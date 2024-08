Unidxs por la diferencia: así vivimos la marcha LGBTIQ en Bogotá

Ayer domingo, desde las 11 de la mañana hasta que cayó la noche, las calles del centro de Bogotá dejaron por varias horas el insistente gris para volverse tornasoladas.



La fiesta multicolor, que se veía venir como una marea llena de espumas rosadas, azules, amarillas, verdes, rojas y moradas comenzó principalmente en el Parque Nacional, una fiesta que se fue agrandando a medida que avanzaba la tarde. Aunque los cálculos no son precisos, varios medios afirman que la marcha alcanzó las más de 100.000 personas en la capital de Colombia. La asistencia más masiva que ha tenido en su historia desde que empezó, hace doce ediciones.

Con la coyuntura nacional actual, la de un Gobierno recién electo que se refirió a la comunidad gay colombiana como “no heterosexuales”, y la de la reciente intención del Centro Democrático de cercenar de la JEP el enfoque de género, la comunidad LGBTIQ de nuestro país quizá sintió la necesidad imperiosa de salir a marchar este año más que nunca para hacerse sentir. Hacerse sentir por el orgullo que sienten de pertenecer a esta comunidad, pero también hacerse sentir protestando por todo lo que hace falta para que todos en este país tengamos los mismos derechos y eliminemos el odio a la diferencia.

La diferencia. Eso fue lo que unió a los asistentes de principio a fin, entre el baile, los puestos de música puestos por el Distrito, las diferentes manifestaciones artísticas y activistas en la Plaza de Bolívar y los carteles y arengas de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, personas queer, no binarias y demás sectores de la comunidad, desde los más chiquitos hasta las más viejas. “Menos gays y más maricas”, “Resistencia”, “Los no heterosexuales pedimos igualdad” o “más marica el que no ama” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer durante la manifestación, que desembocó finalmente en la Plaza de Bolívar con todos los asistentes celebrando la existencia de todo aquello que es diverso, que también es una forma de resistencia.

Después de todos los gritos, la escarcha y la pluma, la marcha de ayer —y las que hubo en otras ciudades como Medellín y Barranquilla— al final fue una declaración de algo contundente: que la sed de movilización, de igualdad de derechos y de cambio, en sectores como el LGBTI está más viva que nunca.

A continuación una galería de lo que fue la doceava marcha del Orgullo LGBTIQ en Bogotá. Todas las fotos por Spoon: