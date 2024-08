Madlib es el músico más influyente del siglo XXI

Existen varios músicos cuyo legado en lo que va del siglo XXI puede ser considerado desde ahora una referencia para los músicos actuales y las generaciones que están por venir (claro, si antes los seres humanos no morimos fundidos por las insoportables altas temperaturas que aquejan al planeta).

Dentro de ese selecto grupúsculo de músicos influyentes, la llamada prensa especializada considera que los esfuerzos de Rihanna y Beyonce han dado forma a la estética del pop actual, que Kanye West (muy a pesar de su necesidad de pertenencia y atención) con cada disco da un volantazo que cambia la dirección de la estética del hip hop, que los chicos de Migos y su sonido es tal vez más influyente de que el sonido del Cuarteto de Liverpool y Jack White, bueno, no tengo claro cuál es el argumento aunque habrá que reconocer su impacto en el renacimiento del vinilo como formato popular: gracias, Jack.

Solo el tiempo determinará la envergadura e impacto de la obra de los antes mencionados y las generaciones por venir podrán apreciar qué sonidos envejecieron mejor. Debemos considerar que lo muy popular de ahora no necesariamente envejecerá de forma decorosa. Por ejemplo: a principios del siglo XX las orquestas más populares eran las de directores blancos como Paul Whiteman pero el sonido del jazz que resultó más influyente de esa generación es el de Louis Armstrong, cuyo legado pareciera haber estado adelantado en el tiempo y de ahí que sus composiciones e interpretaciones de jazz envejecieran de mejor manera y su sonido terminara siendo más influyente que el de sus contemporáneos blancos.

En los siguientes párrafos intentaré esgrimir el caso de Otis Jackson Jr. alias Madlib, a quien considero como parte de ese grupo de músicos influyentes de esta generación basándome en los logros y trabajo que ha cultivado hasta el día de hoy.

La parte de la obra de mayor impacto de Madlib es, sin lugar a dudas, en la que el músico de California funge como productor/beatmaker, que es precisamente el rol que ejerció durante sus primeros años en el negocio de la música. A mediados de los noventa Madlib forma su propia banda llamada The Lootpack junto con DJ Romes y Wildchild y con ellos editó de forma independiente un primer álbum que sirvió de carta de presentación con gente como Peanut Butter Wolf y Jay Dee. Ambos mencionaron en su momento que el Soundpieces: The Antidote atrapó su atención y colocó a Madib en el mapa de productores de hip hop.

Para Chris Manak/Peanut Butter Wolf ese álbum se tradujo en una invitación a colaborar en su naciente sello orientado al hip hop: Stones Throw Records. Es en ese sello angelino que se encuentra editado el grueso de la obra de Madlib y podemos asociar su estilo de producción con el sonido que tuvo el sello durante el principio de la década pasada, la etapa más crucial en el crecimiento del sello de Manak. Si consideramos a Stones Throw como el sello de hip hop independiente más importante de la década pasada es en gran medida porque Madlib fungió por años como el productor de la casa y estampó su sonido en la cosmogonía del género durante la década pasada.

Pero antes…

La seguidilla invicta de Madlib comienza en el dosmil con el álbum The Unseen que lo edita bajo uno de sus alias más famosos y exitosos: Lord Quas. Ya hemos hablado de Quas en el pasado y solo vamos a recordar que el siniestro personaje amarillo le da voz a las inquietudes detrás del micrófono de Otis Jackson Jr. y su voz con el pitch hasta el tope forma parte ya de la mitología del rap de la década pasada. Para muchos The Unseen se encuentra en el top 3 de discos de Madlib.

De acuerdo a los testimonios disponibles una vez que J Dilla en Detroit escuchó la incipiente producción de Madlib tuvo el deseo de colaborar con él y viceversa: mientras Madlib escuchaba los beats ponchados de Dilla en la soleada California soñaba con colaborar con el productor de Detroit. Wolf y su afán por grabar nuevos y revolucionarios sonidos se las arregló para llevar a Jay Dee de Detroit a vivir a Los Ángeles y lograr la colaboración con Madlib. Dicha colaboración fue editada durante el 2003 y fue bautizada como Champion Sound.

La colaboración entre Dilla y Madlib es el registro entre los que quizás son los dos beatmakers más importantes en la historia del hip hop. Es como cuando Miles y Coltrane colaboraron en un disco. Es nuestro muy propio Kind of Blue. Varios de los beats favoritos de los cabezas hip hop aficionados a ambos productores consideran algunos beats en este disco como sus favoritos dentro de la vasta obra de los ya mencionados: “Starz”, “McNasty Filth”, “Champion Sound” y “The Exclusive” son algunos de los preferidos. Si no conocen este legendario disco asegúrense de utilizar protección en el cuello cuando finalmente lo escuchen.

