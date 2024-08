Mariah Carey habla acerca de su experiencia con el trastorno bipolar

En una charla con la revista People, Mariah Carey ha declarado que tiene trastorno bipolar. Esta es la primera vez que la cantante habla sobre la enfermedad públicamente. Mariah aseguró que después de un diagnóstico realizado en 2001, «No quería creerlo», pero que ahora finalmente ha buscado tratamiento para la enfermedad que padece, trastorno bipolar II. Ella continúa:



Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento, y el temor constante de que alguien me descubriera era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía seguir con eso. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que me gusta: escribir canciones y hacer música.

Según Carey, decidió salir con este tema ahora ya que, después de haber encontrado el equilibrio adecuado de medicación, está «en un muy buen lugar ahora mismo, en donde me siento cómoda discutiendo mis luchas con el trastorno bipolar II». Esto refleja una decisión increíblemente valiente para que cualquier persona también revele su estado de salud mental, y al Mariah hacerlo públicamente, sin duda ayudará a otros que viven con trastorno bipolar II y otras enfermedades mentales.

Al finalizar la entrevista, Mariah agrega: «Tengo la esperanza de poder llegar a un lugar donde se elimine el estigma de las personas que pasan por algo solas. Puede ser increíblemente solitario. No tiene que definirte y me niego a permitir que me defina o controle».

