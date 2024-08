No es fácil ser mafioso en 2018

Los Soprano nos enseñaron que los mafiosos no son mafiosos las 24 horas del día. Tienen familias, problemas con las tuberías, el niño que suspende y a veces se les olvida llamar a su madre y ella les llama llena de resentimiento.

Son personas normales que han optado, por los motivos que sea, a llevar una vida “diferente”. Esa es una de las ideas detrás de Mafia Life: Amor, muerte y dinero en el corazón del crimen organizado el libro que Federico Varese, profesor de criminología de la Universidad de Oxford y una de los mayores expertos en crimen organizado del mundo, acaba de publicar en España con la editorial Malpaso.

La otra idea dominante en el libro es que las mafias, por más diversas que nos parezcan, desde los tatuajes de cuerpo entero de la Yakuza a los signos para comunicarse de la Camorra, tienen orígenes similares y se parecen bastante más de lo que aparentan. Después de leer el libro de forma obsesiva en varios trenes durante este verano, decidí llamar a Federico para hablar un poco sobre todo esto.

VICE: ¿Cómo empezaste a investigar la mafia alrededor del mundo?

Federico Varese: Mi interés original comienza a finales de los 80 y principios de los 90 con la caída de la Unión Soviética. Estaba interesado en la transición, en la transformación del sistema soviético en una democracia con economía de mercado. Lo que nos dice la historia es que estos cambios si no se realizan correctamente pueden llevar al incremento del poder del crimen organizado como pasó en Sicilia a finales del siglo XIX. Quería ver cómo se realizaba esa transición en Rusia y ver si el estado sería capaz de hacer esos cambios con éxito evitando este aumento del poder de los mafiosos.

Escribiste un libro muy interesante sobre el tema, The Russian Mafia, en 2001. Ahora, ¿qué es lo que nos querías contar con este Mafia Life?

El libro tiene dos intenciones, la primera es mostrar que muchas mafias de todo el mundo la rusa, la Yakuza, la Camorra o la ‘Ndrangheta, pese a tener orígenes muy diversos, tienen muchas cosas en común. Quería destacar todas estas similitudes, por ejemplo en los rituales de iniciación, en la estructura de mando, los mercados en los que actúan y también en su relación con la política.

La segunda idea principal del libro es explicar que los mafiosos son personas reales, descubrir la dimensión humana de la mafia. Son personas que muy a menudo cometen errores, se equivocan como nosotros, no son supervillanos y, por tanto, se les puede derrotar.

“El poder del amor es muy peligroso para la mafia”

Hay muchos tipos de delincuentes pero, ¿qué hace que se pueda considerar a una banda de criminales una mafia?

Buena pregunta. Para mí lo que hace que se pueda hablar de una mafia es que una organización controle un mercado o un territorio. Imagina que tú y yo nos juntamos y robamos un banco, seremos simplemente una banda de criminales, incluso aunque robemos muchos bancos o incluso aunque estemos muy bien organizados y tú seas el jefe y yo te obedezca. Pero si nuestra actividad es simplemente robar bancos, no somos una mafia, somos ladrones de bancos.

En el momento en el que seamos nosotros los que digamos quién puede robar un banco y quién no, en el momento en que controlemos un mercado, legal o ilegal, nos convertiremos en una mafia. Por eso yo siempre digo que la mafia tiene mucho en común con los estados, no es algo que piense solo yo, sino que es una visión compartida por otros colegas.

Antes has hablado sobre los rituales de iniciación de sus miembros. ¿Hasta qué punto se parecen?

Todos los rituales de la mafia representan una transformación de la persona. Empiezas el ritual siendo una persona y sales de él siendo otra muy diferente. No es simplemente que firmes un contrato, ni tampoco es que estas mafias sean como una empresa, estas organizaciones se basan en creer en algo, en esos rituales te unes a una fraternidad de personas que cree en las reglas y en la historia de la organización. Estos rituales también están muy relacionados con los de la Iglesia. Parece que de alguna forma los mafiosos los han tomado prestados de ella. Por ejemplo, cuando te conviertes en sacerdote de la Iglesia Católica te conviertes en otra persona a través de un ritual, incluso te cambias de nombre.

