Mac Miller regresa con tres nuevas canciones

El rapero de Pittsburg Mac Miller, está de vuelta. El creador de «Dang» limpió sus redes sociales y nos sorprendió esta mañana con tres nuevas canciones. «Small Worlds», «Buttons» y «Programs», en su mayoría eliminan la estética sensual y sexual de su último álbum The Divine Feminine de 2016. «Small Worlds» y «Buttons» están influenciadas por R&B, pero Miller parece tener un estado de ánimo más agresivo que hace dos años, haciendo una autocrítica y lamentándose por estar tan cerca del éxito. «I know I probably need to do better», grita en «Small Worlds». «Fuck whoever / Keep my shit together / You never told me being rich was so lonely». «Programs», producida por CuBeatz y Cardo, mantiene a Miller con un ritmo más trapero, deslizándose en un flujo similar al de Kendrick Lamar, algo que no lo habíamos visto hacer antes. El track también tiene referencias a su reciente arresto por manejar bajo el influjo del alcohol, después de meses de sobriedad: «Off to see the wizard / Lead the picture / Me and liquor / Evil mixture».

Escucha los tres tracks a continuación:

