Marcelo Criminal, el músico que le canta a Solán de Cabras

“Empecé a componer canciones en el instituto, durante una época en la que estaba bastante triste y no quería salir de casa. Entonces tocaba el bajo en una banda de rock, pero me encerré en casa y empecé a hacer otras historias. Mi intención inicial era que las cantara una amiga porque me acomplejaba mi voz. Bueno, y me sigue acomplejando, solo que me acostumbré deprisa a subir cosas a Internet porque en realidad a nadie le importan nada”, dice Marcelo García, aka Marcelo Criminal, un chaval de Murcia de 21 años que se ha hecho viral por dedicarle un himno a Solán de Cabras.

En el vídeo aparece en el parking del Carrefour, en el supermercado chino de al lado de su casa, en “su parque”, un parque de Murcia pero que podría ser cualquier parque de cualquier barrio obrero de cualquier ciudad. En una entrevista reciente, Marcelo dijo que “ir al Mercadona podía ser precioso”. Y quizá sea la mejor definición de lo que hace: costumbrismo existencialista, convertir lo cotidiano en una historia extraordinaria. Y ponerle música.

VICE: Qué hay, Marcelo. En la única entrevista tuya que he encontrado dices que “ir al Mercadona puede ser precioso” y creo que es una definición perfecta de lo que haces, de tu “costumbrismo existencialista” por ponerle algún nombre.

Marcelo Criminal: Pues sinceramente es algo en lo que yo no había terminado de pensar, pero cuando saqué el disco casi todas las opiniones hablaban de ese tipo de cosas, de ese rasgo, de mi música, la cotidianidad. Entonces me di cuenta de que era verdad, de que siempre trato de hablar no tanto de cosas que me pasan sino de cosas que podrían pasarme. De mi mundo, mi barrio, mi ciudad… pero siempre intentando no fliparme, intentando hablar de cosas que yo mismo pueda comprender y manejar.

Cuando la gente te escucha por primera vez piensa que o eres un lunático o un genio. Luego poco a poco van comprendiendo. ¿Eres consciente de que provocas este efecto?

Sí. Y es algo que me daba un poco de miedo al principio, cuando empecé a hacer canciones, lo de que la gente no se lo tomase del todo en serio. Yo puedo hacer temas más o menos graciosos o meter alguna broma, pero soy una persona que se toma muy en serio lo que dice, intento que mis letras signifiquen algo.

Hace un par de años, en Noisey, invitaron a la gente a que enviara sus temas a un mail y tres periodistas musicales los reseñaron. Uno de ellos dijo de mí que no sabía si era un adolescente haciendo canciones de amor en su cuarto o un tío riéndose de la peña. Y añadió que si era lo primero le gustaba mucho pero que si era lo segundo no. Y yo trato siempre de no reírme de nadie, pienso que la gente va a entender mis canciones. Y si no las entiende tal cual las he escrito o ni siquiera las entienden pero las disfrutan tampoco me importa.

“Trato de reflejar las cosas que me gustan, y las cosas que me gustan son mi parque, el Carrefour, el chino al que voy los findes… intento no fliparme y centrarme en cosas que yo mismo pueda comprender”

Tu universo estético, tanto tu aspecto como los espacios que eliges para tus vídeos e incluso tus redes también tienen mucho de oda a la normalidad. Muchas veces vas en chándal, pero en chándal del que usamos todos para estar por casa, para bajar a comprar el pan o unos litros, del que tiene bolillas porque era el que usábamos para hacer Educación Física en primero de bachiller…

Claro. Me parece guay que los traperos, por ejemplo, vayan bien vestidos, y ojalá yo tuviera su ropa, pero no es así. Así que saco lo que realmente uso, lo que tengo en mi armario porque otra cosa sería ridícula. Y en cuanto a los vídeos, lo mismo. Trato de reflejar las cosas que me gustan, y las cosas que me gustan son mi parque, el Carrefour, el chino al que voy los findes… intento no fliparme y centrarme en cosas que yo mismo pueda comprender también en ese aspecto.

Tus letras recuerdan un poco a Astrud, a Manos de topo incluso, tu rollo un poco a Daniel Johnston… ¿a quién te molaría que te asemejáramos?

Bueno, Astrud y Daniel Johnston me hicieron una especie de clics mentales, me gustan mucho y me inspiran. Johnston quizá más al principio que ahora, pero intento no encasillarme, no cerrarme en ningún estilo. Algunas canciones que he hecho últimamente me salían más poperas, me relaciono personalmente a nivel espiritual con grupos como La Estrella de David, grupos de pop sencillo y extraño, aunque realmente voy cambiando mucho de referencias.

En tu Bandcamp defines lo que haces como “Mala música para gente sensible y moderna”.

Sí. Fue una coña que se me ocurrió antes incluso de hacer música, por The Cramps, que tenía un lema que era “Bad music por bad people”. A mí se me ocurrió darle una vuelta y poner mala música pero no para gente mala, sino para gente sensible. Para gente a la que le gustan las cosas espirituales de la vida y esas cosas… Aunque en verdad no considero que la mía sea mala música, sí que es de bajo presupuesto y no se parece a la “buena música”, porque no es Arcade Fire ni nada de eso, pero bueno. Tampoco me interesa.

