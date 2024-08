¿Maduro y Putin tuvieron una banda secreta en los 80? Internet dice que sí

Cosas muy extrañas están pasando en este mundo. MUY. Quizás ahora más que en ningún otro momento de la historia. Y el protagonista casi monopólico de esta narrativa es ni más ni menos que el siempre amado a la vez que odiado internet.

En este capítulo de la saga .html, hablaremos de dos personajes preponderantes en el espectro sociopolítico actual del planeta Tierra: Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa desde 1999 –con un par de pausas entre periodos–, y Nicolás Maduro, polémico regente de la República de Venezuela.

Y es que, de alguna forma, alguien encontró un video subido a YouTube el año pasado –grabado originalmente en 1987– donde una banda soviética de new wave llamada Alliance interpreta en vivo su canción “At The Dawn” con mucho goce y soltura bajo la vibra ligerita y multicolor propia de los 80.

Lo curioso del asunto, está en que dos de los miembros de la banda, su vocalista y tecladista, son brutalmente parecidos a los mandatarios de Rusia y Venezuela. No les dan un aire, son i-gua-li-tos a Putin y Maduro en su etapa juvenil. Además, el símil del gobernante venezolano es tan absurdo y ridículo con su manera exagerada de dar tecladazos y su look de lentecitos cíclope que no podríamos imaginarnos esto como otra cosa que no sea una broma.

Sin embargo, no va por ahí. No se trata de un chiste ni de un proyecto a escondidas que tuvieron Putin y Maduro antes de ser los criticables –o no– políticos que son ahora. Es una simple coincidencia y parecido. El vocalista –o sea Vladimir falso–, realmente se llama Igor Zhuravlev, mientras que el tecladista es un ruso cuyo nombre es Oleg Parastaev.

De alguna forma, esto ha terminado con todas las especulaciones al respecto. Aunque la esperanza de que se unan –ojalá en la Antártida o algo así– para echar un jam aún prevalece.

