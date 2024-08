Mañas Rufino vuelve a los raps de antes y presenta “Shine/Neón”

Siguen siendo días prósperos para toda la familia MBZ. Tras las dos joyitas que Granuja, Rapiphero y Métricas Frías nos regalaron hace una semana, hoy nos despertamos con el cielo más brillante que nunca.

Mañas Rufino, el matador de Doble Porción, el mismo que hace unos meses nos contaba su deseo de dejar las barreras musicales a un lado, está de vuelta a las canchas del rap, esas que forjaron genuinamente los cimientos del llamado rap de la montaña.

“Shine/Neón” es el nombre de esta promo de barrio iluminada nuevamente por The Colombians, el dúo de productores con el que Mañas ha venido trabajando desde hace un tiempo. “Antes no había fama, lo hicimos por la gloria; antes no había nada, ni críticos ni euforia; éramos dos o tres y tres que nos oían; hoy somos miles, más los miles que nos odian”, tira Rufino sin reparo alguno, dando paso a un interludio de Granuja en el que escupe “no estaban ready para comprender lo que no han visto”. Recuerdos oscuros de cuarto de neón son los que componen este último tramo, todo sazonado por los siempre impecables scratches de DJ DMOE, uno de los veteranos del rap en Medellín.

