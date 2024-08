El maquillaje surrealista de Mimi Choi te dará pesadillas

Sashimi de salmón realista, osos panda, máscaras de autorretrato, y capas de piel que se rasgan para revelar huecos negros y profundos, son solo unas cuantas cosas que han inspirado las locas ilusiones de la artista de maquillaje Mimi Choi. Con más de 600 mil seguidores en Instagram, el trabajo de Mimi va más allá de toda creencia. Muchos de sus trabajos (como ojos secundarios pintados debajo de cada uno de sus ojos reales, o contorno extremo usado para crear múltiples capas de su propia cara) son muy surreales, parece photoshop, lo que añade incluso más atractivo cuando se graba a sí misma mirando de forma juguetona a la cámara del iPhone. Suele ser su propia modelo y algunas de sus creaciones son tan intensivas, que pueden tardar más de seis horas en elaborarse.

«La primera vez usé dos productos», dice Mimi de sus primeros experimentos con delineador blanco y negro. «La segunda vez, añadí una sombra de ojos para hacer que la sombra apareciera. Cuatro años después, se convirtió en lo que es ahora. Amo hacer cosas diferentes y únicas, y un poco surreales, así se volvió el arte que estoy haciendo».

A pesar de que Mimi vive en Vancouver, estuvo en el IMATS, uno de los espectáculos de maquillaje más grandes del mundo, en Nueva York el pasado fin de semana. Se alió con Mehron, una marca de maquillaje con una historia muy arraigada en el escenario y performance desde 1920, para crear uno de sus looks más exclusivos en la exposición de belleza.

Mientras Mimi pintaba unos lazos surreales bajo la nariz de su modelo, además de con un ojo extra de buena medida, hablamos con la estrella de belleza sobre su inesperada inspiración, el contorno no convencional, y más.

¿Qué te hizo comenzar a experimentar con maquillaje de este modo?

Comencé en 2013. Entré a la escuela de maquillaje porque ser profesora de preescolar en realidad no me hacía completamente feliz. Así que decidí perseguir un camino diferente a los 28. Cuando comencé la escuela de maquillaje, Halloween se acercaba. Como estaba estudiando para ser una artista del maquillaje, pensé, ‘Bueno, no quiero volver a usar un disfraz normal. ¿Por qué no poner maquillaje en mi cara como disfraz? Entonces hice mi primer look creativo con un forro kohl negro y uno blanco. Hice un look agrietado, como si mi cara estuviera rota como un espejo. Luego se volvió viral. Fue una enorme motivación para mí porque era la primera vez que hacía maquillaje creativo. No tenía formación en artes. Nunca antes había pintado.

¿Cuáles han sido las reacciones más interesantes que has tenido?

Estoy muy agradecida de que a muchas personas les guste. Gente de todo el mundo me felicita. Dicen que los inspiro a salir de sus zonas de confort y hacer algo diferente. Algunas personas se asustan a veces, con mi maquillaje de comida. Cuando pinté hamburguesas en mi cara, no creí que fuera a asustar a alguien. Mi maquillaje de sushi asusta a mucha gente.

¿Qué pasa cuando usas tu propio maquillaje afuera?

Solo lo usé afuera ayer. Estábamos cerca de Times Square y tardamos una eternidad consiguiendo comida. Pudo habernos tomado solo diez minutos, pero nos tomó más de una hora. Las personas nos detenían, nos tomaban fotos, hacían preguntas. No me importa salir después de un largo día de maquillarme. No quiero borrarlo y poner maquillaje normal. Solo lo haré. ¿Por qué no? Es solo pintura.

¿Cuál es tu fuente más inusual de inspiración?

Me gusta ver arquitectura, los patrones en la ropa, y el arte en photoshop para inspirarme. A veces veo esas cosas y me pregunto, ‘¿podría hacerlo con maquillaje?’ No retoco ninguna de mis obras, me gusta crear esos looks surreales usando solo maquillaje.



De hecho, saco mi inspiración de mis sueños. Tengo parálisis de sueño y es aterrador. Es una condición en la que tu cuerpo está dormido, pero tú estás despierto, así que estás atrapado en tu cuerpo dormido. Por dentro estás luchando. Durante la parálisis de sueño, alucino. Estoy en mi cuarto, y veo que me pasan cosas. Siempre veo a Slender Man: negro, cara larga, solo una sombra viniendo hacia mí. He visto hombres sin rostro, y eso me inspiró a hacer rostros con hoyos. He visto gente cortada. He visto arañas por todo el cuarto. Lo gracioso es que, cuando dibujo esas cosas, los sueños no vuelven a suceder. Sueño algo diferente. Es mi forma de enfrentar esos miedos. Solía estar muy asustada, pero ahora estoy agradecida por ello porque ayuda a mi arte.

¿Cuál es tu herramienta favorita?

Mis pinceles finos. Uso brochas de arte de Michaels. Cuando los botan, cuando nadie los quiere, yo los tomo. Solo compré diez de ellas antes de venir a acá. Estaban en venta por un dólar cada una. Literalmente tienen tres cerdas cada uno. Descubrí que no muchas compañías de maquillaje hacen brochas tan pequeñas. También la sombra de ojos negra de Mehron. Está muy pigmentada. El negro es muy negro, es negro azabache. Cuando estoy buscando negro para hacer un contorno, tiene que ser mate. Mehron tiene un color muy, muy sólido que es genial para la ilusión. Sus pinturas no se rompen.

Has hablado sobre cómo resaltar y contornear es el secreto de tu trabajo. La mayoría de la gente no lo asocia con un maquillaje salvajemente creativo.

Con cualquier ilusión que hago, utilizo mucho contorno y highlight negro, gris, y blanco. Las ilusiones se tratan solo de contorno y highlight. Hacer que las cosas aparezcan, cuando sombreas alrededor de la línea de cabello en negro, lo hace ver como si estuviera vacío. Para hacer que las cosas se salgan o disminuyan, todo se hace con blanco y negro.

¿Haces maquillaje normal?

¡Sí! De hecho hago mucho maquillaje de novia. No publico esos trabajos en Internet. La gente aún me contrata para eso, a pesar de que todo lo que ven es maquillaje creativo. No lo promociono en Instagram, pero la gente me pide que haga una prueba y les encanta.

¿Cuál es la historia detrás del maquillaje de sushi?

Solo tuve una cena con sushi. En ese momento, deseaba constantemente el sushi. Recuerdo que solo deseaba mi sushi, y estaba como ‘Debería pintar lo que deseo’. No sabía si iba a funcionar. Estaba como, ‘Bueno, mi mano tiene forma de sushi’. Mientras la pintaba, mi esposo me dijo, ‘Wow, eso se ve como una enorme pieza de sushi’. Así fue como comencé. Se volvió una serie que hice: diferentes tipos de sushi. Luego lo llevé a mi cara e hice una hamburguesa. Incluso hice papas en mi mano.

En la pasarela de Gucci más reciente, hubo ojos hiperrealistas pintados en las frentes y brazos de las modelos. ¿Crees que este tipo de maquillaje se está volviendo más popular?

Definitivamente. Hace cuatro años cuando comencé a hacer ojos , no era popular. Explotó cuando publiqué mi primer look con ojos múltiples. Estaba inspirado en la fotografía borrosa. ¿Sabes cómo las personas toman fotos de personas en movimiento? Entonces hice eso y luego recibí mucha atención. Mucha gente ha recreado esos looks. Cuando lo estaba haciendo, era algo que no era común. Con suerte, ha inspirado a otras personas a hacerlo. Veo mucho de eso en este momento.