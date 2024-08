La historia detrás del vídeo de Pornhub con el que más se masturban los españoles

Hay un vídeo porno en internet que es el más visto de todos los vídeos porno de internet, esto es innegable. Siempre habrá uno que tendrá más visionados que los demás, es una cuestión de datos. Será porque salen más tetas o más pollas que en los demás vídeos o porque es especialmente excitante en su sutileza o será porque sale una persona muy famosa como el rey de un país europeo occidental. Hay muchas opciones pero solo un vídeo puede ser el más visto.

Pues bien, en España, vía Pornhub, ha resultado que este vídeo es el más visto por la peña y seguramente el vídeo que ha generado más pajas del país. Se titula “Mom & son share a bed” y está traducido como “Chico caliente se folla a su madrastra”. La pieza es obra de la productora y actriz Mandy Flores, una empresa cuyo motto es “Order your own custom personal fantasy video”, en fin, que realizan vídeos porno a la carta según demanda.

Como soy humano y tengo un cerebro y estoy capacitado para entender que ahora mismo todos vosotros tenéis una curiosidad mastodóntica para descubrir cuál es este vídeo porno tan visto en España pero como también tengo un cerebro humano para darme cuenta de que muy probablemente estaréis leyendo esto desde el curro o el metro y mi intención no es que os vean en estos espacios visualizando contenido NSFW, os voy a describir el vídeo rápidamente.

Una madre se va de vacaciones con su hijo (que no hijastro). Ambos están muy emocionados con el viaje pero el primer día se encuentran con que el hotel que tenían reservado no dispone de una habitación con dos camas, solo de una cama doble. Ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Se ven obligados a dormir juntos pese a que el hijo no lo ve muy claro. Lo madre le dice que no pasa nada y ambos se tumban en la cama.

Resulta que en un momento la madre nota que su hijo tiene los pies tremendamente fríos. Esta, para ayudarle a entrar en calor, le ofrece que los ponga entre sus piernas para calentarlos. Hasta aquí todo bien. Pero entonces, al poco rato, la madre vuelve a notar algo, pero esta vez es la polla del hijo que se ha puesto tremendamente dura. Con el contacto físico, el chaval se ha excitado. Está todo muy justificado, en serio, una narración muy bien construida. La madre se indigna y le dice que baje ya la empalmada, cosa que el hijo es incapaz de hacer, que solo la puede reducir si se corre. Es entonces cuando la madre se embarca en una apasionante aventura para rebajar la dureza de la polla de su hijo.

“Para la segunda parte, ‘Madre e hijo II: erección accidental, el incidente de la Viagra’, hicimos un poco más de improvisación. Creo que esto añade más realismo a la película”

Es curioso descubrir que, en la ficción, el hijo es en todo momento su hijo biológico, pero en la traducción castellana, la madre se convierte en la madrastra. Supongo que el imaginario erótico español y el americano distan en ciertos puntos.

Como habéis visto, el vídeo hace gala de una introducción extremadamente larga, fuera de lo que normalmente encontramos en un vídeo porno. Me pareció un dato muy curioso que el vídeo porno más visto de España tuviera un planteamiento tan holgado en el tiempo y tanto diálogo para ponernos en situación, algo muy alejado de la clásica y explícita estructura tripartita de comidadepolla-follar-corrida con la que estamos acostumbrados, así que contacté con Mandy Flores para que me resolviera algunas dudas que tenía sobre la peli porno más vista en este país.

Fotografía cortesía de Mandy Flores

VICE: Hola Mandy, ¿fue este vídeo un pedido concreto de un cliente?

Mandy Flores: Sí, lo fue. De hecho, más tarde descubrí que este vídeo es una nueva versión de otro vídeo que hice y que salió hace años. Hicimos un poco de improvisación pero la idea general y la puesta en escena resultaron ser las mismas.

Ahora que lo dices, de hecho, a nivel actoral, hay mucha interpretación y diálogo. Casi hay más momentos de conversaciones que de follada. ¿Había un guion fijo o hubo mucha improvisación?

Hay exactamente las mismas partes de improvisación que de guion. De hecho, para la segunda parte, “Madre e hijo II: erección accidental, el incidente de la Viagra”, hicimos un poco más de improvisación. Creo que esto añade más realismo a la película porque realmente estamos respondiéndonos genuinamente, como si la situación fuera real.

¿Cómo fue el rodaje? ¿Dirigiste tú la cinta? ¿Cuántas personas estaban trabajando ahí?

Las películas las hacemos mi marido y yo. Normalmente la tarea de dirección la asume el que esté más entusiasmado con el trabajo. En este vídeo, por ejemplo, ambos tuvimos decisiones sobre los ángulos y los cambios de cámara. Lo filmamos todo en un dormitorio, en nuestra casa, sin nadie más alrededor.