“La legalización de las drogas le haría mucho daño a la mafia”

Y metiéndonos ya en harina, ¿también ganan el dinero y lo gestionan de forma parecida?

Sí, también lo hacen. Por ejemplo, si hablamos de negocios legales, suelen elegir la construcción. Después claro, en los negocios ilegales la estrella son las drogas, especialmente la distribución de la droga en un territorio, que aunque no es precisamente un negocio muy sencillo, se puede ganar muchísimo dinero.

En cuanto a la gestión, como cualquier organización necesitan invertir este dinero, moverlo. Para ello necesitan lavarlo, necesitan a los bancos, y para hacer todo esto necesitan intermediarios, gente que los ayude: abogados, contables, gestores y fixers, o sea, gente que conozca bien los atajos y las formas de actuar de cada zona.

No se comenta mucho la naturaleza de la relación de la mafia con estas personas que les ayudan. pero es una relación muy compleja porque el fixer o el contable o el abogado puede robar a los mafiosos y estos no pueden ir a los tribunales ni denunciar. Además el flujo de dinero es tan grande y los trucos de lavado tan complejos que es difícil para los mafiosos controlar que el dinero no desaparezca y la mayoría tampoco entienden muy bien lo que estos profesionales hacen con sus fondos. Es una relación complicada y muy interesante.

Todos estos “funcionarios de la mafia” son entonces una pieza clave en su funcionamiento, ¿quizá sería una buena forma de luchar contra este tipo de crimen ir a por ellos en lugar de intentar parar las actividades delictivas de los mafiosos como el tráfico de drogas, la extorsión, etc.? ¿Es posible controlar que los bancos, por ejemplo, no los ayuden?

Como cuento en el libro muchos estudios han concluido que el sistema bancario, a pesar de la existencia del bitcoin, etc., continúa siendo la principal forma de mover el dinero. Especialmente lo que se llama “banca privada”. Los bancos, gracias a la poca regulación existente, pueden mover y esconder capitales muy fácilmente en muchos lugares. La mafia no es más que uno de los colectivos que se benefician de esta desregulación. Por tanto, lo que hay que hacer es cambiar esas regulaciones tan laxas.

Enfocarse en los proveedores de servicios de la mafia es también muy importante y son un elemento clave, como dices, de este sistema, pero creo que también es necesario ir al origen de este dinero, que en su gran mayoría viene de las drogas y la construcción. Por ejemplo, la legalización de las drogas le haría mucho daño a la mafia.

“Personalmente estoy bastante en contra de eliminar los billetes de 500 euros. No creo que representara un antes y un después para los mafiosos”

¿Por qué crees que tantas mafias se dedican a la construcción?

La construcción es muy sencilla de controlar para ellos. Las mafias controlan pequeños territorios, controlan un barrio, una ciudad, etc., y la construcción no puede moverse, está ligada por definición a un lugar, por lo que es muy fácil amedrentar o amenazar a los constructores.

También es un negocio en el que no es difícil entrar. Además con frecuencia presionan a empresarios para reducir la competencia y crear un monopolio para sus empresas.

Por otro lado, en la construcción es muy importante tener buenas relaciones con los políticos, son ellos quienes dan los permisos de construcción, quienes recalifican los terrenos, y la mafia es muy buena en eso. Y aunque la mano de obra puede dar problemas a veces, también tienen recursos para mantenerlos callados. O sea, que tiene muchos factores que les favorecen.

Hay algunas personas que abogan porque se eliminen del mercado los billetes de 500 euros para evitar que las mafias muevan el dinero tan fácilmente. ¿Crees que sería positivo hacer algo así o encontrarían otra forma de hacerlo?

Exacto, como dices creo que encontrarían otra forma de hacerlo. Personalmente estoy bastante en contra de eliminar los billetes de 500 euros. No creo que representara un antes y un después para los mafiosos.

“La mafia es una fraternidad de hombres y solo para hombres”

Dejemos un poco los negocios y hablemos un poco de cómo se organizan de puertas para adentro. ¿Qué papel tienen las mujeres en estas organizaciones?

