafiro de Uruguay y los locales Dj Mvñv, Brvtvs y El Irreal Veintiuno, en un esfuerzo conjunto de los sellos Raccoonin Records, Perreo Millenial, Cvjv Negrv Records y Hypersonics.

