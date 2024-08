Mandó reparar su iPhone y subieron sus nudes a Facebook

Apple pagó un acuerdo multimillonario a una mujer de Oregon después de que los trabajadores de soporte técnico que la compañía contrató publicaran fotos de ella desnuda desde su celular en Facebook. Como informó el Telegraph, la mujer, que no ha sido identificada, envió su iPhone a Apple para repararlo en 2016.

Según los documentos judiciales revisados por Motherboard, dos técnicos publicaron “10 fotos de ella desnuda y un video sexual” en su página personal de Facebook. El caso destaca el carácter personal de nuestros dispositivos y la necesidad de que Apple renuncie a su monopolio de reparación y nos permita reparar los aparatos por nuestra cuenta.

Según los registros judiciales, la mujer se enteró de lo ocurrido cuando una de sus amigas le dijo que habían subido sus nudes a Facebook. Las borró y amenazó con demandar a Apple por invasión de la privacidad y daño emocional. En este caso, las personas que subieron las fotos y el video trabajaban para una empresa llamada Pegatron, que es una empresa con la que Apple trabaja para hacer reparaciones.

Durante años, Apple ha argumentado que necesita controlar estrictamente quién puede hacer reparaciones en iPhones y otros productos de la compañía. Uno de sus principales argumentos es que permitir que empresas “no autorizadas” reparen los iPhones daría lugar a violaciones de la privacidad y provocaría problemas de seguridad.

Este caso muestra cómo, incluso cuando Apple controla estrictamente su sistema de reparación, no puede evitar que sucedan casos desastrosos como este. Lo mejor sería que los consumidores pudieran optar por llevar a reparar su celular con alguien de confianza o repararlo ellos mismos. Sin embargo, en la actualidad, todavía tienes que llevar tu celular a Apple y ellos se encargan de mandarlo a un taller de reparación gigante quién sabe dónde, básicamente, es como si se fuera a un agujero negro.

La única razón por la que sabemos sobre este caso es por una disputa entre Apple, Pegatron y la AGLIC American Insurance Company. Apple y otras grandes corporaciones pagan algo llamado seguro de indemnización. La idea básica es que cuando la empresa se equivoca y tiene que pagar una sentencia en un caso como este, el seguro les reembolsa. En la demanda, se nombra a Apple como “cliente” de Pegatron, pero no es parte de la demanda. Apple peleó (y tuvo éxito) en archivar los detalles del caso bajo secreto de sumario. Muchos de los documentos permanecen sellados por el tribunal.

Apple pagó el acuerdo multimillonario, Pegatron los reembolsó y luego la compañía de seguros se negó a pagar la demanda de indemnización. Se desconoce el monto exacto del acuerdo, pero los registros judiciales a los que tuvimos acceso hablan sobre dos transacciones en disputa, una por 4.25 millones de dólares y otra por 1.7 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que un empleado o contratista de Apple revisa la galería de fotos de un cliente y comparte sus nudes. Pasa todo el tiempo. En 2019, un trabajador de Apple se mandó por mensaje una fotografía personal de una clienta que había ido a arreglar su celular. En 2016, Apple despidió a un grupo de empleados en Australia después de encontrar pruebas de que habían creado una pa´gina web para compartir fotografías de las clientas.

Nuestros dispositivos son extremadamente personales. Contienen una gran cantidad de información sobre nosotros, desde correos electrónicos personales hasta fotografías explícitas, conversaciones privadas e información financiera.

Empresas como Apple fabrican intencionalmente dispositivos para que solo puedan ser reparados por empresas autorizadas. Muchas veces requieren herramientas especiales para diagnosticar y solucionar problemas, que no comparten con el público ni con talleres de reparación de terceros. Apple y otras empresas han tomado medidas extraordinarias para asegurarse de que las personas no puedan reparar sus dispositivos por su cuenta, e incluso afirman que no es seguro hacerlo.

“Apple se opone al derecho a reparar libremente afirmando que su red de servicio es la única opción de reparación segura para los consumidores”, le dijo a Motherboard Kyle Wiens, director ejecutivo de iFixit. “Pero la única persona que es totalmente confiable para reparar su iPhone eres tú. Cada vez que entregas tus datos a otra entidad, te arriesgas a cosas como esta. Al retener el acceso a las herramientas de servicio y obligar a los clientes a utilizar su tercer contratista, Apple está comprometiendo deliberadamente la seguridad de sus clientes”.

Las leyes que consagran el derecho a reparar solucionarían estos problemas y allanarían el camino para que las personas arreglen sus dispositivos por su cuenta.

Apple no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Motherboard.