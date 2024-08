Maradona no quiere otra «Mano de Dios» y defiende el uso del VAR

Entre la amplia variedad de jugadas y resultados que habrían cambiado con la existencia del VAR, seguro que la primera que viene a la mente es la famosa «Mano de Dios», ese primer gol de dos que Diego Maradona marcó en los cuartos de final de México 86, cuando Argentina eliminó a Inglaterra por 2-1. Han pasado 31 años de aquel día, Maradona está lejos de las canchas y desde ahí opina: «Me puse a pensar y, claro, con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado», comentó para el sitio oficial de la FIFA. ¿Argentina habría avanzado hasta el título del mundo de cualquier forma?

El legendario goleador concede una confesión: «Y te digo más: en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ¡tuvimos suerte! Pero en aquella época no había posibilidad de usar la tecnología, hoy es otra historia». No se rinde totalmente ante el error arbitral para demeritar una conquista, Inglaterra también se había visto beneficiada antes y Diego lo recuerda: «No sólo mi gol en el 86 no hubiese valido. ¡Ojo que Inglaterra ganó el Mundial del 66 con una pelota que no cruzó la línea! La cosa es para todos».

«El Diez» resalta algunos episodios del error humano que han sido determinantes, pero no quiere que pase más; las experiencias le han servido para reconocer la necesidad del videoarbitraje para soportar el trabajo de los silbantes: «Se decía que la gente se fastidiaría. Pero no, viejo: ¡la gente se fastidia cuando le cobras algo que no es! Cuando no te cobran un gol que fue, por ejemplo. La tecnología trae transparencia y calidad; le da una respuesta positiva al equipo que decide atacar y asumir riesgos».

«¿Cómo no vamos a considerarla para el fútbol?», dice Diego para demostrar que si la tecnología ha sido aplicada en muchos otros deportes, el suyo, en el que se hizo leyenda acierta en la incorporación.