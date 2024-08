Margalida Maria: ‘Me asusté pero estoy feliz por haber ayudado a tantas niñas’

VICE España trabajó en el pasado con el fotógrafo Longshoots. Las mujeres que aparecen en los artículos que hicimos con él no sufrieron ninguna situación como las que han sido denunciadas.

Anteayer, la modelo y activista feminista Margalida María recibió un mensaje de una de sus seguidoras pidiéndole que la ayudara a difundir algo. Un fotógrafo madrileño, Longshoots, había abusado presuntamente de ella durante una sesión. Y Margalida, que emplea a menudo sus redes como herramienta de denuncia social hizo lo propio: compartirlo en su cuenta. Ella misma había tenido que advertir a ese mismo fotógrafo años atrás de que no le gustaba que la tocara ni le colocara la ropa cuando posaba, durante una sesión en una tienda vintage.

Pero la de aquella chica fue la primera de muchas historias de abuso que llegaron al buzón de mensajes privados de Margalida. Tras colgar esta primera historia, decenas de chicas tuvieron la valentía de contarle los casos de presunto acoso que habían sufrido por parte de ese mismo fotógrafo y de otros hombres conocidos, dentro y fuera del mundo de la moda. Y Margalida fue colgándolas una a una.

Esto desencadenó una marea de denuncias en las redes sociales, siguiendo la estela del movimiento #metoo y del reciente #cuéntalo, y a ella se sumaron otras modelos españolas, como Isabella Ching, e influencers como Miranda Makaroff, Cariatydes o Mero, que compartieron sus experiencias y contribuyeron a visibilizar las de otras mujeres.

Hablamos con Margarilda, la modelo que inició este movimiento que ya parece imparable y que demuestra que las mujeres ya no vamos a callarnos -ojalá- nunca más.

VICE: Hola, Margalida. ¿Cómo te llega la historia que desencadenó todo este movimiento, en la que una chica acusaba al fotógrafo Longshoots de presunto abuso?

Margalida María: Me escribió por redes para que la ayudara a publicar una historia sobre un fotógrafo y me enteré de que era él. Entonces me acordé de que yo había trabajado con este chico para una tienda de ropa de segunda mano y su actitud fue de sobon desde el principio. Tocaba demasiado, le tuve que llegar a decir que dejara de colocarme la ropa, que ya sabía yo solita. Todo muy inapropiado, por lo que me puse seria y le dije que parara de tocarme que me estaba cabreando. Él sabe perfectamente que es verdad, aunque ahora lo niegue. Así que cuando esta chica me contó su historia, decidí compartirla en Instagram porque, aparte de que yo viví aquello, ya me habían llegado más comentarios de este hombre relacionados con mujeres y fotos. Quise visibilizarlo, como he visibilizado muchos otros temas.

«He recibido insultos, que si feminazi, que si soy fea… pero la verdad es que no me importan para nada»

Y, tras esta primera publicación, empiezas a recibir muchas más historias.

Sí, muy rápido. Yo no tenía ni idea de que esto iba a repercutir así. Tenía (y tengo) un montón de mensajes. Recibí de repente muchísimas historias similares, que fui colgando. No sé cuántas llegué a colgar, pero seguía recibiendo muchísimas más. Llegó un momento en el que ni siquiera podía acceder a mis mensajes privados porque era una locura.

¿Cómo te sientes cuando la gente empieza a compartirlo de forma masiva y a mencionarte? Al principio me asusté un poco porque la magnitud fue y sigue siendo muy grande. Pero ahora estoy feliz porque tantísimas personas, tanto chicas como chicos, hayan dicho basta y esto esté saliendo a la luz. A ver si es verdad que es el principio de algo grande y no se queda en algo viral. Ojalá realmente algo cambie.

«Lo que sentía cada vez que recibía una historia era muchísima rabia y muchísima pena, pero también mucha fuerza para seguir denunciando»

¿Y cuando recibías una nueva historia?

Lo que sentía cada vez que recibía una historia era muchísima rabia y muchísima pena, pero también mucha fuerza para seguir denunciando. Tenía y tengo muchísimos sentimientos encontrados.

¿En algún momento te arrepentiste de haberlo hecho, te dieron miedo las consecuencias?

No. En ningún momento me he arrepentido de hacerlo. Lo hice con conciencia y a sabiendas de que podía ser visibilizado y contribuir a algo bueno y así ha sido. Aunque nunca me imaginé que la repercusión fuera tan grande, estoy muy orgullosa de lo que ha ocurrido, de haber ayudado a tantísimas niñas. Y de que esto siga para adelante.

¿Recibiste amenazas o insultos? Hemos hablado con otras chicas que compartieron historias similares y sí tuvieron que sufrirlos.

Que yo sepa no he recibido amenazas, o al menos no he leído ninguna, pero insultos sí. Que si feminazi, que si soy fea… pero la verdad es que no me importan para nada. No me afectan ni les doy nada de importancia, para mí es como si no existieran.

«Estoy muy orgullosa de lo que ha ocurrido, de haber ayudado a tantísimas niñas. Y de que esto siga para adelante»

¿Qué conclusión sacas de la manera en la que ha repercutido todo esto, de todas las chicas que se han atrevido a contar su historia, pero también de cómo muchas de ellas han sido cuestionadas por hacerlo?

Que estamos muy cansadas. Estamos cansadas de que estas cosas sigan pasando y de que sigan pasando con total impunidad. Pero yo creo que nos hemos levantado. Time is up. Esto es otra muestra más de que en España y en el mundo estamos ya cansadas de ser siempre las perjudicadas en todos los aspectos de la vida.

¿Crees que el trabajo de visibilización que habéis hecho tú y tantas mujeres a raíz de tus publicaciones servirá de algo? ¿Que más de uno se lo pensará dos veces antes de intentar abusar de una mujer?

Espero, de verdad, que sí. De hecho ya está sirviendo para darle voz a muchísimas niñas, para que esto salga a la luz y para que se sepa que en España, hasta aquí hemos llegado. Ya no nos vamos a callar. Mi objetivo principal es que los que se plantean abusar de tías se lo piensen dos veces, obviamente. No solo que se lo piense dos veces, sino que no lo contemple como opción. El abuso no es nunca una opción y espero que este sea el comienzo para que todo el mundo lo sepa.