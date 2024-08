En defensa del novio de María de OT

Que si va encocado, que si va de sobrado, que si es el novio machista de una feminista… Hay quienes incluso especulan que por su culpa han echado a María. Lo comparan con el neng de Castefa, con Gabino Diego en Torrente y con el falso Michael Jackson de los Simpsons.

Como en las redes todo el mundo tiene derecho a opinar, hoy a Pablo (sí, así se llama “el novio de María”), le ha tocado ser la diana de todos los dardos porque de cara al público queda bien poner a alguien a parir.

Analicemos un poco la situación: ¿Cuántas semanas lleva Pablo sin ver a su pareja, su amante y compañera de piso? Una burrada. Y seguramente tendrá millones de cosas para explicarle. Pero en vez de hacer eso, cuando le preguntan dice que ha echado de menos su culo y que cuando salga de allí lo que harán es follar. Quizás si hubiese dicho “sus ojos” en vez de “su culo”, España entera le habría aplaudido. Pero no lo hizo.

Fue sincero y a veces las verdades ofenden. Con eso no niego que quizás su verdad esté teñida de circunstancias que tal vez desconocemos. No sabemos el rollo que se lleva esta pareja, qué les gusta, qué es lo que hacen en la intimidad. Y cada una es libre de hacer lo que quiera. A mí personalmente me deprimiría que mi pareja solo hablase de mi físico como si solo fuera un trozo de carne al que rellenar, pero tampoco podemos criticar a María por querer a un chico que le dice esto en un plató.

Esta es la otra. Un plató. Nervios. Focos. Gente que desconoces. Entras en una especie de almacén, te maquillan, alguien mira que tu ropa no haga moré delante de la cámara… Me gustaría ver a muchos en esta situación, porque quizás no pueden decir ni la palabra “culo” ante tanta imposición. Ya tenemos dos cosas a tener en cuenta: el tiempo que hace que no la ve y por otro lado los nervios de la tele. Vamos a por el tercero. Lo titularía “la imagen”.

Si C.Tangana ya en su paso por OT demostró que ir de malote funcionaba, parece que Pablo no podía ser menos para no romper con su coherencia artística. Para quien no conozca su faceta artística, Pablo Amores es un fotógrafo y realizador, un chaval de la escena, ese tipo de personas con una estética de Instagram totalmente marcada, en definitiva, alguien en cuya imagen en principio no encajaría salir en la tele a decir cosas normales como cualquier hijo de vecino.

Sinceramente, un “cariño, te echado de menos”, no le hubiese pegado demasiado a alguien que se saca fotos con una sandwichera en la oreja, que lleva unas gafas de sol en forma de corazón o que publica un pantallazo de los mensajes recibidos en su bandeja de entrada de Gmail porque tiene 666, ¿no? Por estas cosas tiene más de 15000 seguidores en Instagram, unos seguidores que seguramente querrá conservar y que no querrá perder por ir a un talent show para visitar a su novia y decirle cursiladas.

Lo que más me jode de todo esto es que también la critican a ella por no querer decir mariconez y tener este novio, como si cada una no pudiera tomar sus decisiones independientemente de quién es tu compañero. Yo soy yo, y no mi pareja, lo que él diga y haga no me representa. No pensamos igual, no hablamos igual, no hacemos lo mismo ni vamos pegados, simplemente compartimos una relación, o lo que queramos compartir… pero eso es cosa nuestra.

Mucha gente también dice que “qué pensarán los padres de María después de que su yerno dijera delante de toda España que aquella noche se follaría a María si salía”. ¿Acaso tienen los padres de una mujer que aprobar la relación de su hija? ¿Qué pasa? ¿Que tus padres no saben que follas? ¿Que follar es malo y querer hacerlo aún más?

Que si María quiere tener este novio, que lo tenga. Que si Pablo Amores le sale decir que le gusta su culo y que quiere follar con ella delante de toda España, que lo diga. No creo que sea mayor problema que el de compartir algo que en un principio haces en la intimidad, pero esta vez con el 16,2% de cuota de pantalla.