Cantas sin banda en los directos, ¿te planteas incorporar a una?

Yo creo que no tiene mucho sentido. Es un poco incómodo estar solo en el escenario y cuando voy a tocar a sitios me da mucha envidia porque los grupos se lo pasan bien porque al final son amigos mientras que yo estoy solo con los brazos cruzados dando pena. Pero creo que no tiene mucho sentido incorporar una banda a este proyecto, quizá me interesase pero para otro tipo de cosas, para algo distinto.

Hay uno de los temas de tu último disco, El descontento o los límites de la ruptura (Democracia), que se aleja un poco de ese tono “para gente sensible”, aunque sigue teniéndolo. Pero es una canción que habla de política.

Sí, es una canción política, una canción protesta. Siempre he tratado de incluir la política en mis canciones, aunque no de manera panfletaria, pero en Murcia nos pertenece por ejemplo también hablo de participación ciudadana. En esta canción hablo básicamente de Podemos. Podemos fue una movida que me ilusionó y que me ha ido decepcionando a lo largo del tiempo, como a la mayoría de la gente, creo. Y me pareció un símil muy certero de lo que suele pasar en el amor, de lo que ocurre con las relaciones, que primero te ilusionas pero siempre acabas fracasando. Y se me ocurrió hacer una analogía entre Podemos y una relación amorosa, igualarlo en el contexto de las pasadas elecciones.

Las 150 elecciones que tuvimos me parecieron una situación muy interesante, me hicieron pensar mucho. También decidí incluir la idea de criticar a los flipaos que insisten mucho en que no hay que votar. Me parece bien que la gente no vote, pero, al final, votes o no votes, hemos perdido. Al final da igual.

Foto cedida por Marcelo Criminal

Cambiando de tercio, hace nada Carolina Durante y Amaia versionaron un tema tuyo.

Sí. Conozco a los chicos de Carolina Durante porque debuté con ellos y tengo buena relación. Cuando saqué Perdona, ahora sí que sí me escribieron y me dijeron que si podían hacer versión. Les dije que claro y de pronto un domingo me desperté resacoso y descubrí que tenía 80 mensajes diciéndome “Marcelo, ¿has visto esto?”, con el link al vídeo en el que lo cantaban con Amaia. Me quedé flipando porque soy un loco de Operación Triunfo.



Ya había visto en tu Instagram que te mola OT. ¿Qué crees que ha cambiado para que alguien como tú, que seguramente en la industria y musicalmente esté en las antípodas del programa, lo vea, le mole y sobre todo no tenga reparo en reconocer que lo ve y le mola?

Pues la verdad que no lo sé. No sé si es una cosa que está pasando en general o que simplemente veo yo en mi círculo, pero cuando era adolescente, por ejemplo, era rockero porque era “lo que tocaba”. Si querías ser un poco especial te tenía que gustar Extremoduro, esas cosas. Pero en algún momento se perdió ese prejuicio contra la música popular, a mí no sé cuándo se me quitaría, si con Kanye West, con Rihanna, con el trap que también ha ayudado mucho a que nos guste el reguetón, por ejemplo…

Lo que pienso ahora es que por qué no nos va a molar la música que suena en la radio. No nos tiene que gustar toda, evidentemente, pero, ¿por qué no? Si no nos gusta está bien, pero si no, también. Creo que lo que ha pasado es que hemos derribado en algún sentido la imposición social de que nos tenga que gustar esto si queremos ser esto y esto otro si queremos ser esto otro.

“Una de las mejores cosas que tengo que aportar es que la gente me escuche y diga ‘ah mira, yo también puedo hacer esto. Si este pavo puede hacer música, ¿cómo no voy a poder yo?’”

Si ahora mismo abres YouTube, ¿qué te recomienda?

Pues mira, cuando me has llamado estaba escuchando Lo mío es tuyo de Kaydy Cain. Si abro YouTube seguramente me salgan vídeos de conspiraciones porque es una cosa a la que estoy bastante enganchado. “Contacto con el más allá sobre el 9/11”, “Confirmado, un objeto extraterrestre entró en nuestro sistema solar”. Justo lo he abierto y me sale eso, y me salen también Somadamantina, El buen hijo…

Entre todos esos vídeos de conspiranoia que llenan la red, ¿por qué debería la gente buscar Marcelo Criminal para escucharte?

Sinceramente, no sé si la gente debería buscar y escuchar a Marcelo Criminal. En cualquier caso diría, aunque suene un poco coach, un poco Paulo Cohelo, que una de las mejores cosas que tengo que aportar es que la gente me escuche y diga “ah mira, yo también puedo hacer esto. Si este pavo puede hacer música, ¿cómo no voy a poder yo?”.

Aunque sea un mensaje un poco emprendedor creo que no tengo mucho más, es lo que aporto. Escribir canciones en las que se pueda reconocer y que incluso pueda hacer cualquiera.

