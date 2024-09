Lyric, la hija de Robert Hood, explica cómo el house de Floorplan se convirtió en un asunto de familia

Si eres un admirador del pionero del minimal techno de Detroit, Robert Hood, sin duda ha estado sumergido y perdido en la magia de su proyecto house-gospel Floorplan, el cual ha estado produciendo gemas trascendentales desde los años 90. Si bien su trabajo como Hood abarca un espectro mucho más amplio, sus excursiones como Floorplan exudan lo grandioso, inspirador y el hecho mismo de celebrar; no puede ser una coincidencia que en el mismo periodo ha estado trabajando como ministro en el estado de Alabama. En 2014, un año después del lanzamiento del tan esperado álbum debut de Floorplan, Paradise (publicado en su icónico M-Plant), el proyecto de Hood tomó otro giro mítico reclutando a su entonces hija de 16 años, Lyric, para tocar junto a él en los DJ sets de Floorplan, incluyendo un cierre memorable en el Boiler Room Dekmantel del año pasado.



Ahora, el dúo de padre e hija ha dado finalmente el gran paso de la cabina del DJ al estudio. En febrero, Hood anunció que el proyecto Floorplan sería de ahora en adelante una colaboración con Lyric, avisando de paso que habían co-producido un nuevo álbum titulado Victorious (programado para salir el 17 de junio en M-Plant). Esta semana, el dúo ha lanzado «Tell You No Lie», la primera verdadera degustación del disco, que será también lanzado en un 12″ que verá las calles el 29 de abril. Tal como esperábamos, es un testimonio de la alquimia gloriosa de lo que tiene que ser uno de los pocos (si no el único) dúos de padre/hija, DJs y productores, en la historia de la música electrónica.



Videos by VICE

Escúchalo a continuación, junto a una charla con Lyric sobre el unir fuerzas con su papá, cómo se interesó en ser DJ, y cuáles son los productores que escucha en su tiempo libre.



THUMP: ¿Fuiste introducida al techno y a la música electrónica desde una temprana edad? ¿Qué escuchabas de pequeña?

Lyric Hood: En un principio, mi padre era solo el tipo que espantaba a las arañas, jugaba conmigo y me llevaba al parque. Cuando tenía unos 12 años, comencé a darme cuenta que mi padre no era como cualquier otro padre. Ahí fue cuando comenzó todo. Escuchaba a Crystal Waters, Diana Ross, Michael Jackson, Prince, James Brown. Estaba rodeada de este tipo de música cuando era una niña, por lo que se podría decir que no tuve una infancia normal. Y el viajar con mis padres me expuso de paso a la música electrónica.

¿Cuándo te comenzaste a interesar particularmente en ser DJ y producir?, ¿cómo acogió tu padre ese deseo, o qué le agregó?

Mostré un interés en ser DJ a los 16 años, y mi padre me introdujo a música electrónica clásica como Planet Rock, Fast Eddie, a la vez de que me comenzaban a interesar artistas como Michael Jackson y Frankie Knuckles. Después de eso, ¡todo comenzó a fluir!

¿Qué es lo que más te gusta de Floorplan, comparado con los demás trabajos en solitario de tu padre?, ¿por qué fue el proyecto en que terminaste involucrada?

Me encantan ambos, así que no puedo decidirme o escoger entre alguno. Diría que trata sobre el groove en los tracks de Robert Hood y Floorplan: mismo artista, diferente vibra. Esa es una cosa que me gusta de mi papá, es un camaleón. En cuanto a cómo me involucré, es un asunto de familia.

Hiciste un set increíble con tu padre en Dekmantel, ¿puedes contarnos un poco sobre cómo se dio y qué sintieron?



Al principio tuve algo de miedo, había muchísima gente, pero una vez puse el primer disco, me sentí de nuevo como en casa. Me dejé llevar y terminó siendo un gran set, uno de mis favoritos en realidad. Estamos de gira juntos este verano, tal como lo hicimos el verano pasado. Tuvimos noches inolvidables en Dublín e Ibiza también, y no podemos esperar volver allí de nuevo este año.

¿Cómo se convirtió Floorplan en un dúo de productores?

He estado aprendiendo el oficio observando a mi padre en el estudio, recibiendo a la vez algunos consejos, tips y truquitos. El dúo se desarrolló a partir de que me volviera DJ, y fue inevitable después de que empezara a producir loops y crear beats en mi mixer. Le mostré algunas de mis ideas a mi padre y antes de que me diera cuenta, estábamos en el estudio juntos.

¿Qué sonidos te interesan como productora?, ¿qué te gusta?

Los tipos de sonidos que principalmente me gustan son el house, nueva y vieja escuela, Chicago y minimal techno. Por artistas, me gusta mucho Gary Beck, Ben Sims, como también la música de MK, Hannah Wants y varios más. Hablando de mi carrera, también estoy yendo a la universidad. ¡Así que manténganse atentos!



***

Más sonidos celestiales de Floorplan por acá.