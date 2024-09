Maradona fue enterrado sin su corazón para que los fanáticos no se lo robaran

Diego Armando Maradona, quien fuera por muchos años el corazón y el alma del fútbol argentino, aparentemente fue enterrado sin una de esas dos cosas. Después de su muerte en noviembre de 2020, se dijo que la estrella del fútbol había sido enterrada sin su corazón, según un nuevo libro sobre su salud escrito por un médico y periodista argentino.

En su libro inédito, Nelson Castro presuntamente afirma que el corazón de Maradona fue removido antes de su entierro para evitar que los fanáticos del fútbol saquearan su tumba y se lo robaran.

Esta semana, Castro apareció en la televisión argentina para promocionar el libro, «La salud de Diego: la verdadera historia», e hizo una alarmante declaración sobre un supuesto plan para extraer el corazón de Maradona.

“Hubo un movimiento de un grupo con lo de barras bravas [de Gimnasia y Esgrima La Plata] que planeó irrumpir y extraerle el corazón”, dijo Castro. «Estuvo detectado que esto iba a ocurrir, entonces se le extrajo su corazón».

Dijo que más allá de evitar que el corazón de Maradona fuera robado, también era muy importante extraerlo para determinar la causa de su muerte. No brindó más información sobre los posibles ladrones o sus planes durante la entrevista.

Después de tener una de las carreras más impresionantes de la historia como futbolista, Maradona pasó a ser entrenador de la selección argentina y de otros clubes en Argentina y el extranjero. El último equipo que dirigió Maradona fue el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, cuyos fanáticos supuestamente planearon robar su corazón, ubicado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Pero la ilustre carrera futbolística de Maradona estuvo llena de escándalos y sus problemas con el abuso de sustancias han sido bien documentados.

“Otros habrían fallecido mucho antes”, dijo Castro. “Lamentablemente, tenía un componente adictivo a todo, que fue destructivo para él. Maradona era adicto a todo”.

En la entrevista, el autor entró en detalles vívidos sobre el corazón de Maradona, afirmando que pesaba medio kilo, casi el doble del peso de un corazón masculino promedio.

“A pesar de que tenía corazón de deportista, que es un corazón grande, pero él lo tenía grande por otra cosa. No solamente por ser deportista, sino por la insuficiencia cardíaca que él tuvo”, prosiguió.

La extraña historia del plan para robar el corazón a Maradona surge en un momento en que el fallecido jugador de fútbol es acusado de crímenes mucho más abrumadores.

Mavys Álvarez, ahora de 37 años y originaria de Cuba, declaró recientemente ante las autoridades argentinas que Maradona la había traficado y había abusado sexualmente de ella cuando era una adolescente y él tenía alrededor de 40 años.

El 19 de noviembre Álvarez les dijo a los medios locales que conoció a Maradona cuando era una estudiante de preparatoria de 16 años en Cuba, en el 2000, y que comenzó una relación sexual con él y pronto se mudo con él. Durante el tiempo que estuvieron juntos, él la escondió de su madre y la violó, según su narración.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó”, le dijo Álvarez a Infobae.

Luego, Maradona supuestamente recibió ayuda de Fidel Castro para llevarla ilegalmente de Cuba a Argentina siendo menor de edad. Una vez que llegó a Argentina, Maradona no le permitió salir del hotel.

“No salí del hotel. Estuve encerrada prácticamente todo el tiempo. Estuve secuestrada”, dijo.

Álvarez dijo que mientras estuvo en Argentina, Maradona la obligó a someterse a una cirugía de aumento de senos a pesar de que solo tenía 17 años y no tenía la autorización de sus padres, lo que significa que el procedimiento fue ilegal.

Álvarez dijo que su reciente visita para denunciar a Maradona ante las autoridades argentinas fue la primera vez que volvió a la nación sudamericana desde que fuera traficada en 2001. También proporcionó varias fotografías en las que supuestamente se la puede ver con Maradona tanto en Cuba como en Argentina cuando ella era adolescente.