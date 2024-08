Maná es nuestro Oasis y lo dejaron claro con este medley definitivo en Kimmel

Hay cosas en la vida que se tienen que discutir, de manera necesaria, a su debido tiempo. El legado de un artista pasa por esas revisiones naturales a la vez que obligatorias en foros de discusión que, hoy en día, toman más forma de coliseos que de anfiteatros. Y, creo firmemente que ha llegado el momento de sacar a Fher, Alex, Sergio y Juan de esa arena de lapidamiento público.

El viernes pasado, Maná decidió hacer lo suyo y participar en el Venezuela Live Aid en Colombia, lo cual trajo de vuelta su nombre a la agenda de esos Yodas musicales que alimentan al monstruo Hispatrician, y una espiral de críticas bobaliconas, borregas y continuas a una banda que, a lo largo de esta semana, hizo más grande su mito cosechando bonitos recuerdos como poder curar una playlist de Led Zeppelin por su 50 aniversario, y con supuestas anécdotas rescatadas sobre sus épocas de carencia como Sombrero Verde.

Si no era suficiente, ayer se presentaron en el show de Jimmy Kimmel para tocar en vivo en un par de ocasiones. Primero interpretaron “Labios Compartidos”, la baladita de encendedor que alcanzo el grado legendario de meme, y que en esta ocasión logró también encantar a los señores presentes en el foro. Después, vino su medley definitivo, bueno no, EL medley definitivo. Tocaron “Rayando el Sol”, “Mariposa Traicionera” y “Oye Mi Amor” de manera consecutiva y sin parar, dejando al líder del acto tapatío exudando botox por los poros, y a nosotros con la mano de cuernitos medio artrítica, que es una medalla rockera que solo puedes hacer cuando pasas los 40. También está ese momento de Fher quitándose la chamarra de cuerhule para mostrar su playera de “Todos Somos Dreamers” que llenó mi ki para toda la eternidad. DLB.

Todo esto nos confirma además que, sí, Maná es lo más cercano que tenemos a un Oasis. Como bien apunta el editor de este patio de juegos y reivindicación artística, Feli Dávalos, “Rayando el Sol” es nuestra “Wonderwall”. Un himno que nos hace más homogéneos que el propio cuento de las nacionalidades. Y si no lo creen, tal vez no vieron cómo rebosaron los corazones de cientos de miles cuando la tocaron en el concierto en Colombia hace unos días. Sabes que te la sabes. La estás tarareando, es más. “Rayando el sol” posee esa aura de esperanza surgiendo sobre la desolación que hace a la canción de los Gallagher encantadora. Fher alumbrando el camino. Un coro hecho para los estadios. Rock, vaya.

Además, hablamos de una de las pocas bandas mexicanas ––quizás la única––, que puede jactarse de ser dueña creativa y comercialmente de toda su música. Todo ha sido bajo sus propios términos. Encantando sin hechizos tangibles ––porque te sabes sus rolas y no has comprado ni uno de sus discos––, sin nichos específicos, y con su constante intento claramente no forzado de dar a conocer su propia interpretación de lo que es el “rock”.

Ya detén el odio. Toma su consejo y que te valga, valga, valga, te valga todo. Aprecia el canon y disfrútalo.

