Fui a todas las manifestaciones de Madrid a favor y en contra de Catalunya

En los días previos al referéndum de Cataluña, Madrid amanece lleno de banderas de España. Es la respuesta al desafío separatista, la réplica de los que no quieren que la patria se rompa: colgar trozos de tela en sus balcones. Algún despistado cuelga la bandera republicana, otros optan por los carteles reivindicativos.

Todo el mundo parece tener algo que decir al respecto, y así lo confirman las seis manifestaciones que hay convocadas este fin de semana en la capital, a favor y en contra del derecho a decidir de los catalanes. Y, para conocer sus razones, sus reivindicaciones y sus causas, decido ir a todas ellas.

Para infiltrarme en las manifestaciones pro referéndum me hago con una estelada. No es fácil conseguirla en Madrid, así que busco en Amazon. Elijo la más barata. Mi estelada estará en casa en menos de 24 horas.

La bandera española, que me servirá de atrezzo en la mayoría de protestas —casi todas son anti referéndum— es más fácil de conseguir. Al salir del curro, me meto en la primera tienda de souvenirs que encuentro y la compro. Al despedirme, la dependienta me dice que la coloque en el balcón este fin de semana para que se vea bien. Me da una vergüenza terrible y creo que incluso me pongo roja.

Viernes, 11 am: El referéndum de Hazte Oír en la Puerta del Sol

Esta es la papeleta con la que Hazte Oír quería que todos los españoles votáramos.

La primera de las protestas convocadas en Madrid en contra del referéndum es un simulacro de consulta. La organización ultracatólica Hazte Oír cree que todos los españoles deberíamos decidir el futuro de Cataluña y ha sacado una urna a Sol para que votemos. Nada más llegar, oigo a una de las voluntarias decirle a otra que necesitan a jóvenes votando porque hay cámaras alrededor.

La mayoría de personas que acceden a participar en esta falsa fiesta de la democracia son jubilados que pasan por la plaza. Un señor con una corbata de lentejuelas azules dice ante las cámaras que si Franco viviera, todos los independentistas habrían pasado ya por el paredón. «También los comunistas», añade. Cuando termina se pone a gritar «Viva Franco» y una señora le responde que cómo va a vivir Franco, si murió hace cuarenta años.

«Si Franco viviera, todos los independentistas habrían pasado ya por el paredón»

Finalmente consiguen que una pareja joven se acerque a votar. Les pregunto que por qué lo han hecho y me responden que consideran que todos los españoles deberíamos participar en un hipotético referéndum de independencia.



Les pregunto si saben quién organiza esta votación. «Sí, los que estuvieron en contra de aquello de los autobuses», me responde la chica. Le cuanto que no, que fueron ellos quienes sacaron aquellos autobuses tránsfobos a la calle y me dice que aquello le pareció horrible, pero que habría participado igualmente en esta simulación. Antes de irme, me preguntan tres veces si quiero votar. Yo sí que declino su oferta.

Sábado, 12 am: Acaban cantando el Cara al Sol frente al Ayuntamiento de Madrid

La segunda de las concentraciones a la que asisto es la de la fundación DENAES para la defensa de la nación española, que ha convocado protestas frente a los Ayuntamientos de todas las ciudades españolas. Antes de salir de casa, mi hermano me dice que espera que lleve la bandera de España escondida, que si no vaya vergüenza. Me pone muy triste pensar que un grupo se haya apropiado de ese símbolo hasta conseguir que el resto nos avergoncemos de lucirlo.

Las calles que rodean Cibeles están llenas de gente con toda clase de accesorios rojigualdos: banderas, gorras, gafas, bufandas… Al llegar me sorprendo: me esperaba cuatro ancianos como ayer en la consulta de Hazte Oír y no.

También hay muchos jóvenes. A mi primo, que me acompaña, se le saltan las lágrimas. Me ato la bandera de España que me he comprado para la ocasión al cuello. No me he atrevido a ponérmela hasta que he llegado aquí.

A nuestro lado hay un chaval con la bandera preconstitucional. Una señora le dice que se la quite. El chico sonríe, mira para otro lado y sigue fumando el piti que tiene encendido tranquilamente.

Cantan «Puigdemont, a prisión», «No nos engañan, Cataluña es España» y «Gloria eterna a los de Blanquerna».

Aunque sé a qué se refieren, me acerco a una señora que lo está coreando para preguntarle por qué corean eso. Me dice que es «por unos chicos que, los pobres, están en la cárcel sólo por protestar». Esos «pobres chicos» son los miembros de Falange que, en 2013, asaltaron el edificio de Blanquerna en Madrid, un centro que promueve la cultura catalana en la capital. La señora añade «estos a la cárcel por decir verdades y los catalanes votando y en la calle».

