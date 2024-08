Malouda y la Guayana Francesa: Los sudamericanos que en CONCACAF se juegan mucho más que el futbol

«La Copa de Oro es nuestra Copa Mundial», dijo Donovan León, capitán de Guayana Francesa, cuando vencieron a Haití en la Copa del Caribe para conseguir por primera vez el pase a la máxima competencia a la que aspira la selección de la región. El presente de Guayana Francesa es europeo; al ser un departamento, su destino se dicta a la distancia, gobernado desde Francia. A pesar de ser independientes en el futbol, con la French Guiana Honor Division, establecida desde 1962, y estar afiliados a la CONCACAF, no pueden ser parte de la FIFA.



Guayana Francesa es una paradoja por donde se le vea. Además de que es gobernada desde Francia, su localización geográfica es una contradicción futbolística. Está ubicada en Sudamérica, y comparte una amplia frontera con Brasil. Sin embargo, Guayana Francesa no forma parte de Conmebol, sino de CONCACAF.



La Copa del Mundo es un sueño que no tienen permitido y el presupuesto anual que supone la pertenencia a FIFA tampoco. El futbol existe a la sombra del cricket, como ocurre con otras zonas de pasado europeo en la región, y se desarrolla de forma modesta. La liga local de balompié está compuesta por 12 equipos, la mayoría de ellos comparte estadios, pequeños recintos cuya capacidad oscila entre los 2 mil y los 4 mil aficionados.

El futbol se queda tan corto como negocio que los jugadores deben buscar una forma alterna de supervivencia. La plantilla que está en Estados Unidos para disputar la Copa Oro cuenta con tres jugadores de la French Guiana Honor Division, el resto se gana la vida en las cuatro divisiones del futbol francés, solo cuatro en la Ligue 1: Ludovic Baal (Stade Rennes), Kevin Rimane (Paris Saint-Germain), Shaquille Dutard y Sloan Privat (Guingamp). Este último es considerado, junto al viejo conocido del futbol europeo, Florent Malouda, fortaleza del equipo. Son dirigidos por Jair Karam, quien además de director técnico es profesor de educación física.

Los problemas económicos rebasan lo concerniente al deporte. En este equipo hay jugadores desde los 19 años hasta los 37, buena parte de ellos pertenece a un grupo de edad muy vulnerable en esa región. De acuerdo con cifras oficiales, el 40% de los jóvenes de entre 18 y 25 años sufren por la falta de empleo. Guayana Francesa está a 7 mil kilómetros de París, el glamoroso destino turístico, y así de lejos de ser considerado como parte del país. Buena parte de los 250 mil habitantes padecen la escasez de servicios básicos: luz eléctrica y agua potable, además del incremento en el índice de criminalidad y delincuencia, mientras su población crece debido a la migración y a la falta de control de natalidad.

En 2010, a través de un referéndum, la mitad de los inscritos en el padrón de votantes rechazaron la ampliación de su independencia con respecto de Francia, el motivo principal, dicen los medios locales, es el temor a perder esa parte, aunque mínima, de recursos que perciben. Sin embargo, a principios de este año ocurrió la manifestación más grande en la historia del país, 10 mil personas tomaron las calles de la capital, Cayenne, para exigir al gobierno francés medidas urgentes ante las problemáticas sociales. El gobierno ofrecía mil millones de euros y tras huelgas que paralizaron las actividades en el aeropuerto y el Centro Espacial de Korou, al servicio de la Unión Espacial Europea, consiguieron firmar un acuerdo por 2.1 mil millones.

Uno de los personajes que ha dado voz a los reclamos por su presencia en el futbol internacional es el exarquero del Paris Saint-Germain, Bernard Lama, ganador del Mundial del 98 y la Euro del 2000 con la selección gala. Nacido en Francia, pero criado en Guayana Francesa, Lama volvió a sus orígenes sudamericanos para establecer una empresa de agua purificada, una necesidad en la región que, a pesar de contar con líquido suficiente, debe ser tratado por la alta presencia de mercurio. Actualmente, su empresa se encarga de repartir una tercera parte del agua que se vende, así lo describen en Les Echos.

El exjugador ha explicado la situación crítica en la que viven, con más de dos mil niños y jóvenes sin acceso a la educación por falta de recursos para pagar por profesores e instalaciones, falta de transporte e infraestructura carretera y el alto costo de la vida que requiere importaciones a altos costos provenientes de Brasil y Surinam pero con las tarifas impuestas por la Unión Europea.

