Ser joven en Marbella, la meca española del lujo

¿En qué pensamos cuando alguien nombra Marbella? Ahí van ejemplos de lo que se me viene a la mente: Puerto Banús, lujo, Jesús Gil, golf, jet set, Gunilla Von Bismarck, corrupción. La marca Marbella es bien conocida en toda España porque durante años fue el escenario de muchas portadas de las revistas del corazón, que contaban con pelos y señales las noches de la jet set.



Marbella había sido en sus orígenes un humilde municipio pesquero, pero en los años 60 empezó a recibir aristócratas y otros ilustres de la farándula atraídos por el clima, la belleza natural y las fiestas. De repente, pasó a ser una ciudad donde convivían trabajadores y millonarios, muchos de ellos extranjeros. Eran los tiempos en que el Rey Fahd aterrizaba con su séquito y regaba de billetes el municipio marbellí. En 2002 se publicó que en dos meses gastó 90 millones de euros.

Y de repente, llegó el huracán. Un señor condenado en los 70 por el derrumbe de un edificio y presidente del Atlético de Madrid gobernó Marbella entre 1991 y 2002. Un personaje histriónico que hablaba con su caballo y presentaba un programa de televisión desde un jacuzzi rodeado de chicas en bikini. Era Jesús Gil, y después de él llegaron Julián Muñoz, Cachuli (entonces novio de Isabel Pantoja) y otros personajes, muchos de ellos condenados por una de las primeras macro-operaciones contra la corrupción. en España. Durante los siguientes años Marbella quedó asociada a la Operación Malaya.

Más de una década después, todavía lucha por recuperar el dinero que le robaron. Hoy, con datos del INE del 1 de enero de 2017, es la octava ciudad de Andalucía, con 141.172 habitantes, de los que casi una cuarta parte (33.228) son extranjeros, principalmente marroquíes, británicos, ucranianos y rusos. Pese a que muchos de sus millonarios sólo están de paso y no se empadronan, es el cuarto municipio con la renta per capita más alta en la provincia: 24.182 euros de renta bruta y 20.104 € de renta disponible. Muy lejos, eso sí, de 69.136 € de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el municipio con la renta bruta media más alta de España.

Marbella es un municipio más joven que los que le rodean, según los datos del último Observatorio de la Provincia. En 2017, el 22,13% de los marbellíes eran menores de 20 años, por un 14,2% mayores de 65. El paro registrado en febrero era del 19,4%, la segunda menor tasa de Málaga.

Marbella también es un municipio turístico, como demuestran sus 12.275 plazas hoteleras, más que las que tiene Málaga con el cuádruple de población. Y sigue siendo, sobre todo, una de las capitales del lujo: de los 42 hoteles, seis son de cinco estrellas y tres de cinco estrellas Gran Lujo. Hay 14 campos de golf y cuatro restaurantes que suman cinco estrellas Michelin. Cada poco, un Lamborghini o un Masserati te despeina el flequillo. Según los organizadores del último Marbella Luxury Weekend, Marbella representa el 26% de las ventas en el sector del lujo, sólo por detrás de Barcelona.

¿Perciben esto los jóvenes de Marbella? ¿Cómo es vivir junto a las villas de lujo y coches de alta gama? ¿Queda alguna huella el gilismo? ¿Hay oportunidades laborales?

Carmen es marbellí y Juanlu es de Guaro, un pequeño pueblo a media hora de Marbella, pero nos cuenta que pasa todo el día en Marbella, como muchos que vienen cada mañana a trabajar. Juanlu tiene 21 años, es mecánico desde muy joven y lleva en paro un par de semanas. «En cuanto haga unas cuantas llamadas entraré en algún lado. Encontrar trabajo en Marbella es fácil, sólo tienes que ser un poco espabilado. En mecánica, hostelería, construcción… hay trabajo», nos dice.

«Entrar a cualquier discoteca vale 15 o 20 euros mínimo» – Carmen

Carmen, que tiene 19, estudia un ciclo superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Ella nos lo explica: «Rayos X, resonancia magnética, ecografía…». Está encantada porque cree que su carrera tiene muchas salidas, no sólo en la sanidad pública sino también en la medicina privada, que en la Costa del Sol tiene un buen nicho de pacientes en el «turismo sanitario». Miles de extranjeros vienen cada año a tratarse sus achaques tostándose al sol.