Me acerco a un chaval muy jovencito y con los dientes muy blancos que está al lado de un grupo de carlistas, también muy jóvenes. Se llama Ignacio y tiene 18 años. Le pregunto que por qué ha venido a esta protesta y me responde que «para sacar a los catalanes de su error».

Le digo que si considera que todos deberíamos votar en referéndum sobre la independencia de Cataluña y me contesta que claro. «Al final es una decisión que nos afecta a todos los españoles», me dice. «¿A ti en qué te afectaría?», le pregunto. «No sé, supongo que en temas de impuestos y tal».

Me despido de él porque una familia me pide que les saque una foto. El padre me dice que por favor no meta en cuadro el cartel de «Welcome Refugees» y se ríe muy fuerte. Se cree que cuenta con mi empatía solo porque llevo atada al cuello la misma bandera que él. Suena el himno de España y la gente lo canta. Un grupo de chavales alza el brazo, haciendo el saludo fascista.

Me dan ganas de ponerme a gritar «Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel, Doña Sofía…» pero no me da tiempo porque se ponen a cantar el Cara al Sol. Me siento parte del rodaje de una peli de Berlanga.

Nos vamos a la siguiente manifestación, también anti referéndum. Subiendo por la calle Alcalá, le pregunto a mi primo que por qué ha llorado al llegar. Me responde que porque toda esa gente está generando odio. De fondo se oye «esta es la juventud de España».

Sábado, 13 am: Centro Blanquerna: el partido con menos capacidad de convocatoria que una quedada Pokemon

El partido Unidos, Libres, Iguales y Solidarios (ULIS), del que jamás he oído hablar, es el convocante de la segunda protesta anti referéndum de hoy. El lema es «los ciudadanos catalanes son España» y la manifestación está convocada frente al centro Blanquera, el mismo que atacaron «esos pobres chicos que están en la cárcel» de los que hablaba la señora.

Está muy cerca del Ayuntamiento, y al llegar todavía se oyen de fondo las consignas de los muy españoles-mucho españoles que han madrugado para defender la unidad de España.

La estampa da pena. Hay menos gente de la que se reúne en mi barrio para las quedadas Pokemon. Serán unos 7 u 8, pero tienen una pancarta muy grande. Le pregunto a una de las mujeres que la sostiene por el fracaso de la concentración y me dice que «la gente se ha ido al Ayuntamiento porque la protesta es más llamativa».

Sábado, 17 pm: Congreso de los Diputados: el fracaso de la ultraizquierda proabertzale madrileña

Por la tarde me calzo las Martens y me olvido de la bandera de España: en Facebook se ha movido la convocatoria de un Rodea el Congreso. Algunos medios se han hecho eco de ella como una «manifestación de la ultraizquierda proabertzale madrileña«.

El evento está convocado por un particular, pero oye, quizá el es el máximo representante de la izquierda proabertzale madrileña. La llamada a la acción anima a rodear el Congreso aprovechando que los cuerpos y fuerzas del Estado están en Cataluña reprimiendo al pueblo.

A las 17, como manda la convocatoria, que no es muy clara respecto al lugar de quedada (el Congreso es bastante tocho), me aproximo a la calle Cedaceros. Me imagino que el black bloc, el Sindicato de estudiantes y otros viejos conocidos ya estarán allí. Se me ponen los pelos de punta cuando veo las primeras pancartas, pero me extraña no oír demasiados gritos.

A medida que voy aproximándome al grupo, me voy dando cuenta de que todos hablan en lengua de signos: es una manifestación que reivindica los derechos de las personas sordomudas.

Me doy un par de vueltas por los aledaños del Congreso y trato de identificar a gente con cara de que se la sude la Ley Mordaza. Nada. Hay muchos turistas y algún despistado que no se ha quitado la bandera rojigualda, pero nadie con pinta de ir a asaltar nada. Me meto en el evento de convocatoria de Facebook y veo el mensaje de un chaval que está igual que yo.

Hay más prensa que manifestantes. Hablo con compañeros de lo rara que ha sido la convocatoria y de la manifestación patriota de esta mañana. Dos horas después, cuando aún estamos allí, un chico arroja un poco de luz al asunto en Facebook: la policía ha empezado a identificar a los que tenían pinta rara.

Me voy a casa con la cabeza gacha pensando donde está esa izquierda proabertzale madrileña de la que hablaban los periódicos. Hace no tanto llenaban plazas.

Domingo, 11 am, Plaza Mayor: ¿ser español es cosa de mayores de 60?

