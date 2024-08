Así es el manifiesto machista y racista que circuló por Google

Este artículo se publicó originalmente en Motherboard, nuestra plataforma dedicada a la ciencia y a la tecnología.

Actualización 5/8/2017: Se ha modificado este artículo para señalar que Google ha escrito un recordatorio a sus empleados en referencia al documento filtrado. También se ha añadido un enlace al contenido íntegro del manifiesto.



Al menos ocho empleados de Google publicaron en Twitter comentarios sobre un documento que circulaba en la empresa y en el que se pedía que se cambiaran las iniciativas a favor de la diversidad de Google por políticas que fomentaran la «diversidad ideológica».

El documento, que refleja la opinión personal de un ingeniero de software de Google, se compartió en una lista de correo, aunque al poco tiempo se hizo viral dentro de la compañía, según explica un empleado con el que contactamos desde Motherboard.

Aunque no ha llegado a nuestras manos el documento completo, hemos tenido acceso a una captura de pantalla en la que aparecía el título «La cámara de resonancia ideológica de Google» [ Actualización: Motherboard ha publicado una copia íntegra del manifiesto]. Posteriormente, varios empleados de Google publicaron en Twitter descripciones del contenido del documento.

Uno de ellos, que ha pedido que no se revele su identidad debido al estricto contrato de confidencialidad de Google, me explicó detalladamente lo que trataba el documento. El sábado por la tarde, Gizmodo publicó el contenido completo del documento.



Según los tuits públicos de varios empleados de Google, el autor del manifiesto argumentaba que la brecha de representación entre hombres y mujeres en el sector de la ingeniería de software sigue existiendo debido a diferencias biológicas entre ambos sexos. Según uno de los empleados con los que hablé, en el documento también se señalaba que Google no debería ofrecer programas para minorías raciales o de género que no tienen suficiente representación.

El manifiesto un documento de Google Docs de 10 páginas fue criticado por la gran mayoría de los trabajadores del gigante tecnológico, que denunciaron su contenido, según afirma el empleado al que entrevisté. Sin embargo, la ingeniera de software de Google Jaana Dogan escribió en un tuit que sabía de varias personas en la empresa que estaban de acuerdo con el documento, al menos en parte; otra de las fuentes consultadas coincidía con Jaana (los tuits de Dogan han sido eliminados desde entonces).

Aunque es cierto que el documento fue escrito por un solo trabajador de Google, es importante tener en cuenta tanto el contexto en el que se compartió —actualmente Google está siendo investigada por el Departamento de Trabajo estadounidense por las diferencias salariales entre mujeres y hombres, y Silicon Valley ha estado en el punto de mira en numerosas ocasiones por considerarse que fomenta la discriminación de mujeres y personas de color— como la reacción interna y pública a su contenido por parte de los demás empleados.

«En un contexto más amplio, podemos deducir que esta persona es quizá más osada que el resto de empleados de Google que también comparten su punto de vista —o que piensan que las mujeres están menos cualificadas que los hombres para desarrollar este trabajo—, hasta el punto de que quiso defender su tesis públicamente. Lamentablemente, no es un caso aislado», señaló la persona que me describió el contenido íntegro del documento.



«Creo que en Google hay muchos tíos blancos que no ven con buenos ojos la política de diversidad y que consideran que de esta forma se baja el listón», declaró otra persona que había trabajado en Google y que también pidió mantener el anonimato por haber firmado un contrato de confidencialidad.

Desde Motherboard hemos podido corroborar con varios testigos que actualmente trabajan en Google que el documento se ha difundido ampliamente entre muchos equipos de ingeniería de software de la empresa: «Me atrevería a decir que lo han visto todas las mujeres que trabajan en ingeniería», afirmó una empleada a Motherboard.



Otro empleado confirmó que lo estaban leyendo muchos empleados. En diversas ocasiones a lo largo de la noche del viernes, el documento dejó de estar disponible debido a la gran afluencia de visitas simultáneas que recibía.

Por su parte, Google no respondió a ninguna de nuestras dos peticiones para hacer declaraciones. El sábado por la tarde, la nueva vicepresidenta de Diversidad e Inclusión de Google, Danielle Brown, respondió al manifiesto en un comunicado enviado a todos los empleados de la compañía.

El autor del documento también señalaba que en Google se discriminaba a los empleados con ideología política conservadora y se lamentaba de lo perjudicial que es la ideología «de izquierdas». Continuaba indicando que la empresa debería hacer gala de una cultura más «abierta», en la que tuviera cabida su punto de vista. Además, en el documento se aseguraba que velar por la diversidad racial y de género no es tan importante como asegurarse de que los empleados conservadores se sintieran a gusto expresándose libremente en el trabajo.

Aunque la mayoría de los trabajadores de Google mostraron su rechazo al documento, algunos lo apoyaron. Según Dogan, que trabaja con el lenguaje de programación Go, el autor se envalentonó al recibir varias reacciones positivas a sus palabras. «El autor se ha puesto en contacto conmigo para explicarme que ha recibido *apoyo* de varios empleados», escribió en un tuit que ya ha sido eliminado. «Si RR. HH. no hace nada al respecto, me voy a plantear seriamente dejar esta empresa por primera vez en cinco años», escribió en otro tuit, también eliminado.

«No hay que pensar en este incidente como en un caso aislado, sino como en una manifestación del mal que aqueja a todo Silicon Valley», me explicó el empleado que me detalló el contenido del documento.

Actualmente, Google tiene un litigio pendiente con el Departamento de Trabajo respecto a lo que u funcionario de ese departamento consideraba «discrepancias sistémicas en los salarios de las mujeres prácticamente en toda la plantilla». Otro miembro del departamento declaró en The Guardian el pasado abril que había hablado «pruebas convincentes de que existía una situación de discriminación considerable hacia la mujer en los puestos más comunes de las oficinas de Google».

Actualización 7/8/2017: Varios de los tuits que se mencionan en este artículo han sido eliminados o protegidos por sus autores.

Jason Koebler ha colaborado en este artículo con la aportación de información.