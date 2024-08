Mami Slut llegó para descolonizar tu culo

Este artículo fue publicado originalmente en Vice.

Desde que DJ Travieza (Jovan Israel) y La Mendoza la organizaron hace un año y medio, la celebración mensual en Bahía Bar se ha convertido en un punto de encuentro privilegiado para gente rara en busca de un espacio seguro para perrear con reggaetón, cumbia, y básicamente cualquier cosa que no sea house o canciones de Madonna que dominan las fiestas gay de la ciudad.

Como muchos otros fiesteros que asisten a este evento, La Mendoza y Dj Travieza son artistas que empujan los límites con su creatividad. La Mendoza se identifica como «travesti»; diseña ropa y le enseña a las personas cómo estar a la moda. Por otro lado, Dj Travieza es conocida por sus ilustraciones queer. Cuando toca en las fiestas, casi siempre está en drag. Muchas veces se ponen de acuerdo para combinar sus outfits.

La importancia que le ponen a su estilo ha contagiado a los demás y esto ha provocado que la Mami Slut se convierta en una pasarela. Orejas de gatito, collares de perro con estoperoles y tener varias parejas de baile a la vez son los accesorios más populares. Las drag queens van con toda la actitud y la disposición de pagar los 50 pesos que te piden de cover. Sin embargo, muchas de las chavas que van son heterosexuales y ahí se sienten libres de vestirse como quieran sin tener que soportar a los tipos que normalmente se encuentran en las fiestas de reggaetón. También tocan otros dj’s como Mataputos y Rosa Pistolaque proyectan un ambiente distinto para las chavas.

Algunos podrían decir que la igualdad de género en una pista de baile no va a cambiar el mundo. Pero sé que tener un espacio comunitario positivo como Mami Slut puede cambiar la vida de alguien, porque cambió la mía. En Mami Slut, soy una versión mejor de mí, más descarada, y de alguna manera más graciosa.

Me acuerdo que el año pasado, mis amigos me hicieron subir al escenario para un concurso de twerk y el premio eran 250 pesos. Llevaba puesta una peluca azul larga y un vestido súper cortito. Apenas me subí al escenario, empecé a perrear. Al final sólo quedamos yo y otro chavo que tenía cuadritos y que se robó la atención de todos con sus movimientos a go go. No les voy a mentir, el güey estaba muy bueno. Pero yo también logré que me aplaudieran muy fuerte.

Al final, a Travieza le costó mucho trabajo decidir quien era el ganador por los gritos del publico. No iba a ser justo hacer que se tuvieran que decidir por alguno de los dos. Entonces, le pregunté en secreto si podíamos empatar, él agarró el micrófono y grito «¡Vamos a compartir el premio!». Todos se emocionaron y fuimos los guerreros de la noche. Gracias Mami Slut por compartir el amor, besos, y perreo duro para ti, siempre.

Aquí abajo están las fotos del Mami Slut. Fotos de Erin Lee Holland