El domingo vuelvo a ponerme el look de ir a misa para reivindicar la unidad de España. Me dirijo a la Plaza Mayor, donde está convocada la primera concentración del día, organizada por el Partido Libertad y con el lema «contra el desafío separatista». Me acerco hasta un grupo que parece la selección nacional geriátrica de fútbol. Van hasta arriba de banderas. Les pregunto si es aquí la protesta y me animan a unirme a ellos.

Les pido a unas señoras que me respondan a unas preguntas y me dicen que si, siempre que no sea de La Sexta. Me cuentan que son extremeñas y llevan años viniendo en Madrid, pero que ante todo se sienten españolas. Me dicen que por la tarde hay otra manifestación convocada «por los podemitas» que quieren romper España.

Hablo con otro señor que luce un gorro de la legión y me dice que la peña se está yendo a Sol, donde nadie había convocado nada pero se está reuniendo la gente de manera espontánea. Me voy con él hasta el Km 0, que no había sido testigo de tantos «viva España» desde que los nacionales no iban a pasar, pero al final pasaron.

Domingo, 12 am, Sol: los patriotas aplauden la actuación policial en Cataluña

En Sol la estampa es la misma que la del sábado frente al Ayuntamiento: muchos abuelos, algunas familias y pocos jóvenes pero muy gritones. Se repiten los cánticos de «yo soy español» y «no nos engañan, Cataluña es España. De repente, por la calle cortada aparece una furgoneta de la UIP. La gente les aplaude y gritan «Viva la policía». En Cataluña, a estas horas, la cifra de heridos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado alcanza ya las 200 personas (cuando acabe el día serán cerca de 900). Lloro de la rabia.

Me acerco a un chaval que lleva una camiseta de la Guardia Civil. Se llama Antonio, tiene veinte años y lleva una bandera atada a la cintura. Me cuenta que ha venido hasta aquí desde su pueblo de la sierra para apoyar a la policía y a la Guardia Civil desde esta protesta. «Muchas veces se sienten solos y poco arropados», me dice.

Le pregunto si le parece bien que estén agrediendo a gente en Cataluña sólo por querer meter un papel dentro de una urna. Me responde que están cumpliendo la ley y le digo si no sería más efectivo que saliéramos a la calle con banderas catalanas y les gritáramos lo mucho que nos gusta la Costa Brava, las sardanas y los calçots en lugar de cantar el «A por ellos» y darles hostias. Me responde que «sería otra forma de hacerlo». Me despido de él mientras corea «Puigdemont a prisión».

Domingo, 19 pm, Sol: la voz del pueblo no es ilegal

La última de las concentraciones convocadas este fin de semana en Madrid con motivo del referéndum también es en la Puerta del Sol. Está organizada por el colectivo Madrileños por el derecho a decidir.

Me envuelvo en la estelada que me he pillado por Amazon para la ocasión y me voy para allá. Los cientos de heridos en colegios catalanes hacen que no me de vergüenza lucirla, como sí me ocurría con la bandera española.

Hay senyeras, banderas saharauis, comuneras, ikurriñas y muchas republicanas. Cantan «Madrid será la tumba del fascismo», «la voz del pueblo no es ilegal», «no pasarán» y grita «Cataluña, no estás sola» y «Votarem».

Hay mucha gente muy joven y se me dispara el optimismo hasta que por la calle Arenal aparece un grupo de ultras portando banderas de España para increpar a los manifestantes, que responden al grito «fuera fascistas de nuestros barrios». La policía disuelve, porras en mano, al grupo de fachas, y todo vuelve a la calma.

Me acerco a un chaval que porta una estelada casera. «No es fácil conseguirlas en Madrid, así que me la he hecho yo mismo esta tarde. Iba a venir igualmente, pero después de lo que está pasando en Cataluña, de toda esa represión, ha sido obligatorio», me cuenta. «Votar nunca debería ser ilegal, y mucho menos reprimido por la fuerza», se lamenta. La gente corea «tú, madero, aprende del bombero» y «vergüenza me daría ser policía».

A última hora quedan muy pocos manifestantes y la policía los disuelve cargando contra ellos. Mientras tanto, Rajoy comparece y dice que el Gobierno «ha hecho lo que tenía que hacer, actuando con la ley y solo con la ley». Vuelvo a casa con sus palabras en la cabeza y me acuesto pensando en todos los trozos de tela que he visto durante estos días y en a quién representan realmente. Ojalá, me digo a mi misma, fuera verdad lo que gritaban hace un rato en Sol. Ojalá la voz del pueblo no fuera ilegal.