Las mil maneras de llamar a la vagina en España

Si algo caracteriza al castellano es, además de la opulencia y la variedad de insultos e improperios con los que cuenta, la riqueza de sus sinónimos. Ocurre algo curioso, además, con la sinonimia en nuestra lengua: cuanto más morboso es el campo semántico en cuestión, más se amplía. Así, podemos decir que vamos a cagar de maneras tan dispares como “poner un fax”, “plantar un pino” o “sacar la cabeza de la tortuga” y podemos referirnos al término copular con expresiones tan diversas como “gratinar el mollete”, “dejar ciego al cíclope” o “jugar al teto”.

Y los genitales, claro, no iban a ser menos. Los atributos masculinos tienen hasta una canción. ¿Quién no ha cantado eso de “Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra… tiene nombres mil el miembro viril” en sexto de primaria? Los atributos femeninos no tienen un temazo así, pero también tienen lo suyo. En ellos se refleja, además (cómo no), el machismo de la sociedad que se los ha sacado de la manga. Porque, ¿qué es eso de llamar “la herida” al chichi? ¿Porque sangra? ¿Porque supura líquidos? ¿Porque mejor si no estuviera ahí?

¿A qué iluminado se le ocurrió que a la vagina se le podía llamar argolla, como si aquello te atrapara, te provocara un desangramiento y te jodiera la vida? Las mujeres tenemos todo un abanico de nombres para referirnos a lo que tenemos entre las piernas, nombres que van de lo ofensivo a lo incomprensible pasando por lo críptico y lo ridículo. Porque muchos de los sinónimos de la vagina son más ridículos que los de pene, quizá por esa eterna persecución de la candidez asociada a las chicas.

Así, crecemos escuchando que nuestros hermanos tienen “mininglanillos” y colillas mientras que nosotras tenemos florecillas, pepitos y rajitas. Cuando nos hacemos mayores descubrimos, además, que nuestra vagina es comparada con los que probablemente sean los seres más asquerosos a los que ha dado lugar la naturaleza: los bivalvos. Y luego los traperos se empeñan en que no, que tenemos pussy. Así que quizá ya sea hora de apropiarnos de lo que nos pertenece: nuestros coños. He aquí una lista en la que se incluye el ayer y el hoy, la grandeza y la bajeza del campo semántico de los chochos. Para que cada cual elija el que, si no mejor, menos peor le parezca.

DEL REINO ANIMAL

Concha

Almeja

Conejo

Ostra

Mejillón

Pezuña de camello

Chirla

Gato recostao

Cococha

Cotorra

Y VEGETAL

Patata

Higo

Papaya

Selva (y su variante selva negra)

Flor

Huerta

Jardín

Lenteja

Pomelo

Alcachofa

Breva

Coliflor

Seta

Amapola

Haba

Judía

Garbanzo

Repollo

Almendra

Coco

COMESTIBLES Y ALIMENTOS ELABORADOS

Hamburguesa

Pechuga de pollo

Whopper

Taco

Bollo

Pipa

Molleja

EMPLAZAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Gatera

Cueva (y su variante Batcueva)

Túnel

Templo

Pozo

Nido

Mina

Zanja

Monte (y su variante Monte de Venus)

Canalón

LOS SONORAMENTE POTENTES

Parrús (y su variable parruseta)

Mondongo

Pelúo

Panocha

Potorro

Moño

Bujero

TODOS LOS QUE EMPIEZAN POR CH-, A SABER:

Chocho (y su variante chochete)



Chichi

Chirri

Chumino

LOS INTENSITOS

Fuente de la vida

Sonrisa vertical

Abismo

Escondite

LOS CLÁSICOS

Papo



Pepe (y su variable pepito)

Toto (y su variable totito)

Raja (y su variable rajita)

Pepita (y su variable pepitilla)

Moño

To lo negro

Figa

Felpudo

Tete

LOS QUE SOLO PUEDES DECIR SI TE HACEN GRACIA LAS CHIRIGOTAS Y/O BERTÍN OSBORNE

Sacapuntas

Culo de alante

Hachazo

Peseta

Argolla

Barbuda

Boca de abajo

Llaga

Herida

Monedero

Atrapa hombres

LOS TREMENDAMENTE EUFEMÍSTICOS

Cosa (y su derivado cosilla)

Asunto

Tema

Partes

EL QUE SOLO PUEDES DECIR SI TIENES EL AUTOTUNE BAJADO EN EL ORDENADOR

Pussy

OTROS

Peluche



Juja

Pichurrina

Tesoro

Cuca

Corte

La de mear

Cona

Anillo



Innombrable

Florero

Canoa