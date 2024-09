Lykke Li tiene un nuevo súpergrupo y su primer video está lleno de nudistas

Nunca he entendido la necesidad de desprenderse de todas tus prendas de ropa para retozar entre el pasto y los árboles. Sé que hay personas a las que les gusta estar cerca de la naturaleza, pero a mí la vida de los nudistas me parece como una empresa fría e incómoda, y sobre todo lo opuesto de divertido. Dicho lo anterior, el nuevo video de LIV​ ­(el súpergrupo compuesto por Lykke Li, el productor Jeff Bhasker, los integrantes de Miike Snow Andrew Wyatt y Pontus Winnberg, y Björn Yttling de Peter Bjorn and John) es probablemente lo más cercano que estaré a volverme un nudista.

En «Wings of Love», unos humanos con bastantes ánimos muestran sus extremidades desnudas a través de un campo, mientras bailan alrededor de una fogata rosada, corren por el bosque, nadan encuerados en un hermoso río azul, y se agarran entre ellos —claramente liberados por no tener bolsillos, y en consecuencia no tener iPhones que sienten la necesidad de revisar cada 10-15 segundos. Es un video hermoso, y también es una muestra de cómo ha de haber sido meterse hongos a finales de los 60, antes de que existieran cosas como Tinder y PornHub.

Véanlo completo aquí abajo: