“Manden memes”: Personas que usan apps para ligar nos enseñan cómo tener éxito

Artículo publicado por VICE México.

Vivimos en la época dorada de las aplicaciones para ligar. Realmente siento que cualquier aplicación que tenga un buzón de entrada puede ser efectivamente usada para ligar. Hace tiempo me trataron de ligar por LinkedIn y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. O sea: “Guau, qué buen currículum tienes”. “Fuiste creativo junior, ¡qué rico!” Algo así. Últimamente he platicado sobre el amor, ligar, o como quieran llamarlo con muchas personas. Y la gran mayoría tiene la misma preocupación: no logran ligar. Al parecer, en el momento donde más herramientas tenemos para conocer a cualquier persona o contactarla, existen muchísimas dificultades para lograr ligar. O como me dijo una amiga “pasar la relación virtual a la vida real sin que se sienta incómodo”. O como yo lo veo: invitar a esa persona con la que platicas diario por mensajes directos a salir.

Videos by VICE

Tengo varios amigos que son exitosísimos en aplicaciones para ligar. Tinder, Bumble, lo que sea. Yo nunca lo fui. Toda relación que tuve vino gracias a las redes sociales. Usar alguna aplicación para ligar me hubiese puesto muy nervioso. ¿Tengo que ir de una vez al sexo? ¿Decirle a la persona con la que hice match para coger? ¿Enviar memes? No sé. Al final del día es una conversación dentro de un contexto únicamente sexual. Si no, ¿para qué estás usando una aplicación para ligar? ¿Amistad? Ojalá nunca me sienta así de solo en el mundo. Para eso está Facebook. Para hacer amigos.

Para resolver estas dudas, contacté a varias personas que consideraría expertos en el arte de usar una aplicación para ligar y últimamente lograrlo. O lo digo mejor: personas que tienen mucho sexo gracias a que son exitosos en este tipo de aplicaciones.

Sean graciosos, manden memes

Está infravalorado el tener una buena conversación. Vivimos en internet, estamos todo el día pegados a nuestras redes sociales. Entonces creo que nunca hubo una mejor oportunidad para ligar por este tipo de aplicaciones. No hay mejor manera de ligar que siendo graciosos. Yo, por ejemplo, siempre busco tratar de hacer reír a quien sea que esté interesada. O si a mí me hacen reír pues ya es punto positivo para ella. Hay demasiado material: videos cagados, memes, lo que sea. Imaginen que hacen match con una persona, les parece demasiado atractiva y la conversación es super aburrida. Si virtualmente no me haces reír, en persona que todo es más complicado, mucho menos. Siempre uso este filtro. Tiene que funcionar en la aplicación, para así pasar a mi teléfono y agendar vernos. No hay nada que me caliente y me de más ganas de conocer a alguien que una buena conversación. Estamos en el 2019, amigas y amigos: o son divertidos o se quedan en el pasado. —Sofía, 26

No vayan directo al grano

Sabemos que casi todas las personas que estamos en alguna aplicación para ligar tenemos como fin coger. Digo casi todas porque realmente conozco algunos casos de amigos que son usuarios para conocer a otras personas pero en plan de amistad. Yo no. Yo estoy ahí para sacar con personas con quien coger. Pero no puedo parecer un animal hambriento. “El que muestra hambre no come”, dice el dicho o algo así. Dejen de contestar un rato. No se muestren desesperados. “Ay, es que estaba muy full de chamba, perdón por contestarte tan tarde”. Actúen como si fuese una conversación por Whatsapp o Instagram. Tengan calma. El apresurar las cosas daña la diversión que hay dentro de estas aplicaciones. Incluso hasta virtualmente hay que tener onda. Trato de tener calma y solamente he ido directo al grano cuando no quiero nada con esa persona: solo coger. Si realmente busco algo más pues me quedo tranquilo y que todo vaya fluyendo de la mejor manera posible. —Miguel, 30

Platiquen con pocas personas a la vez

Tratar de ligar con alguien o hablar con alguien por redes o aplicaciones es una inversión seria de energía. Cuando las dos personas están en la misma onda, pues platican muchísimo tiempo. Esto es energía y se siente. Imaginen tener 20 matchs y platicar con esas 20 personas. No vas a lograr nada. Es mucho mejor ahorrar tiempo e invertirlo en quien realmente te interese. Que la gran cantidad de personas o matches posibles no te vuelva loco. No siempre más es mejor. Yo soy de los que prefiere dosificar mis intentos de lograr algo con alguien, dedicarme a esa persona y si no funciona, pues buscar otro. Pero nunca cometan el error de andar hablando con muchísima gente. Eso se nota. Los temas de conversación se agotan, las ganas no son las mismas, y hasta te puedes llegar a confundir de persona. Lo digo por experiencia propia: una vez confundí a dos chicas y pues las dos me mandaron al carajo. No lo hagan. —Roberto, 29

Hablen claro sobre sus intenciones

¿Saben qué saca de onda? Alguien que quiera intentar enamorarte porque solamente quiere cogerte. Estamos en el 2019. Si la gente quiere coger va a coger. No hay necesidad de mentir sobre tus sentimientos para meterte en mis pantalones. Hay muchísimas maneras de conocer a alguien exclusivamente para coger o conocer a alguien para intentar tener una relación real. Sentimientos incluidos. No hay nada más cómodo, sabroso y sano que saber qué quiere la otra persona realmente. Además: estamos platicando y conociéndonos mediante una aplicación de ligue. No creo que los dos estemos ahí para buscar información sobre la Segunda Guerra Mundial. Es una gran forma de que ninguno de los dos involucrados salga herido o herida. Pero claro, tampoco hay que decir todo esto al comienzo de la conversación. Eso va saliendo. Puede ser en una cita o antes. El timing también es importantísimo. Saber cuándo decir las cosas o qué intenciones se tiene. —Carla, 27

No insistas en otras redes sociales si no funcionó acá

Me ha pasado muchísimo esto: chicos que hicimos match o simplemente me vieron en Tinder me buscan en Instagram, me escriben un mensaje directo y piensan que esto va a funcionar. Es sencillo: ¿por qué vamos a ligar por Instagram si no funcionó en Tinder? Es exactamente lo mismo. Mi opinión sobre ti no va a cambiar por ver que tienes una foto bonita de algún árbol o porque tienes muchos seguidores. Esto lo digo porque me pasó una vez con un chico. “Te escribo por acá porque quizás no sabes quién soy. Tengo muchos seguidores y en Tinder eso no se ve”. Aún sigue ese mensaje sin ser respondido en mi bandeja de entrada de Instagram. Además de que se ven desesperados, es una invasión muy rara. Sí, si todo funcionó o salimos y todo bien, obviamente está bien seguirnos en redes sociales. Pero si no ligamos, o fue un desastre, ¿de dónde pensaste que contactarme por otro lado es buena idea? Sean congruentes y astutos por favor. —Iván, 27

Puedes seguir a Diego en Instagram.