“Creo que es importante que los vídeos sean sutiles. La verdadera fuerza del vídeo es la construcción de la escena”

¿En cuántas horas se rodó el vídeo más famosos de Pornhub en España?

Si no recuerdo mal, tardamos una hora y media. En un momento dado consideramos cancelar el proyecto porque nos costaba hacer algo que fuera creíble, pero al final decidimos seguir con la idea y salió bastante bien.

El vídeo tiene una introducción muy larga, tarda un buen rato en pasar a la acción. De sus 16:35 minutos de duración, la polla sale por primera vez en el minuto 04:31. Esto es mucho tiempo de introducción para una película —y sobre todo para un vídeo tan visto en Pornhub, que uno imaginaría que iría más al grano—. ¿Crees que a la gente le gustan estas introducciones tan largas?

Creo que es importante que los vídeos sean sutiles. La verdadera fuerza del vídeo es la construcción de la escena. Los vídeos de este tipo son más una estimulación mental que física. Es una de las cosas que creo que muchos productores de la industria no entienden.

De la misma forma, el momento posclimático (después de la corrida de él) se alarga mucho. ¿De qué sirve alargar tanto una película después de ese momento? Son como momentos muertos que muy pocas personas miran.

Porque no están “muertos” para las personas que disfrutan de la historia. La mayoría de la gente deja de ver el vídeo después de la corrida, pero para todos aquellos que están mentalmente interesados en la historia, hay algo de realismo que consolida la historia y la hace crecer más que cuando solamente se hace eso de corrida y fundido a negro.

Precisamente estos momentos previos y posteriores dotan la película de una humanidad y veracidad inusual, que incluso los alejan del cine porno. Parece una escena que podría encontrarse dentro de una película no erótica. Podría salir perfectamente en una película de Larry Clark. ¿Te gusta trabajar de esta forma, alejándote de los cánones e imágenes típicas del cine porno?

¡Has respondido a la anterior pregunta mejor que yo! (risas). Sí, me gusta trabajar de esta manera, me gusta aportar algo de humor y algún tipo de contenido adicional que no sea pornográfico. Así se humanizar un poco más la cinta.

Fotografía cortesía de Mandy Flores

La madre comenta que “no debería haber tomado esa copa de más en la cena”. ¿Sin esa bebida extra habría pasado exactamente lo mismo? ¿Habrían follado igualmente? ¿Por qué se culpa ella misma cuando el problema lo ha generado el hijo, al tener esa erección?

Creo que ella está un poco confundida con las decisiones que ha tomado y sabe que probablemente ha tomado algunas malas decisiones. Obviamente el hijo tiene parte de la culpa pero su madre es mucho más responsable al ser la adulta. ¡Un hombre joven con hormonas furiosas necesita a veces tener un poco de orientación! (risas).

En el vídeo le preguntas a “tu hijo” muchas veces si “deberías seguir” con esto de estar follando, si le parece bien seguir. ¿Debe aclararse constantemente el consentimiento durante un acto sexual?

Bueno, el consentimiento es muy importante en cualquier encuentro sexual, pero en realidad el hijo no está en el estado mental adecuado para dar el consentimiento para algo como esto. ¿Alguna vez después de correrte has pensado “¡Dios mío, qué he hecho?”? Pues bien, seguramente es lo que él debe estar pensando después de haber follado con su madre. De nuevo, por su posición y edad, ella es más responsable que él.

“El consentimiento es muy importante en cualquier encuentro sexual, pero en realidad el hijo no está en el estado mental adecuado para dar el consentimiento para algo como esto”

Me ha llamado mucho la atención que, pese a ser un vídeo POV, el director se permite la licencia de salirse de este formato e incluir algunos planos detalle o contraplanos que rompen con la lógica del POV. ¿Se habló en el plató de esta posibilidad?

Fue mi marido quien sugirió estos planos, como el acercamiento de mi mano hacia atrás para sentir su erección o cuando luego hay un primer plano de mi cara reaccionando a eso. Creo que estos planos añaden intensidad a la escena.

¿Qué opinas de que en muchas películas porno todo gire alrededor de la corrida del tío? Una vez él se corre, todo termina. En esta película parece tener sentido, porque de alguna forma el problema es la erección y hay que rebajarla, pero, ¿por qué crees que en las otras películas se ignora el orgasmo femenino?

No creo que muchas pelis ignoren intencionalmente el orgasmo de la mujer, pero esta obsesión en estas películas por el orgasmo masculino se debe a que los hombres son muy visuales. Cuando ven una corrida, su mente relaciona esta sensación y aumenta la intensidad del impulso de correrse.

Sigue a Pol en @rodellaroficial.

