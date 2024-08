Magaly Fields te lleva a buscar OVNIs alucinantes en su nuevo video animado

El humano ha pasado siglos y siglos de su existencia intentando encontrar la manera de comunicarse ––o al menos de hallar–– vida inteligente fuera de la Tierra, lo que sea que eso signifique. La realidad es que hemos fracasado constantemente, y por alguna u otra razón siempre se ha dibujado la identidad de los extraterrestres como intrusos malvados que vienen a acabar con nosotros pero, ¿no sería un final bien bonito que de repente aparecieran unos marcianos para pulverizar gobiernos, alcanzar la paz mundial, erradicar la pobreza, y ya si se puede también descontaminar el planeta? Qué trip, cawn.

Pues esa es la premisa detrás de “Chasing UFO’s”, el segundo sencillo incluído en Dreaminder, el disco que Magaly Fields lanzó hace un par de meses, y del cual nos han permitido estrenar su tratamiento visual hoy.

La psicodelia activa del dúo chileno cobra otra dimensión acá, pues reclutaron a Enzo Cortavitarte para crear un videoclip animado que conversa con la canción, buscando aliens en pesadillas tan absurdas que ni los Flaming Lips y King Gizzard hubieran tenido. “Desde un comienzo para este video pensamos en Enzo, ya que maneja un imaginario increíble con su ilustración, hace personajes super freak que son muy chistosos y maneja muy bien el humor y la ironía. Tiene unos fanzines muy buenos y también videos geniales de sus personajes, algunos super asquerosos jajaja”, nos cuentan Diego y Tomás en mensaje desde el Cono Sur.

“Don’t turn your back on us because we are dumb” dice la canción, y tiene cierto grado de razón, parece que nuestra única esperanza se reduce a tener un sueño del cual despertemos con otro grado de consciencia, lo cual da forma al nombre del disco, Dreaminder, ‘dream’ y ‘reminder’. “Creemos que es un proyecto mucho más maduro, más complejo en términos de desarrollo y producción, con más arreglos. Para este disco pusimos toda la experiencia que nos ha dado el show en vivo, las giras, la improvisación arriba del escenario, etc. Es más difícil de tocar pero estamos mucho más aceitados como músicos, y mucho más afiatados como dúo”.

Magaly Fields comenzará su tour a partir de este fin de semana en el Festival Fluvial de Valdivia, y continuará por Brasil y el resto de latitudes de Latinoamérica en días posteriores. Checa “Chasing UFO’s” arriba, y vele pidiendo tú salvación a nuestros mesías verdes.