Durante ese 2003 Otis Jackson también se dio tiempo de aceptar la invitación del icónico sello de Jazz Blue Note Records y grabar un disco con interpretaciones de algunos de sus temas favoritos de la era jazz-funk del histórico sello. Al conjunto de esas interpretaciones se les nombró Shades of Blue. Madlib en la cúspide de sus poderes. Justo un año antes el canónico sello de música de Jamaica Trojan Records también había invitado a Madlib a que hiciera un álbum mezclando canciones de su gran catálogo. El resultado fue el Blunted in the Bomb Shelter que fuera editado exclusivamente en disco compacto.

La racha de principios de los dosmiles de Madlib puede ser comparada con la seguidilla de finales de los sesenta de Miles Davis. Durante esos años Miles editó entre otros discos: Nefertiti, Miles in the Sky, In a Silent Way, Bitches Brew y Jack Johnson. Todos ellos discos indispensables para darle forma al jazz-fusion de décadas por venir. La influencia de jazzistas como Miles, Sun Ra, Phil Ranelin, Edu Lobo y Weldon Irvine ha sido comentada por Otis Jackson Jr. en varias ocasiones. Usando esas influencias Madlib decide empezar una banda de jazz a finales de los noventa.

Tratándose del genio de Oxnard no podía ser una banda regular. El Yesterday’s New Quintet era un grupo integrado por: Ahmad Miller, Monk Hughes, Joe McDuffrey, Malik Flavors y, por supuesto, Otis Jackson Jr. Todos esos nombres son nombres que Madlib inventó con la intención de que cada uno grabara su propio álbum después de la presentación de la banda con la placa del 2001 Angels Without Edges. En ese álbum Madlib toca todos los instrumentos dando mayor prioridad al Fender Rhodes: jazz-funk espacial. Madlib estaba millas adelante.

El Yesterday’s New Quintet se mantuvo activo hasta el 2010 editando diez discos con las exploraciones realizadas por Madlib en las galaxias cercanas del jazz, con colaboraciones del baterista Karriem Riggins (que ayudó a Dilla a terminar The Shining) y el percusionista brasilero Mamão, que forma parte de la legendaria banda de jazz-funk Asymuth.

Y bueno por si lo anterior no fuera poco, durante el 2004, y después de haber grabado con Dilla, a Madlib se le ocurrió hacer una colaboración con el siempre difícil de contactar: MF DOOM. El resultado de esa colaboración es posiblemente la pieza más conocida y reconocida de la Madlib Invazion pues el disco de rap titulado Madvillainy logró brincar entre mercados y gustos musicales a mediados de la década pasada y es considerado prácticamente de forma unánime el disco de rap más importante de la primera década del siglo XXI.

El éxito comercial e impacto del Madvillainy no ha sido igualado por ninguno de los dos involucrados por separado y aunque durante la segunda parte de la década pasada se especuló acerca de una posible secuela el proyecto nunca se consolidó dejando esa única colaboración como la piedra angular en la que se sostiene el rap independiente de la década anterior.

Como se hace evidente en los párrafos anteriores una de las características de Madlib es que su trabajo ha dado como resultado una obra muy prolífica como productor haciendo discos completos para gente como Freddie Gibbs, Percee P, Strong Arm Steady, Dudley Perkins, Talib Kweli, Guilty Simpson y MED entre otros. Tampoco podemos perder de vista sus series de discos de beats Medicine Show y el Beat Konducta en las que ha explorado sampleos en diversos géneros ‘exóticos’ para los gustos regulares de los cabezas hip hop. Madlib ha editado discos de beats usando música de Jamaica, el jazz de los setenta, disco funk de la India, afrobeat y música brasileña entre otros géneros.

Es precisamente la colaboración con Freddie Gibbs Piñata editado en el 2014 la que se considera el último gran trabajo del productor de Oxnard, California. A propósito de ésa colaboración hace apenas unos días la cuenta de instagram de Lord Quas soltó un adelanto de lo que se presume será el segundo episodio de esa celebrada colaboración.

Madlib continúa colaborando en diversos proyectos relacionados a una sus actividades favoritas: el crage-diggin. Junto con Egon del sello Now-Again y Noisey grabó un pequeño documental acerca de su reunión con el multi sampleado músico etíope: Ayaléw Mesfin. Se especula también acerca de su colaboración con el dueto de Brooklyn Black Star y hace un par de años se interpretó una imagen de Lord Quas con Eric B y Rakim como el anuncio de una colaboración que no ha sucedido.

El amplio catálogo y envergadura de sus producciones son los argumentos que presenta Otis Jackson Jr. para ser considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación. Lo siento Jack pero abrir una planta prensadora de vinilos no hizo el corte.

