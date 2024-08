Magaly Fields y su fórmula de caos feliz en «Copper Mine»

Magaly Fields es lo que está a la mitad del blues de pantano y la furia del punk y un ejercicio de soberanía adolescente en forma de guitarras, diversión y locura de esa contagiosa y sana. El proyecto de Tomas Stewart (guitarra, voz) y Diego Cifuentes (batería, voz), dos jóvenes chilenos que decidieron tomar lo mejor de ambos universos y crear su propia banda con el mínimo de elementos, ha conseguido más logros que la mayoría de los grupos que han surgido en su país natal en el mismo periodo de tiempo. Han girado por Europa en un par de ocasiones, se presentaron en el Primavera Sound de Barcelona, grabaron en los estudios Abbey Road de Londres y forman parte del catálogo del sello californiano Burger Records.

Nada mal para un par de veinteañeros que tratan el rock & roll como deporte de conjuntos. Y ahora están de regreso con otra demostración de su ética rockera: En este caso, el dúo nos regala el video de «Copper Mine», el tercer track de Progressive Generation y el primer video que hacen de este split, un trabajo lanzado en colaboración con el grupo brasileño Water Rats, que son una banda formada en 2012 en São Paulo. Progressive Generation son 10 rolas: las primeras cinco de los chilenos, y las siguientes de Water Rats.

El video de «Copper Mine» fue realizado por Cuarzo Films y, con una cargada estética de video casero ochentero, vemos al dúo probarse lapiz labial en diferentes partes del cuerpo en lo que parece un desnivel o el paso por debajo de un puente, además de la vía del tren: paisajes urbanos para imágenes aleatorias, donde también los vemos con sus instrumentos, pasando un rato diviertidos frente a la cámara. Míralo a continuación y después lee lo que nos dijo el dúo sobre el video, la rola y su colaboración con Water Rats.

Noisey: ¿De dónde surgió la inspiración de «Copper Mine»?

Magaly Fields: «Copper Mine» surgió en un ensayo de forma super rápida y fluida. Siempre trabajamos con el formato de jamming, entonces hay meses en los cuales no sale nada, y de repente hay un día en que te salen tres canciones de una. No la canción lista pero una idea que uno la siente correcta. Depende un poco del ánimo, de los astros, jajaja. Es un misterio. Como alguna vez dijo Picasso: «Ojalá la inspiración te pille trabajando». (No es que nos consideremos los Picassos de la música). Con las canciones del split se dio de esa manera: fue súper fluido el trabajo de las canciones. Como que esa onda más punk y a la vez divertida se nos da bien. A fin de cuentas, esto de hacer música se trata de pasarlo bien. Desde un comienzo quisimos darle esa onda más punketa o garage que nos encanta y que también calzaba perfecto con la onda de los Water Rats. La música del split es súper energética y eufórica.

¿De qué va la letra y qué aproximación le dieron a todo el track?

La letra de la canción intenta ser muy positiva (a nivel de ánimo), y a la vez critica. Porque está asociada a la explotación de la tierra y el estado de cómo estamos dejándola. Por eso se llama «Copper Mine»: se relaciona con las minas de cobre en Chile, la industria y la destrucción, el respeto que le debemos como personas hacia este planeta que nos entrega su amor y la posibilidad de poder sentirnos un poco más libres a través de la naturaleza. En el fondo, ese es el contenido, y en el video intentamos representar esa especie de dualidad: encontramos un lugar bien de mierda, como hecho mierda, con vagabundos y lleno de basura, pero que convivía con algunos lugares en los que aparecía algo de pasto y plantas. Da la sensación de que sin importar lo desastroso y contaminado de un lugar, siempre la naturaleza está peleando por vivir.

¿Cual es el concepto del video y de donde salió?

Fue super ridículo. En el rodaje del video, la parte de las plantas estábamos tirados en una línea de tren que tenía unas plantitas, que probablemente estaba lleno de ratones. ¡Todo sea para explicar el concepto! Jajaja, nos cagamos de la risa haciéndolo.



De todos modos, estamos felices de habernos topado con ese lugar: los televisores, la basura/chatarra en el suelo, todo eso estaba ahí. Era impactante y penoso, pero a la vez atractivo visualmente. ¡También el tren apareció de la nada! No sabíamos qué pasaba por ahí. Fue bien notable cuando apareció, había que ponerlo en el video.



Intentamos reflejar esa identidad de la banda garajera y urbana, pero por otro lado también crear conciencia de que todavía falta ser más auto sustentable, sobretodo acá en Chile. Todo lo que llevamos y ocupamos nosotros en el video, lo terminamos reciclando.

¿Cómo surgió la relación entre Magaly Fields y Water Rats?

A los Water Rats los conocimos el 2015 en un festival que se llama Bananada, que se hace en la ciudad de Goiania y muestra lo mejor de la escena Indie/Rock de Brasil. Es realmente increíble. Ese año también tocaron, entre muchas otras bandas, Caetano Veloso, King Tuff, J Mascis, y los Boogarins, que son locales de Goiania. Con el tiempo, seguimos en contacto y estábamos pendientes de lo que hacia cada banda en su país. En 2016 ambas bandas ganamos el Converse Rubbertrucks Worldwide y así, mientras ellos se fueron a grabar con Jack Endino a Seattle, nosotros fuimos a grabar a Abbey Road. Tiempo después Capilé (guitarrista de WR) vino a Chile con otra banda y fuimos a la playa y haciendo un asado en el estudio de grabación de Tomás (MF) se nos ocurrió la idea de hacer un split y girar por Sudamérica.

Meses después lo logramos y el trabajo quedó plasmado en este disco que contiene 10 canciones, 5 de Magaly Fields y 5 de Water Rats, y dentro de las cuales hay un cover de cada banda hacia la otra. La gira fue espectacular, recorrimos y conocimos lugares preciosos, gente increíble, y nos hicimos grandes amigos. ¡Fiesta y Rocanrrol!

