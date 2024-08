Manga y Anime, un arte íntimamente ligado a la música electrónica

El mundo de la ficción nipona, concretamente del llamado anime y manga, es amplísimo y el de la música electrónica lo es tal vez más, sin embargo a través de los siguientes datos, trataremos de ejemplificar algunas de estas colaboraciones que se han dado entre diversos músicos electrónicos y artistas de estas disciplinas visuales.

Comenzaremos con explicar algunos conceptos básicos para los no entendidos en el tema, y esto es entender la diferencia entre anime, el cual se refiere a la animación o sea dibujos animados tradicionales o bien digitales y el manga, que es el cómic o historieta que se manufactura en estas latitudes orientales, ambos con formatos y estilos propios de su origen. No todos los manga son llevados a su versión animada, ni todos los anime tienen su versión en historieta, así mismo, existen OVA’s (original video animation), que son largometrajes animados por separado, sin antecedentes en historieta o bien, son secuelas o historias alternas a una serie existente, de esto último por ejemplo, está la muy aclamada Perfect Blue de 1996, que sirvió como referencia visual para la película Black Swan.

Dicho lo anterior comencemos a crear la liga entre ambos mundos y cabe destacar que el tema cyber-punk, sobresale en muchas de estas colaboraciones, tal vez incluso sea una constante y es que no hay mejor forma de ambientar a estos decadentes mundos distópicos y tecnológicos, que través de la música electrónica.

Appleseed-Ex Machina, 2007

Para esta obra (OVA) cuyos antecedentes se basan en el manga del mismo nombre (Apleseed) salen a relucir nombres enormes, primeramente el de su creador que es ni más ni menos que Masumune Shirow, creador de otra franquicia cyber policiaca que muchos conocerán, me refiero a la aclamada Ghost In the Shell, con todo y su reciente versión live action para la pantalla grande.

No profundizaremos en la historia de esta película la cual es animación digital de impecables resultados, pero lo que si mencionaremos, es que para esta edición, “Ex Machina”, segunda entrega de la franquicia, dentro de la banda sonora se incluyen nombres como los de Aoki Takamasa, quien también ha colaborado con otros artistas como Tujiko Noriko (en el famosísimo split “28”) y perteneciente al prestigiado sello Raster Noton participando con el tema llamado “Perfect Conflict” el cual de hecho abre la primera escena de acción de la película.

Por otro lado está HASYMO (HAS/YMO), proyecto de re-encuentro del súper trío Yellow Magic Orchestra, conformado por Haroumi Hosono, Yukihiro Takahashi y por su puesto Ryuichi Sakamoto; su nombre es una composición para las siglas de Human Audio Sponge (HAS) y obviamente Yellow Magic Orchestra (YMO). El primer sencillo en esta nueva faceta de la agrupación es “Rescue” y que justamente fue escrito para esta entrega de Apleseed, además de que para la primera entrega animada de esta serie (simplemente llamada Apleseed) salen a relucir nuevamente más personalidades electrónicas como lo son Paul Oakenfold y Basement Jaxx, además de la participación del señor Sakamoto en solitario.

Serial Experimentns Lain (SEL) – Cyberia MIX OST,1998

Llegamos a terriotirios cyber punk, con una serie que todo aquél que la ha visto simplemente no puede explicar de manera contundente debido a su alto contenido informático y filosófico; y que nos entrega uno de los soundtracks más completos que podemos encontrar en el mundo del anime y aunque no se trata de una serie donde destaquen personalidades, el llamado “Cyberia Mix” (que hace alusión a un club nocturno dentro de la serie), ha sido utilizado a últimas fechas sobre todo por productores de aquellos géneros electrónicos que justamente han sido gestados en la web, como por ejemplo el vapor wave, sampleado y rebajado hasta el cansancio.

Este disco de mixes, atraviesa por diversos temas de la serie pero en versiones drum and bass, trance y glitch, sin dejar de lado algunos otros que bien podrían ser el tema de inicio de Windows 98. Destacan sobre todo dos pistas, la primera con la que abre este compilado llamada “s.peEd” y “Professed intention and real intention”, este último contiene sampleos vocales de un tema igualmente clásico del video juego Jet Set Radio, muy popular sobre todo en Japón y de un corte similar a la serie, solo que más pop y menos crudo, este para la ya extinta consola Sega Dreamcast.

De igual manera los creadores de Lain (como se le conoce más comúnmente) en 2003 sacaron al aire por Fuji TV otra serie de temática cyber punk, sólo que más cruda (aún más) y oscura llamada: Texnholyze, que justamente tiene como tema de entrada a “Guardian Angel” de la afamada agrupación inglesa de trance, Juno Reactor y que de igual manera ha colaborado en bandas sonoras de películas como Matrix.

Fliying Lotus y Shintaro Kago

A la fecha, no creo que que el señor Steven Ellison, mejor conocido como Fliying Lotus, necesite de mucha presentación, es un referente obligado de la música electrónica contemporánea y por ende cada uno de sus álbumes es esperado con ansias. El último de estos “You’re dead”, lanzado en 2014, fue acompañado de una fuerte campaña visual, gestada por uno de los mangakas (artistas del manga) más prolíficos dentro de este mundo, aunque se mantiene con un perfil bajo a comparación de otras súper estrellas del medio editorial; nos referimos a Shintaro Kago, quien ha destacado debido a su particular estilo conocido como “ero-guro” (de las palabras en inglés “erotic” y “grotesque”) que es una singular mezcla de ilustraciones de contenido explícito sexual y en situaciones que bien podrían enorgullecer al Bosco y que incluso algunas veces cae en lo desagradable y hasta cómico. En su trabajo destacan sobre todo las disecciones a sus diversos personajes, anatomía imposible y surrealismo, mucho de esto. Cabe señalar que a últimas fechas, rondan muchas de sus ilustraciones en redes sociales, se ha vuelto popular, tal vez como parte de la catapulta que resultó de su colaboración con Lotus. En cuanto a esto, el arte de portada así como las ilustraciones interiores corren por parte de Shintaro, además de videos que fueron utilizados como visuales en sus presentaciones, llenos de cuerpos diseccionados y mucha psicodélia.

*Mención obligada.

Daft Punk-Interstella 5555 de Leiji Matsumoto

En realidad este filme no necesita presentación ni tampoco el dúo francés, lo que si merece reconocimiento, es saber el calibre de la mente creadora de este metraje animado, a cargo de Leiji Matsumoto, veterano artista del manga y anime, cuyas creaciones de corte espacial, han forjado a a miles de fans así como a una buena parte de sus colegas más jóvenes. Entre sus obras destacan por ejemplo Space Battle Ship Yamato y un par de obras que seguramente muchos vimos en Latinoamérica, Queen Millenia (La princesa de los mil años) y Captain Harlock.

Para el filme de Insterstella 5555, el estilo visual “retro” y el diseño de personajes, prevalece totalmente al de sus obras clásicas, los personajes femeninos por ejemplo siempre lucen todos muy similares entre sí, solo con ciertas variaciones de cabello o piel, como el de la agrupación intergaláctica, intérpretes ficticios de “One More Time”.