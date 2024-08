Mac DeMarco anuncia la fecha de su nuevo álbum y comparte video del primer sencillo

Dos años después de su hermoso This Old Dog, parece que nuestra celebridad con diastema favorita ya tiene todo listo para bendecirnos con un nuevo trabajo de larga duración.

Esta madrugada, nuestro bello universo amaneció con la grata noticia de que Mac DeMarco lanzará Here Comes The Cowboy, su cuarto álbum de estudio, el 10 de mayo a través de Mac’s Record Label, su propio sello discográfico. La noticia comenzó a cobrar vida propia cuando un fanático del artista canadiense compartió en Reddit una foto de un poster del álbum venidero.

Casi que de inmediato, DeMarco compartió un comunicado donde confirmaba el anuncio del LP. “Este es mi disco de vaqueros. Cowboy es un término de cariño para mí, lo uso a menudo cuando me refiero a las personas en mi vida. Donde crecí hay mucha gente que usa sinceramente sombreros de vaquero y hace actividades de vaquero. Estas no son las personas a las que me refiero”, aseguró.

A la par del anuncio, DeMarco también compartió el video del primer sencillo de Here Comes The Cowboy. Titulada “Nobody”, la canción y el video nos muestran a un Mac convertido en un lagarto vaquero, fumando y pidiendo pie de pizza de pepperoni por domicilio.

Si quieres más detalles, mira el video de “Nobody” al comienzo de la nota.