Hasta que escribí este libro nunca había tenido la ocasión de investigar la función de las mujeres en la mafia y me parece un tema fascinante. Creo que he llegado a comprender bastante bien su papel. Las mujeres están excluidas de los rituales de los que hablábamos antes. La mafia es una fraternidad de hombres y solo para hombres. Pero, ¿por qué? La razón es porque ellas representan una amenaza para la organización: los miembros están enamorados de ellas y en un momento dado los intereses de la familia, pareja, etc., pueden ponerse por encima de los de la organización. El poder del amor es muy peligroso para la mafia. Es una fuerza irracional que puede ir en su contra.

¿Crees que ese papel de la mujer está empezando a cambiar dentro de la mafia? ¿Ha llegado el movimiento de liberación de la mujer de alguna manera al seno del crimen organizado?

Sí, desde luego, eso también. En Italia han habido algunos casos de mujeres que se han rebelado contra los fundamentos de la ‘Ndrangheta, en Calabria. También se han dado casos de mujeres que han liderado familias, porque muchas de estas organizaciones están muy ligadas a la familias.

En cualquier caso, lo que creo que está claro es que cuanto más se extienden las ideas del movimiento de liberación de la mujer, peor para la mafia, al menos en su sentido más tradicional.

Uno de los temas que me parecen más interesantes de libro es el de la imagen que proyectan en la sociedad los mafiosos y la fascinación de la gente por ellos. ¿Por qué crees que ocurre esto?

Yo mismo soy un fan de las series y las películas sobre la mafia. Acabo de ver El Chapo, sobre El Chapo Guzmán, vi Narcos y por supuesto veré Fariña dentro de poco. Pero creo que el origen de toda esta fascinación es El Padrino. Es una película capital, se trata de una gran obra de arte sobre el amor, la familia, la política… Todo lo que se cuenta en pantalla es ficción, pero lo que es extraordinario es que a los mafiosos les encantó porque presentaba a la mafia como una institución honorable de alguna forma, y a partir de entonces comenzaron a adoptar algunas de las formas de actuar de la película en su propio comportamiento.

El cine y la televisión han presentado a la mafia como una organización fascinante, con una moral particular y como la única salida digna para unas personas cuya vida no tendría sentido fuera de la mafia. Lo que es más increíble es que, sobre todo en Asia, algunas mafias han llegado a comprar productoras o participado en la producción de las películas que cuentan sus historias.

“No hemos investigado bien las raíces de la existencia de las mafias, hasta que no lo hagamos, nunca acabaremos con ellas”

Todo lo que cuentas en el libro está narrado a través de los testimonios de personajes reales. Incluso llegas a reproducir conversaciones enteras. ¿Cómo consigues ese nivel de detalle?

No es fácil ni muy seguro investigar a la mafia por eso los sociólogos que nos dedicamos a esto solemos recurrir a información policial y a memorias que escriben los propios criminales. De todos modos, yo creo mucho en la investigación directa y para mi libro sobre la mafia rusa, viví un año en Rusia y pude entrevistar a muchos mafiosos, incluidos algunos jefes. Lo que sí que he intentado en este libro es dar forma a esa información policial para presentar a los mafiosos como personas normales, contando los hechos de la forma más realista posible.

“Es necesaria una revolución social que permite a las personas recuperar el control sobre su territorio y necesitamos un estado en el que se pueda confiar, que funcione”

Para terminar, ¿están las mafias en general en un buen momento o en un mal momento? ¿Se puede generalizar?

Es una pregunta compleja. Creo que hay algunas tendencias que están aumentando la presión sobre la mafia, la globalización no les favorece, pero por otro lado también creo que se están adaptando muy rápido a los cambios. El problema es que creo que deberíamos analizar el porqué existen las mafias en países como Italia, España, Rusia o Japón. No hemos investigado bien las raíces de su existencia, hasta que no lo hagamos, nunca acabaremos con ellas.

Por ejemplo, en el caso de Italia, se ha arrestado a muchos bosses, pero no esa no es la solución. Es necesaria una revolución social que permite a las personas recuperar el control sobre su territorio y necesitamos un estado en el que se pueda confiar, que funcione, con tribunales justos, etc. Hasta que no hagamos eso, la mafia siempre estará allí.

Muchas gracias Federico.