Lo que tu mail de ‘out of office’ dice sobre ti

La llegada del verano se intuye gracias a todos esos maravillosos campos cuyo tapiz ha sido colorido por los carnosos pétalos de las flores; por las bandadas de pájaros canturreando sus melodías intrascendentes durante su eterno revoloteo y, finalmente, por ese cúmulo insultante de mails automatizados que nos informan de que algún cretino al que debemos contactar no se encuentra en la oficina porque está de vacaciones hasta el día 30 de julio.

Ya sabéis, los correos con esa respuesta automática del “Fuera de la oficina/Out of office” que tanta rabia nos dan porque 1) no podremos resolver la historia tan importante en la que estamos trabajando en ese momento —saber si el gramaje de las cartulinas esas es de 200 o 250 gramos— y 2) porque esa persona estará de vacaciones y nosotros no. Miraremos por la ventana e intentando ver el cielo entre ese cúmulo de edificios intentaremos relajarnos y no estallar en un cúmulo de envidia y dolor.

El caso es que, detrás de cada mensaje, hay un tipo de persona muy concreta, más o menos odiosa. Y esto es lo que tienes que tener muy en cuenta porque en algún momento tú mismo tendrás que escribir uno de estos mensajes automatizados y estoy seguro que no querrás que tus interlocutores sienten una profunda y gutural rabia hacia ti. Odio lo generarás sea como sea pero la idea es intentar generar el mínimo posible.

EL MENSAJE POR DEFECTO

Asunto: Out of office / Fuera de la oficina



Hola, del 16 al 30 de julio estaré fuera de la oficina con acceso limitado al correo, disculpas por no poder estar disponible. Contactaré contigo lo antes posible.



Si necesitas algo antes de esa fecha puedes contactar con Marta Ciudades a través de marta.ciudades@ceramicas-blas.es. Para temas urgentes puedes llamarme a mi teléfono (666 66 66).



Un saludo y feliz verano.



Carlos

Este es un texto escueto y sencillo, el típico texto para no complicarse la vida, el texto digno de la gente que sigue trabajando en esa fábrica de pinceles por un sueldo mísero en vez de intentar perseguir su sueño de ser humorista, ya sabéis, no quieren complicarse la vida; también es el texto de la gente que mantiene su matrimonio hasta la muerte pese a detestar cada día más a esa persona que duerme a su lado y que, según ellos, “no sabe hacer zapping”, ya sabéis, a estas alturas no quieren complicarse la vida.

Si bien es totalmente impersonal y demuestra que el que ha escrito estas palabras es alguien cuya sangre no le llega a esa parte del cerebro que se dedica a generar felicidad, es el mensaje por el que todo Dios se decanta. El mensaje no humano. Es el más popular, el más común, porque la mayoría de gente, cuando está trabajando, no tiene ganas de fingir felicidad o, al menos, de demostrar que queda algo de vida dentro de ellos.

EL MENSAJE INTERNACIONAL

Asunto: OOO



Hola,

Estaré fuera de la oficina hasta el lunes 30 de julio con acceso limitado a mi correo electrónico. Puedes contactar con Marta marta.ciudades@ceramicas-blas.es o (+34) 666 666 666 para temas urgentes. Me pondré en contacto contigo a mi regreso. Gracias!!



*****************



Hello, I’ll be out of the office until July 30th so expect a delay response during that period. In case you need immediate assistance, please contact Marta marta.ciudades@ceramicas-blas.es (+34) 666 666 666. I will respond to your e-mail upon my return. Thanks!!



*****************



Bonjour, Je serai en deplacement jusqu’au 30 juillet. En cas d’urgence, merci de contacter Marta marta.ciudades@ceramicas-blas.es (+34) 666 666 666. Je repondrai a votre e-mail des mon retour. Merci!!



*****************



مرحبا، سأكون خارج المكتب حتى يوم الاثنين ، 30 يوليو مع وصول محدود إلى بريدي الإلكتروني. يمكنك الاتصال بـ Marta marta.ciudades@ceramicas-blas.es 666 666 666(+34) للأمور العاجلة. سوف أتصل بك عندما أعود. شكرا!!



Carlos

Vale, este ser flipado cree que su trabajo es el más importante del mundo y que es determinante para el correcto desarrollo de la vida en la Tierra. Incluso escribe en arábigo copiado directamente del Google Translate, cuando NUNCA se ha visto en la tesitura de tener que escribir en esas letras que según él son “tan raras”, pero bueno, “todo es por la integración”. Pese a esta supuesta responsabilidad y profesionalidad que pretende comunicar, es de esas personas que, en castellano, no escriben los símbolos de exclamación de apertura y que escribe los teléfonos móviles con tres bloques de tres números cada uno, en fin, que es un auténtico patán.

