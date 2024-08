Sumérgete con Mariana Montenegro y su cardumen sicodélico en el estreno de “Suave”

Mariana Montenegro nos recibe en su casa con un té chai. En Santiago de Chile es verano, hay más de 30 grados, pero igual aceptamos la bebida. Junto a ella está Pablo Moreira, su agente de comunicaciones, y también Hakase Chan, una gata influencer. Estamos todos reunidos para ver el video de “Suave”, primer adelanto del disco debut de la ex Dënver, animado y dirigido por Francisco Jullian y con dibujos de Pablo Delcielo.

Mariana, fanática del animé, luce una camiseta negra con un estampado de La princesa Mononoke y el cabello en tono fucsia. De pronto deja la taza de té sobre una mesa y conecta su notebook a un televisor. Después se mete a YouTube y le da play a “Suave”, que tiene en modo oculto, mientras Hakase y Pablo se dejan caer sobre un sofá para ver el video.

“Este video tiene una historia muy extraña e increíble”, cuenta Mariana. “Mi amigo Pablo Delcielo una vez me dijo: ‘Oye, ¿qué música estay haciendo?’. Le mandé el demo de esta canción y le encantó mucho. Tres meses después me dijo: ‘Mariana, no sabes nada… Te estamos haciendo un videoclip con el Jullian’. Y yo dije: ‘¡¿Quéee?!’. No lo podía creer. Después me junté con ellos y me lo mostraron y fue como wooow. Me acuerdo que me mostraron el marco y ciertos monitos por separado. Empezamos a pulir la idea y tiempo después se nos ocurrió que yo saliera”.

Hakase ronronea y mira expectante el televisor. Pablo aprovecha para hacer fotos para sus historias de Instagram. Y Mariana continúa: “Es un videoclip animado en donde van sucediendo muchas cosas en una playa. Tiene harta coreografía en el montaje y en los monitos que salen. También yo interactúo con el ambiente con algunas coreografías y un poco de actuación. Y en todo el video hay un marco que hace que todo se vea bien sicodélico. ¡En general el video es bien sicodélico!”.

Entonces le da play. Hakase y Pablo dejan sus celulares de lado. En la pantalla aparece un punky grafiteando una ballena. Mariana cree que es su amigo, el ilustrador, en un cameo de él mismo. “Se parece un poquito. Y bueno, él es grafitero”, dice.

Imagen cortesía de la artista.

NOISEY: ¿Por qué elegiste “Suave” como primer video de tu disco como solista?

Mariana Montenegro: La elegí porque mucha gente me decía que se le quedaba pegada, que era una canción buena onda, porque obviamente le pido consejos a los cercanos. Y también, porque encuentro que es una canción que está entre medio de lo que es el disco. En el disco la mitad de las canciones son lentas, baladas; y la otra mitad son derechamente house. Entonces esta canción empieza lenta, contenida, y termina house, bailable.

Ese enterito [1:36] que usas es caluroso para un video veraniego.

Jajajá. Ese vestuario lo usamos con el Rodo Robles –bailarín que trabaja con Mariana– para un show en vivo. Es un diseño de Matías Hernán. El Rodo se compró uno negro y yo uno rojo. Nosotros en vivo jugamos a ser ninjas. Nos creemos ninjas: peleamos y entrenamos. Y ahora último ando media pegada con el rojo, me da como fuerza, por eso lo elegí.

En tus shows ahora tocas keytar…

En esta parte [1:58], que es cuando se pone más movida la canción, yo aparezco tocando keytar, que es un instrumento musical del cual me quiero empezar a apropiar en los shows. Es un piano en forma de guitarra, por lo tanto tiene la versatilidad de la guitarra, es decir, permite desplazarse en el escenario y modificar los sonidos de una manera más amigable. Si lo comparas con un piano, que está estático, el keytar es un instrumento más performático.

¿Improvisaste en el video?

Cuando grabamos sobre el fondo verde, yo no tenía nada preparado. Y justo en esta parte [2:08] inventé como una coreografía en donde empiezo a dibujar cosas en el ambiente. Y como que se me ocurrió ahí, mientras lo grabábamos. Después yo dije, ‘quiero que literalmente se dibuje algo con lo que yo estoy coreografiado’. Y eso es la espumita que sale del agua.

¿De quién es la voz de fondo [2:54]?

De León Álamos, un amigo de San Felipe, que cantaba en mi primera banda [Arrebato]. Esta canción yo la inventé hace mucho tiempo. Hace cuatro años la inventé. Ahora la produjo Alejandro Paz, que es la persona con la cual yo trabajé este disco. Antes tenía mucho menos letra. Era más experimental en cuanto a estructura. En cambio ahora tiene una estructura más clara. Con Alejandro lo que hicimos fue, precisamente, inventar más letras entre los dos.

¿El flotador de flamenco lo compraron especialmente para el video?

Fue una coincidencia. Un amigo, Diego Miranda, me prestó su casa para grabar. Y él tenía en su patio ese flotador, jajajá.

Se te nota contenta con este video.

Me siento bendecida. Con este video se hizo realidad un sueño que yo tenía: ver animación de Pablo Delcielo. Lo que me gusta es que lo puedes ver muchas veces y siempre vas a encontrar una sorpresa.

