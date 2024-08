Mac DeMarco, otra vez lo estás forzando demasiado

Cuando Mac DeMarco lanzó This Old Dog hace un par de años, esa figura del wey inmaduro de sonrisa imbécil que cantaba sobre la edad de su mamá y salía bailando sobre un piso embarrado de mantequilla que tanto había odiado por años de repente comenzó a cambiar. Ya le guardaba cariño. Era imposible no hacerlo con esa rendición hermosa que hace a su padre en “Watching Him Fade Away”, o con ese viaje introspectivo a su cabeza en “Monnlight on the River”.

Pensé que había cambiado. Que había dejado su personaje de tonto para hacer de su extravagancia una oportunidad para sumergirse en la profundidad reflexiva del ser humano y no en el abismo de la ridiculez sin sentido. Como sea, a lo largo de este año, ha ido lanzando adelantos del que será su nuevo disco Here Comes the Cowboy –previsto a salir el 10 de mayo–, y la realidad es que tenía esperanzas de que siguiera avanzando hacia adelante respecto a su LP pasado. Pero al parecer no es así. Hoy estrenó un nuevo tema que lleva por nombre “On The Square” y que habla de vivir en un cuadrado y de vivir una vida que no está ahí. Además lanzó un video dirigido por William Sipos y Sean Campos que al parecer intenta tener un malogrado aire a lo David Lynch donde se muestra a Mac con una máscara de látex entrando por un plato de leche a lo que parece ser un purgatorio con otros tipos con máscara de látex. Y tampoco entiendo cuál es el concepto de todo esto.

La muestra más clara de que Mac lo está forzando demasiado, es que en entrevista para NME, declaró de una forma absurdamente infantil no saber porqué su disco se llama así –o sea, Here Comes the Cowboy. “¿Es un nombre gracioso? ¿Es raro y discordante? Quizás sea las dos, algo que esté en el medio. ¿Quién es este vaquero? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Amo eso”. Uta. Escucha “On The Square”, su nuevo tema, al inicio de la nota.

