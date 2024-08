La vez que Maradona y Queen se encontraron en Argentina

Entrada la década de los ochenta, Queen estaba en pleno momento de estrellato mundial. A sus espaldas ya llevaban un repertorio de leyenda con discos como A Night At The Opera que incluía la mundialmente aclamada “Bohemian Rhapsody” y otros himnos con los que ponían a vibrar cualquier estadio en el mundo como “We Will Rock You” o “We Are The Champions”.

El combo de Mercury estaba en lo más alto, viviendo las mieles de la fama.

Aprovechando el lanzamiento de The Game, el disco con el que le dieron la bienvenida a la década de los ochenta, Freddie Mercury y su combo se embarcó en la gira más extensa de su carrera para hacerle promoción. Se trató de The Game Tour, que además de ser la gira que colocaría a sencillos como “Another One Bites The Dust” y “Crazy Little Thing Called Love” en el #1 de las emisoras americanas, llevó a la banda por Japón y por primera vez, a algunos países de Latinoamérica, un continente históricamente olvidado en sus viajes.

Paradójicamente, el primer país en nuestro continente que Queen visitó durante la gira fue la Argentina, que en ese entonces vivía azotada por las medidas represivas de la dictadura militar. ¿Cómo carajos una banda que representaba juventud del momento llegó hasta allá? Justamente, fue gracias al hijo del general Eduardo Viola, uno de los mandamás de la Junta Militar, que convenció a su padre de que se hiciera el concierto para supuestamente aliviar las tensiones con los jóvenes, constantemente reprimidos y víctimas de las desapariciones durante la dictadura.

Ya con el OK de los militares y gracias a la gestión del empresario de espectáculos Alfredo Capalbo, se negoció para que Queen llegara al sur del continente. Durante 1981, The Game Tour se dio su recorrido por Latinoamérica durante su último tramo, llegando además de Argentina, a países como México, Brasil y Venezuela. Chile, que también vivía bajo el yugo de una dictadura, también estaba programado dentro de la gira pero el concierto que se haría el 24 de marzo fue cancelado por razones que nunca salieron a la luz.

https://www.youtube.com/watch?v=mq5oidxqIkA

Queen en Venezuela

Mientras que Argentina se preparaba para recibir uno de los grandes acontecimientos musicales de su historia, en las canchas del país otro fenómeno tenía al país impresionado. Se llamaba Diego Armando Maradona, un joven jugador formado en la cantera de Argentinos Juniors que un par de años antes, había brillado brillado en el Mundial Juvenil de Japón ‘79 como campeón y mejor jugador.

Portada de la revista GENTE

A ‘El Pibe de Oro’, como le decían de cariño, se le venía uno de sus mayores retos deportivos, que justo se cruzó con la llegada de Queen al país. Exactamente el 20 de febrero de 1981, ocho días antes del primer concierto de los ingleses en el Estadio Jose Amalfitani de Buenos Aires, Maradona firmó un contrato para jugar con Boca Juniors, el equipo de sus amores y gran referente del fútbol sudamericano.

Foto de Archivo

Una semana más tarde, Freddie Mercury salió por primera vez frente al público del estadio de Vélez Sarsfield con su icónica musculosa blanca de Superman, chaleco negro de vinilo y unos ajustados pantalones rojos. Un show donde se escucharon por primera vez en vivo temas como “Killer Queen”, “Somebody to Love” o “Fat Bottomed Girls” en esta parte del mundo y que logró estar a la altura de la banda en materia técnica, ya que como recuerda Juan Cibeira, el periodista que mejor cubrió la llegada de Queen a la Argentina, “Capalbo, estaba notoriamente vinculado a las fuerzas armadas y de seguridad, lo que les permitió tener algunas ventajas como el ingreso de gran cantidad de explosivos utilizados para los shows”.

Tomas del concierto del 28 de febrero de 1981

Aunque hasta ese momento los titanes todavía no se habían encontrado, Cibeira, que estuvo cerca a la banda, ha dicho que en uno de los asados que se ofrecieron para Queen, el mismo Mercury le confesó que sentía admiración por el juego de Maradona, que a pesar de seguir jugando en Sudamérica ya tenía los ojos del mundo encima después del Sudamericano de Japón. Por eso, se tomó la decisión de que el Diego llegará a conocer a la banda en camerinos para la segunda fecha en el país.

“Estábamos incursionando en un terreno totalmente nuevo. Nadie había hecho antes algo así. Nosotros pensamos que daría una imagen de unión, y tener al gran ídolo del país era como recibir una bendición” , confesó años después Roger Taylor durante una entrevista . Maradona llegó hasta el backstage del escenario en la última noche de Queen en Argentina. Todos los integrantes estaban ahí, con Mercury portando la casaca de la selección albiceleste y Maradona portando un polo con los colores de la bandera británica, la Union Jack.

Queen y Maradona. Foto vía

Ese 8 de marzo, el estadio de Vélez estaba absolutamente lleno y extasiado ante la magistral presentación de los londinenses. El set iba en la canción número 22 en un momento que se volvió histórico cuando Freddie presentó a su nuevo amigo, el Diez. “El Pelusa” de entonces, un muchacho delgado con una cabellera negra y esponjada, subió al escenario eufórico para decir apenas estas palabras: “Gracias a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo” antes de que prosiguiera la banda

Un encuentro histórico que si bien en un principio pareció beneficioso para ambas partes, terminaría poniendo a Maradona en el centro de la crítica. Un año después, con el estallido de la Guerra de las Malvinas, a Diego le cayó encima la prensa del momento por haber utilizado la Union Jack -el gran símbolo de los ingleses- sobre el escenario del Jorge Amalfitani. En su defensa, dijo que las fotos habían sido tomadas un mes antes de que iniciaran las tensiones diplomáticas por las Malvinas y casi un año antes de que explotara definitivamente la guerra.

Foto de archivo

Foto de archivo

Dejando de lado todas estas cuestiones políticas, la foto de Maradona y Queen, con el futbolista portando la Union Jack y el icónico frontman con la casaca de la Selección Argentina, hoy carga con un valor simbólico importante, sobre todo alrededor del poder unificador que pueden lograr el fútbol y la música entre personas e incluso naciones. Dos ídolos eternos que se encontraron sobre una tarima latinoamericana para un momento de euforia que quedaría para los libros.



Pueden ver el concierto completo aquí abajo:

https://www.youtube.com/watch?v=F7ndG1_GEYU

