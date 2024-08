Margarita Siempre Viva lanza el video de “Techo de Astros y Truenos: Fenómenos”

La actual escena indie latinoamericana ha venido creando una relación estrecha con la tristeza y la depresión. Una de las tantas bandas que ha consolidado esta facción de la música es Margarita Siempre Viva, unos jóvenes colombianos que se apropian del sonido lo-fi y post punk para contar sus dolencias. Con dos EPs y un disco han conmovido a más de uno en sus toques personales, los cuales se sienten como un abrazo de melancolía oscura.

Prueba de ello es el nuevo video de la banda paisa publicado el pasado 27 de enero, dándole vida audiovisual a su canción “Techo de Astros y Truenos: Fenómenos”. Un video que completa la trilogía de Primavera Febril, su último EP publicado el año pasado, en donde vienen también “Anti-Concepción del Sueño: Abono” y “Cara de Flor: El trémulo del viento”.

Videos by VICE

Bajo la dirección de NOISETAPES, un man que da vueltas solo en su tabla de skate por Medellín hace ollies, flips, front sides y pop shove its al ritmo del post-punk en donde Margarita Siempre Viva se recoge en su más íntima introspección para mirar al universo. Todo para que al final podamos corear todos juntos “me pides tantas cosas, no te daré ni haré ninguna / por favor no te enojes conmigo hoy, estaba admirando astros y truenos”.

Si quieres darte un paseo en tabla por Medallo al ritmo de post-punk colombiano, mira al inicio de la nota el video de “Techo de Astros y Truenos: Fenómenos” de Margarita Siempre Viva.

Sigue a Noisey en Facebook.