Juanlu y Carmen viven cada uno con sus padres. «Emanciparse y vivir por tu cuenta sin ayuda o tener un puesto fijo es prácticamente imposible», opina Juanlu, que cree que «Marbella es una ciudad turística, para quien tiene dinero y un puesto de trabajo o la vida regalada». Carmen añade que «es bonita… pero no podemos hacer nada».

«A un turista se le trata 200.000 veces mejor que a alguien de aquí» – Juanlu

«Entrar a cualquier discoteca vale 15 o 20 euros mínimo», lamenta ella. «Y no es solo eso», tercia Juanlu. «Yo he estado aquí con amigos de Málaga montando en bicicleta, y me han dicho: «Tío, un Lamborghini Murciélago. Eso no lo he visto en mi vida»». La queja de esta pareja la resume Juanlu «a un turista se le trata 200.000 veces mejor que a alguien de aquí, porque saben que hay pasta de por medio, y en habiendo pasta de por medio, por la plata baila el mono».

«La gente vive muy engañada. Piensa en Marbella como Nueva Andalucía o Puerto Banús, pero quien es de Marbella y se sabe los sitios más normalitos sabe que se puede vivir con un sueldo básico», comenta Salvador Pérez, 25 años, marbellí que siempre ha vivido en Marbella. Para él, la imagen que proyecta el municipio es «irreal». Marbella le gusta mucho, y cree que sigue siendo un pueblo muy acogedor. Si algo le disgusta es la corrupción, pero cree que también podría criticar la que hay en todo el país.

«Quien es de Marbella y se sabe los sitios más normalitos sabe que se puede vivir con un sueldo básico» – Salvador

Salvador trabaja desde los 18 años, aunque ahora está en paro. Dejó los estudios para «aportar en casa» y hasta hace un par de meses se ganaba sus buenas propinas en un bar de copas: «Los guiris saben que aquí en España la propina es algo de cultura general, y siempre que haces un buen servicio te dan. Y no es que tengan poco. Te pueden dar más de cinco euros, por poner un mínimo».

Para salir, cree que es más importante conocer a gente que conocer los sitios y nos cuenta que a unas amigas les cobraron 20 euros por un chupito. «Si vas a Puerto Banús es diferente y depende de cuál sea tu estatus: a ti te veo bien, a ti te veo mal…»

Encontramos a Álvaro Villalba en la Plaza de los Naranjos, el epicentro de ese pueblo de calles estrechas del que hablaba Salvador. «Nací aquí y he vivido aquí toda mi vida. Mis planes de futuro están aquí también, porque me gusta mucho la ciudad», nos dice a las primeras de cambio.

«El alquiler ha subido mucho en Marbella» – Álvaro

Sólo le pone una pega: falta un tren de cercanías para conectarla con Málaga, una petición histórica. Aunque trabaja a media jornada como administrativo en un despacho de abogados, cree que para buscar trabajo en Marbella lo mejor es centrarse en el sector turístico.

Tiene 26 años y vive con su madre y su hermana. «El alquiler ha subido mucho últimamente porque a la gente le gusta mucho vivir aquí». Luego están las urbanizaciones de lujo, vetadas al común de los mortales: Nueva Andalucía, Guadalmedina o una de las más exclusivas de Europa, La Zagaleta. «Ningún marbellí o español, prácticamente, se puede permitir vivir ahí. Está fuera de nuestro alcance».

Está «enamorado» de su ciudad y no cambiaría nada de ella, salvo agosto, cuando está «abarrotada». Y aunque admite que el tópico del pijerío marbellí tiene algo de cierto, él no participa de ese ambiente. Apuesta por el Paseo Marítimo y por la playa, placeres sencillos al alcance de cualquiera.

«¿Nos ponemos las gafas de sol, que estamos de día?», nos pregunta Salman Yousra nada más empezar a posar para el fotógrafo.

Salman se define como «modelo e influencer». Lo hemos sacado de la animada fiesta de inauguración de un restaurante, con la que tropezamos nada más pisar Puerto Banús. Hay camisas abiertas, mucho bronceado y un modelo único de Pagani Zonda, un coche que al parecer cuesta en torno al millón y medio de euros.

«Aquí el lujo no es postureo, aquí son lo que enseñan» – Salman

A la puerta del local, una relaciones públicas nos pregunta qué intenciones tenemos, y le decimos que ninguna en particular, salvo entrevistar a este chico al que hemos encontrado por casualidad.