«¿Cómo podríamos creer en lo que se dice? Hemos sido ignorados por varios gobiernos, sean de derecha o izquierda, no cambia nada para nosotros. En la campaña nos ofrecen mayor visibilidad, los franceses se sensibilizan con nuestra causa, pero no nos hacemos ilusiones», comenta Lama en entrevista para Les Echos. Precisamente durante la reciente campaña electoral, Emmanuel Macron fue severamente criticado por referirse a Guayana Francesa como una isla durante un discurso.

Durante casi cien años, Guyana Francesa sirvió, por órdenes de Napoleón III, de zona penitenciaria de Francia, cerca de 75 mil presos fueron enviados a la región; esas cárceles son ahora puntos de visita para los extranjeros. Pero las dificultades de transportación y el alto costo por ser parte de Europa en comparación con otros destinos de mayor atractivo, impiden que se desarrolle como un sitio turístico.

El futbol sirve de bandera para los jugadores profesionales, las circunstancias han movido a algunos lejos de sus raíces y se conectan a ese sentimiento de pertenencia a través del juego. Ludovic Baal tiene 32 años, es defensa y viste la camiseta del Rennes de la Ligue 1. «En algunos sitios dicen que nací en París, pero nací en Cayenne. Para mí es importante jugar para Guayana. Aquí es donde crecí y aprendí todo lo que necesito, ahora vengo para enseñar lo que aprendí en el futbol. Salí de Guayana a los 15 años, cuando fui descubierto por Tours, donde hice mi primer año en Francia», dijo en entrevista con So Foot.



Al no estar afiliados a la FIFA, los clubes no están obligados a prestar sus jugadores a la selección de Guayana Francesa para sus encuentros, cuando obtienen permiso, son afortunados y todavía deben sortear otros contratiempos como los costos y el tiempo de traslado. «Tratamos de ser lo más profesionales posible, pero a veces es difícil porque los desplazamientos son complicados. En las habitaciones es muy limitado el equipamiento (…) pero es un grupo solidario. Esta es una gran aventura, es la oportunidad de discutir e intercambiar con los locales».

Florent Malouda es el jugador mediático y experimentado de esta selección, tiene 37 años y 80 partidos registrados con Francia, entre ellos, dos Mundiales y dos Eurocopas. Sin embargo, el amor por sus raíces lo llevó a debutar con Guayana Francesa en la Copa del Caribe. Su alineación en el segundo partido de esta edición de la Copa Oro, un empate sin goles ante Honduras, fue motivo de sanción, y el equipo sudamericano perdió el punto por el empate que le fue cambiado a derrota por 3 a 0. Y es que, aunque Guayana Francesa no es miembro de FIFA, lo que le había permitido alinear a Malouda en otros torneos, la Copa Oro sí se juega bajo las reglas de FIFA. Al haber representado a Francia en torneos oficiales, Malouda no era elegible para jugar con Guayana Francesa en Copa Oro. Y es que los torneos que Malouda había jugado con Guayana Francesa, como la Copa del Caribe, eran torneos que CONCACAF califica como de segundo nivel que no eran regidos por FIFA.



Malouda nació en Cayenne, pateó balones en las playas de la capital de Guayana y partió de Sudamérica a los 15 años para estudiar en Francia y ser parte del Châteauroux, pero el vínculo es auténtico. El diario jamaicano The Cleaner cuestionó al mediocampista que jugó buena parte de su carrera con el Chelsea sobre sus orígenes en el futbol: «Esto fue básicamente algo de familia. Mi padre jugó futbol, mi madre jugó futbol en Guayana Francesa y hasta donde recuerdo, yo también lo hacía. Mi madre me dijo que ellos me dieron un balón como primer regalo y creo que también nací dotado».

Para Guayana Francesa, la Copa Oro significa todas sus aspiraciones futbolísticas, la oportunidad de ser vistos y obtener algún contrato fuera de la liga local o las divisiones inferiores francesas. Se trata de orgullo, como el que hicieron vivir a sus aficionados cuando le dieron la vuelta al marcador ante Haití en la Copa del Caribe con un hat-trick de Sloan Privat que terminó en un 5-2 histórico. «Este momento es uno en los que yo y nuestro país nunca olvidaremos», en palabras de Donovan León.