Fijaros en ese “OOO” del asunto, el cretino pretende que todo el mundo sepa que eso significa “ Out Of Office”, cosa que acaba de aprender justo ahora cuando una compañera le ha enseñado a hacer los mensajes automáticos. Es el primer año que los hace porque antes era de ese tipo de desgraciados que contestaba los correos durante el verano.

EL MENSAJE ESCUETO

Asunto: Fuera de la oficina



Hola, Estoy fuera de la oficina, te contestaré cuando llegue.

Carlos nunca ha sido mucho de comunicar. Ni sus sentimientos ni sus ideas. En este mensaje no dice ni por qué diablos está fuera de la oficina (¿Enfermedad? ¿Está tomando un café? ¿Está en el metro y aún no ha llegado?) ni durante cuánto tiempo. Solo sabemos que, algún día, quizás el último día de la Tierra, volverá. Además, el tipo ni firma ni se despide. Este tipo de personas son las que se contentan con poco y que les es totalmente indiferente convivir con el puto caos a su alrededor. Deberíais ver sus casas, hay bandejitas del Nostrum abiertas y a medio comer por todas partes.

NAMASTE

Asunto: Out of office / Reencontrándome



Namaste,

Siento mucho no poder contestar tu correo ahora mismo, del 16 al 30 de julio estaré fuera de la oficina viajando por la India con una motocicleta. Como pretendo dedicar casi todo el tiempo a la meditación y a despertar mi conciencia, no podré estar muy atento al correo pero intentaré consultarlo cuando pueda y, si puedo ayudarte, estaré encantado de hacerlo. Disculpas por las molestias.



Si necesitas algo antes de esa fecha puedes contactar con Marta Ciudades a través de marta.ciudades@ceramicas-blas.es.



Muy agradecido.



Carlos

El muy cabrón responde al primer mail que le mandan durante las vacaciones como si siguiera trabajando.

EL MENSAJE QUE VA DE SIMPÁTICO

Asunto: ¡No estoooooooooy!



¡Hola!,

Pues resulta que me pillas fuera de la oficina, es que, ¡estoy de vacaciones! (Por fin). Estaré fuera del 16 al 30 de julio, si necesitas cualquier cosilla antes de esa fecha puedes contactar con Marta Ciudades a través de marta.ciudades@ceramicas-blas.es.



¡Saludos!



Carlos

Es el pesado de la oficina que se cree gracioso cuando realmente es un acosador. Las compañeras no saben cómo decirle que deje de tocarles los hombros y los brazos cuando habla con ellas. Estas cosas se saben solo con leer tantos signos de exclamación y por el diminutivo ese de “cosilla”. Pervertido.

EL MENSAJE DEMASIADO SIMPÁTICO

Asunto: Fuera de la oficina / Out of office



Hola,

Te miro esto que me pides y en un momento te contesto, lo tengo casi todo listo. ¿No habíamos hablado ya de esto anteriormente?



¡Que no! Que es broma, este es un mail automático, yo estoy ahora mismo en la playita con una cervecita en una mano y un libro en la otra, aunque no voy a leer ni una sola página, prefiero la cerveza jejeje ;)



Cuando vuelva de vacaciones el treinta de julio te contesto el correo, que no pienso abrir un ordenador en quince días. Si tienes alguna urgencia habla con la Marta marta.ciudades@ceramicas-blas.es.



Venga!



Carlitos

Esto es otro nivel. El tipo que siempre tiene que dar la nota de alguna forma. En la oficina ya pasan de él porque ya saben lo de la casa y su mujer. ¿No te lo han contado? Un fin de semana se les quemó la casa y al día siguiente la mujer lo dejó. Dicen que fue culpa suya, un descuido con unas cuantas “cervecitas”. El tipo ahora está compartiendo piso con unos estudiantes, tres cuartos del sueldo se le van con movidas que tiene que pagar del incidente. También escribe las fechas con letras y no cifras, menudo inútil.

Es el clásico caso del perdedor que sobrevive con el humor, un día estallará y no volverá jamás. Encontrarán su cuerpo en un acantilado, llevará ahí varios días, incluso semanas.

Estará vestido con un traje alquilado, un último intento de parecer un tipo serio y decente y no un payaso.

EL MEJOR MENSAJE

A nadie le importa que te vayas de vacaciones. No eres tan necesario. No eres una parte esencial del engranaje. No haces que la empresa avance. Nadie te echará de menos. Nadie te conoce. A nadie le importas. Para la mayoría eres solamente “ese tipo de las camisas feas”. No hace falta que automatices la respuesta de tu cuenta de correo porque nunca recibes mails de nadie. Nunca recibirás mails de nadie. Vete unos días y vuelve. Así de sencillo.