Salman ronda los 150.000 seguidores en Instagram y unos 185.000 («creo») en 21buttoms, una red que está ahora «fomentándose», según nos cuenta. Con 15 años, empezó a subir sus fotos. Gustaban, fue ganando seguidores y las firmas se interesaron por él. Hoy tiene 19 años y vive de esto. Aunque reside en Marbella, suele moverse en Madrid, Barcelona, «que es lo que está más fomentado», Londres y Milán. En unas semanas viajará a Bali y a Dubai. «Trabajo con las firmas o con los hoteles, que contactan a mi manager. Él les dice dónde quiero ir. Por ejemplo, Bali, y el hotel a lo mejor pone una suite que vale la noche 8.000 euros. Gratis. Por subir una foto», asegura.

Nuestro protagonista se declara seguidor de Harry Styles, define su estilo como «vintage moderno», y aunque suelen regalarle ropa, a veces se gasta el dinero en unos zapatos o una chaqueta. «Cuando tienes que gastar no te compras una de 100 euros. Te compras una de…». «¿Doscientos? ¿Quinientos?», le decimos. No nos responde, pero da a entender que mucho más.

Salman cree que la fama del lujo marbellí es «real», que no es como otros lugares donde «es el postureo máximo». «Aquí son lo que enseñan». Así que le preguntamos: «¿Qué nos encontraríamos en la fiesta?». «Mucho ruso. Y hoy no tanto, pero hay mucho árabe», cuenta, antes de decirnos que es gente distinta «porque es gente rica de nacimiento. No son como tú y yo, que tenemos facilidad porque nos entendemos. Son de otra forma, te hablan de otra forma». Este es su único evento del día y ha venido por amistad, pero al día siguiente tiene tres. Salman siempre bebe gratis porque le invitan las discotecas o los buenos amigos que tiene.

«Aquí la gente es rica de nacimiento. No son como tú y yo, que tenemos facilidad porque nos entendemos. Son de otra forma, te hablan de otra forma» – Salman

A nuestro protagonista le gusta Marbella para vivir porque «la gente es como Miami… Le gusta mucho la fiesta y siempre está casi todo el mundo sonriente». Sin embargo, lamenta que haya pocos eventos pagados. Por eso solo «fomenta» aquí una pequeña parte de su trabajo.

Sigue viviendo con sus padres y mantiene sus amigos de siempre, con quienes se junta para ver una película y comer unas pizzas. «En este trabajo hay mucho postureo. Estoy harto de tanto postureo. Tampoco me ocurre nada nuevo por ir a un evento».

A Nadia la encontramos paseando por Puerto Banús con su amiga Omaima. Esta melillense de 19 años vive desde el año pasado en el piso de su hermana en San Pedro de Alcántara, un núcleo dependiente de Marbella donde, según Nadia, nunca pasa nada. Rápidamente nos aclara que a ella lo que le gusta es pasearse por Puerto Banús siempre que puede. «Me gusta todo. Hay más tiendas, es más bonito». Nadia busca trabajo, a ser posible como dependienta.

«Igual que hay gente de dinero, hay gente que quiere sacar dinero a la gente de dinero. Todo lo que pueda pedir una persona que tenga dinero lo encuentra en Puerto Banús» – Omaima

Omaima, su amiga, no quiere posar para las fotos pero salpica la conversación con sus comentarios. Conoce bien el lugar después de un año trabajando: «Puerto Banús de día es uno, de noche es otro, y de trabajo otro. Hay gente que trabaja aquí de noche, mucho puterío. Igual que hay gente de dinero, hay gente que quiere sacar dinero a la gente de dinero. Así que todo lo que pueda pedir una persona que tenga dinero lo encuentra en Puerto Banús», sentencia.

Omaima y Nadia comenzaron su amistad en una clínica estética y coinciden en que es fácil conocer a gente en Puerto Banús. «Para mí es muy fácil porque me suelo relacionar mucho. No llevaba ni dos meses y ya me había hecho amiga de medio Puerto Banús», recuerda Nadia. Eso sí, en Marbella mejor no buscar una relación de pareja seria. «Se da por sentado que las chicas son más fáciles. Van con el coche, te paran y te piden el número», cuenta Omaima.

En menos de un minuto hemos visto no menos de diez coches de alta gama. Aquí el lujo es común, así que preguntamos a estas chicas qué es lo que hace especial a Puerto Banús, y Omaima nos lo aclara. «Es como una burbuja en Andalucía. Un cúmulo de lujo en un sitio tan pequeño no lo vas a encontrar en otro sitio. Puedes ir a Madrid y Barcelona y encuentras las mismas tiendas, pero no es lo mismo porque aquí todo está concentrado. ¿Y sabes lo que dicen? Que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños».