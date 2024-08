MALIGNA lanzó un compilado en pro a los damnificados del reciente sismo

MALIGNA, es un sello mexicano iniciado en 2012, enfocado a los sonidos más oscuros y experimentales de la música electrónica editada en cassette. En su repertorio cuentan con lanzamientos y reediciones de A-rp, AAAA, HDXD, Manitas Nerviosas, Ritualz, y DJ Smurphy, entre otros.

Con el fin de recaudar fondos para donar a la gente que perdió su hogar en el reciente sismo del 19 de septiembre, MALIGNA reunió a 14 proyectos mexicanos de música electrónica que contribuyeron con un track cada uno para armar este disco titulado ’19S’. El 100% de las ganancias van a ser donadas a gente que perdió todo.

Videos by VICE

En esta compilación contamos con la participación de Ni-Tek, Mim Ilk, Never Less, Dead Beats, Jason Spit, The Raging Sea (A-rp + Visions of Lizard), Manitas Nerviosas, ERREOPEO, Vegan Cannibal, AASSP, Ritualz, Paraíso Gordo, Signal Processing, y Goo.

El compilado está disponible a través de todas las plataformas de MALIGNA.

Conéctate con MALIGNA en: Bandcamp // Sitio Web // Facebook.

Lee también: