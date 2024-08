Las recomendaciones de Maria Escarmiento para pasar la cuarentena

Ayer comenzamos nuestro Show de estar por casa: directos desde la cuenta de Instagram de VICE a los que estais invitado a uniros en chándal o en pijama, con vuestros colegas, la familia o con un vermut en la mano. La primera invitada fue María Escarmiento, con la que hablamos de cómo está pasando la cuarentena, con quién vive y qué está comprando en cantidades masivas cuando va al supermercado. Hace solo unos días que sacó nuevo tema en medio de esta cuarentena. Toca aprenderse “Castigo” en casa, bailarlo con las amigas a través de una videollamada y esperar pacientemente al día que podamos cantarlo en una discoteca.

Mientras tanto puedes seguir las recomendaciones de películas, series, música cuentas de Instagram y YouTube que nos dejó Maria Escarmiento. Puedes encontrarlas aquí abajo:

Videos by VICE

Cuentas de Instagram:

@sin__fuste

@mariatecomotumierda

@rocioquillahuaman

@chenoaoficial

@sntfe

@vidaconperros

@soffmm

Películas

Goodfellas

Los angeles de Charlie

Los odiosos ocho

Sex tape

Mujercitas

Series

Mad men

Big little lies

Chicas gilmore

The office

Freaks and geeks



Canales de YouTube

soyunapringada

NTMEP

operación triunfo oficial

pop sugar fitness

Discos

Bad Bunny – YHLQMDLG

Marcelo criminal – Acepta su cruz

Suicideboys – Stop staring at the shadows

Goony Chonga – Dimensión

Amaia – Pero no pasa nada

Libros

Luisa Carnes – Tea rooms

Almudena Grandes – La madre de Frankestein

Benito Pérez Galdós – Fortunata y Jacinta

Margaret Atwood – Alias Grace

Angélika Schrobsdorff – Tú no eres como otras madres