MAPA es la iniciativa de Ensamble para tender puentes entre las escenas electrónicas de México

En las reducidas inmediaciones del Salón Bach, en la colonia centro de la Ciudad de México, Ensamble desplegó el pasado 16 de marzo la primera edición de MAPA, un evento que nace de la misma esencia del colectivo de música electrónica de avanzada por fomentar la colaboración entre los actores de la escena local y alimentar activamente a la cultura de la ciudad.

MAPA es un proyecto que busca a través de la conformación de “ensambles” (el uso más acertado y literal que ha tenido el colectivo de su nombre en sus cuatro años de actividad) reunir a diferentes productores y músicos del territorio mexicano con diferentes orígenes y visiones, para crear música juntos y finalmente presentarse en vivo. Más allá de provocar un resultado creativo en forma de nuevas composiciones, la idea central es crear puentes entre los artistas para crear una influencia mutua que nutra sus formas particulares de hacer música de forma duradera, además de exponer a los públicos de los involucrados a estilos a los cuales quizás no están expuestos en condiciones normales.

Sobre su concepción, Índigo, director de Ensamble cuenta: “MAPA surge como una extensión de Ensamble enfocada en el mapeo de diferentes escenas, sobre todo locales, y que busca la fusión de ideas y formas de trabajo, para ver si se logran permear un poco y si hay influencia de otros géneros”. El promotor resalta como una particularidad el eclecticismo de la escena musical de la capital mexicana, donde, según sus palabras, no hay movimientos grandes que marquen a la ciudad, como lo hace el techno en Detroit, el footwork en Chicago, o e drum’n’bass en Bristol, por citar algunos ejemplos. Es por ello que encuentra necesario que haya un diálogo honesto y práctico entre las escenas que se desarrollan y coexisten en la Ciudad de México, y agrietar en el proceso el radicalismo de algunas de sus audiencias. “Hay muchas posturas de purismo de, ‘Yo soy techno, y me gusta el techno, escucho nada más techno y todo lo demás apesta’”, dice Índigo. “Y hay otros públicos de otros géneros que hacen lo mismo. Entonces MAPA intenta mandar un mensaje de que no hay una pelea [entre escenas], como si se tratara de un partido político o una religión, donde estás en tu lado y todo lo demás no funciona. Con MAPA intentamos comenzar diálogos entre músicos, públicos, que siempre son interesantes y buenos”.

En MAPA:reboot, la edición inaugural del proyecto, fueron tres los ensambles que se presentaron. La selección de los participantes se hizo y se seguirá haciendo bajo el criterio de incorporar actores activos de las escenas que proliferan dentro y fuera de la Ciudad de México. Como explica Índigo, “Que no estén simplemente ahí inertes. Por ejemplo, que sean gestores, que también hagan eventos, produzcan música, investiguen, ayuden a otros con sus producciones, tengan sus sellos”.



El primero de los ensambles estuvo compuesto por Dzyan –el nuevo alias de Alfredo Ramírez, también conocido como Me & Myself y miembro de …And The End of Everything– la violinista y miembro de Vyctoria Gibrana Cervantes, el mago del downtempo Jiony, y la cellista clásica y compositora de pop experimental guatemalteca Mabe Fratti. Durante MAPA:reboot, el cuarteto presentó un set formado por esqueletos de composición armadas en conjunto con anticipación y una dosis equivalente de improvisación. Fue un show cargado de emotividad enmarcado en la música ambient y tranquila, donde las texturas sintéticas y orgánicas colisionaron para conmover. “Fue divertido ver esos jams”, cuenta Ramírez sobre el su experiencia en el proyecto, que se presentará próximamente en la Embajada de Suecia. “Porque sabes que uno con otro no tienen mucho en común, y aun así lograron homogeneizar todo. Eso es lo que encontré más chido y atractivo de MAPA”.

El veterano MHV, el experimentalista Turning Torso y el reconocido artista de house y techno expansivo Métrika conformaron el Ensamble 2. Desde el principio tuvieron claro que querían tomar una dirección enraizada en el baile y el 4/4, y así lo llevaron a cabo. Los tres amalgamaron un arsenal de beats irresistibles, aunque armónicamente en tensión, que representó bien los puntos de vista singulares de cada uno de los productores. “Yo veo este ejercicio más como una forma de aprendizaje y comunicación entre los lenguajes musicales de cada productor que una preparación para un evento en vivo”, comenta David Sánchez, a.k.a. Turning Torso. “El hecho de incorporar a artistas diferentes aporta a la denormalización de una escena donde los grupos creativos homogéneos producen menos innovación”.

El tercer y último ensamble, y tal vez el que más expectativa causó en la audiencia antes del evento, unió a Mijo y a Siete Catorce, dos mentes que se ubican en extremos de la creación electrónica, con perspectivas tradicionales y abstractas, respectivamente. Sobre su participación, Mijo cuenta: “Nos juntamos un rato antes en mi casa nomás a estar juntos, y curiosamente de ahí salió nuestro primer track original. Lo estrenamos como una hora después en vivo”. Más allá de eso, el set no contó con mucha más preparación previa, y fue una llamarada intensa de techno, jungle, bass music, tribal y más, que dejó al público pidiendo más.

La noche también fue comandada por sets en vivo de Amazondotcom y Upgrayedd Smurphy, además de un DJ set de White Visitation, los cuales contribuyeron a ampliar la paleta de géneros y estilos de MAPA:reboot. Cada uno deshizo a su manera la pista de baile, compartiendo una sensibilidad por los sonidos y estructuras más desafiantes.

Pero la experiencia de MAPA:reboot no quedará solo en los recuerdos de los asistentes. Tanto para esta edición como para las que están por venir, se planean lanzar compilados con música exclusiva creada y grabada por los ensambles, para ser editados en digital y, cuando sea posible, en formatos físicos. También para el futuro cercano se buscará incorporar al proyecto talentos de fuera de las fronteras mexicanas. Ya está en progreso una colaboración con artistas colombianos apuntando a que los ensambles que resulten se puedan presentar tanto en México como en Colombia. Además, próximamente se juntarán las locales Upgrayedd Smurphy y OLY con las suecas Gnučči y Born in Flamez, para trabajar en música en la residencia Casa del Bosque y presentarla finalmente como ensamble en el Centro Cultural de España.

“Creo que la plataforma de Ensamble logra su objetivo inspirando colaboraciones y también a que la gente se pare y haga otra cosa, no que esté en su rutina musical de toda la vida, trabajando de la misma forma”, comenta Mijo sobre el impacto inmediato de MAPA. “Al final del día, todo fue una experiencia que nutre musicalmente a los artistas, al público y a la ciudad”.

