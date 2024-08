Mariah Angeliq es la princesa del perreo y nadie le quita el trono

Vivimos en un mundo en el que el reggaetón está en los primeros lugares de las listas de popularidad globales, en el que lxs artistas latinxs son los más reproducidxs del mundo y en el que canciones como “Perreito”, de Mariah Angeliq, se convierten en fenómenos musicales con cientos de miles de plays (más de 80 millones en YouTube, para ser exactos).

Para quienes no la conozcan, Mariah es una cantante de 21 años, nacida en Miami pero 100% sangre latina. Tiene raíces cubanas y puertorriqueñas, heredadas de su padre y madre. Descubierta a los 16 años por el prestigiado productor Nely “el Arma Secreta”, ha encontrado en la música la manera de expresarse y de vivir de ello.

En 2020 Mariah publicó Normal, su primer EP de siete canciones. Comenzó a grabarlo tras el éxito de su sencillo “Perreito” (2019), que arrasó en plataformas digitales de streaming —además de en TikTok— y que continuó con su ciclo de vida gracias a un ambicioso remix con Arcángel y Darell.

Hablamos con la autoproclamada Princesa del Perreo sobre el éxito, su carrera, ser mujer en la industria musical, futuros planes y más.

VICE: A pesar de la pandemia, 2020 fue un buen año para tu carrera. ¿Cómo te has sentido?

Mariah: Me he sentido muy accomplished, sé que he logrado mucho. Ahora que me siento y pienso en todo lo que he hecho: shows, presentaciones, vIdeos musicales, colaboraciones. En mi clóset ya no cabe más ropa de tanta que tengo, siento que estoy en una buena posición y me encuentro bien.

Publicaste Normal el verano pasado y el EP ya tiene más de 500 millones de reproducciones. ¿Qué se siente tener números tan grandes, a la par de otros artistas que llevan años en esto?

Me siento súper honrada, me siento bendecida, me siento especial por ser una mujer rompiéndola en los Top 5.

También estrenaste “Sucio y Lento”, con Lele Pons. ¿Qué tal recibió el público la canción y el video?

Creo que la gente lo ha recibido bien, les encanta. En TikTok han estado haciendo el #SucioyLentoChallenge, y se ha vuelto viral. Eso es súper bueno, a la gente le gusta, es una canción directa, a muchas mujeres les gusta hablar así.

En tus canciones les hablas a las mujeres, pero hay mujeres que siguen catalogando el reggaetón y el trap como géneros sexistas y machistas. ¿Qué opinas sobre eso?

Tengo una mentalidad diferente y quiero hablarle a mujeres que tienen esa misma mentalidad, quiero hacer música así porque sé que hay mujeres así, que les gusta eso. Y hombres también, a todo el mundo. A los haters también.

A pesar de que se ha cerrado la brecha de género y hoy hay más mujeres que hacen reggaetón y trap, son pocas las que llegan a la esfera comercial. ¿Te ha costado trabajo?

Honestamente, creo que sí. Si tú no tienes el “paquete completo”, no vas a durar. Si eres bonita y ya, eso no te va a durar. Puedes tener las tetas hechas, el culo hecho, todo hecho, pero… ¿y tú música, pa’ cuándo? Creo que muchas mujeres no pegan porque están fallando en otras áreas y creen que con una cosa ya tienen todo. Yo creo que tienes que saber desempeñarte en el escenario y tienes que expandirte.

Desde fuera, creo que la industria de la música sigue siendo dominada por hombres. ¿Cómo lo ves tú desde adentro?

Creo que la industria musical no es pa’ todo el mundo. Debes tener una mente fuerte y afortunadamente yo la tengo. Obviamente soy mujer, tengo sentimientos y me van a afectar, pero nada me lo tomo personal y tengo mucha seguridad en mí misma. En la industria una como mujer tiene más provecho y más poder todavía si tú te la crees.

Tienes 21 años pero tus referencias a música del pasado se sienten muy frescas. ¿Qué te animó a usar música de la old school?

Creo que tengo una old soul. Mi mamá siempre me ponía música vieja y crecí escuchándola, desarrollé ese gusto, no quiero que muera nunca. Y no se va a morir porque los que saben qué es música de verdad siempre la harán crecer. Eso es lo bonito de hacer crecer algo, estás (re)inventando algo que ya se inventó y fue un hit.

En esa dirección, ¿qué opinas de las críticas que han recibido otros artistas sobre hacer el remix del remix?

Siento que ahora mismo está de moda. Una persona empezó a hacerlo y ya todo mundo está cayendo en lo mismo. Piensan que solamente así van a pegar, cantando canciones del pasado, pero no… esas canciones son leyendas y nunca se van a morir. Igual lo mío es ser original, creo que hay una nueva generación, un nuevo orden, y que se viene una nueva era musical donde la originalidad es lo que va a pegar.

Es emocionante que a tu corta edad ya estés trabajando con artistas como Anuel AA. ¿Cómo te sentiste haciéndolo?

Me sentí súper agradecida, no me la esperaba. En medio de la cuarentena me llamaron a las cuatro de la mañana para avisarme. De verdad no me lo esperaba, estaba súper contenta y eso me motivó más. Me encantó todo el proceso de trabajar junto a Anuel. Él es una persona muy humilde, grabamos esa canción en un día y salió ahí mismo.

¿Qué aprendes cuando colaboras con otros artistas como Arcángel, Darrel, Jhay Cortez, Guaynaa, Myke Towers, Ñengo Flow?

Muchos de ellos me dan consejos, otros no, pero he aprendido a que tienes que mantenerte humilde siempre, porque eso es lo que te va a llevar lejos, tu humildad, hacer relaciones con la gente. Todo se trata de con quién te relacionas, no se puede confiar en todo el mundo.

Me recuerdas mucho a Selena Quintanilla, que comenzó cantando en español y luego inglés. ¿Te ves en algún punto cantando reggaetón en inglés?

Uy sí, creo que pronto saldrá una canción completamente en inglés. Me encanta hacer música en inglés, es mi primer idioma, pero igual me encanta hacer música en español.

Para terminar, cuéntame si vienen más canciones, videos, colaboraciones. ¿Qué podemos esperar de Mariah en 2021?

Vienen muchas colaboraciones nuevas, estoy trabajando en mi primer disco que quiero lanzar para mediados de 2021. Quiero que vuelvan los shows pronto… Estaré en Baja Beach Festival, it’s going to be lit, Y vienen muchas cosas buenas, así que estén pendientes, se acerca mucha música nueva.

Te dejamos el video de “Reggaetón de Antes”, la colaboración entre el trapero argentino ECKO y Mariah Angeliq, quien dice acerca del tema: “Me fascina el reggaetón de antes. Sabía que junto a ECKO lograríamos este sonido. Es un perreo como en los viejos tiempos y sé que les va a encantar”.

