Desmentimos a Rajoy sobre la creación de empleo juvenil

El último viernes del año pudimos ver a Mariano Rajoy haciendo balance sobre 2017 y contestando algunas preguntas en directo —sí, sin plasmas de por medio—. Entre el amasijo de datos económicos y de carácter social por los cuales sacó pecho, me sorprendió uno en concreto: el descenso del 9 por ciento en la tasa de paro juvenil.

Porque dicho así es una muy buena noticia, no lo vamos a negar. Pero si escarbamos más allá de la superficie encontramos un panorama poco alentador para chicos y chicas de entre 16 a 25 años que quieren salir al mercado laboral por su primer empleo mientras lo combinan con las clases, que buscan el trabajo soñado después de la universidad o quieren ganarse directamente el parné lejos de las aulas. Hay de todo.

Dentro del desastroso mercado laboral del que al parecer —y ya va siendo hora— estamos saliendo, nos encontramos sobre un tablero con una encrucijada en forma de contratos temporales, horarios intempestivos y condiciones precarias que solemos aceptar a regañadientes para alcanzar nuestras metas o, simplemente, para subsistir.

No olvidemos que, de media, se dan de alta 100.000 en la Seguridad Social al día —25 millones al año—, que ponen en entredicho el crecimiento económico del 3,1 por ciento, por encima de la media europea, que el Gobierno tiene estos días tanto en la boca.

Para entender un poco mejor las palabras de Mariano Rajoy o, mejor dicho, para que lo comprenda un poquito mejor él, me he puesto en contacto con varios jóvenes que intentarán explicar cómo es enfrentarse hoy en día al mercado después de las reformas laborales que hemos vivido los últimos años.

Foto cortesía de Claudia

Claudia, 22 años

VICE: En 2017 ha descendido el paro juvenil un 9 por ciento. ¿Lo has notado?

Claudia: Notar la bajada, pues no, la verdad. En mi entorno casi todos tenemos trabajo, pero no he visto una diferencia con otros años. Y los que tenemos trabajo, estamos asqueados y la mayoría no lo dejamos por miedo a quedarnos en el paro comiéndonos los mocos.

Ya ves tú lo que importa que haya bajado un pelín cuando seguimos siendo de los países con más jóvenes en paro de Europa y, los que no lo están, tienen contratos temporales con sueldos de risa.

«Muchos de mis amigos han tenido que hacer jornadas de 14 horas o más sin poder abrirla boca para quejarse ni para pedir que se las paguen, porque ‘es lo que hay’»

¿Cuál es tu experiencia para poner en evidencia a Rajoy?

Desde hace casi año y medio estoy trabajando en una agencia de publicidad. En septiembre, cuando ya pude hacer el contrato en calidad de graduada universitaria y después de llevar casi un año trabajando aquí, en negro durante cinco meses, me hicieron un contrato como becaria en prácticas.

Explícame eso.

Ahora mismo, tengo las responsabilidades de una redactora creativa junior, de una productora y de diseñadora gráfica en ocasiones, cobrando el sueldo de una becaria en prácticas, porque pueden hacer eso. He llevado campañas enteras yo sola, pero me pagan poco más de 5 euros la hora. Y lo más frustrante es que no están haciendo nada ilegal.

De las horas extra ni hablemos. Tanto yo como una amiga mía hacemos horas extra a tutiplén cuando hace falta. Ella a veces en fines de semana y de noche, y nadie ve un duro de esas horas. Yo todavía tengo suerte porque me puedo coger esas horas libres otros días, pero ella no. Muchos de mis amigos han tenido que hacer jornadas de 14 horas o más sin poder abrir la boca para quejarse ni para pedir que se las paguen, porque “es lo que hay”. La mayoría estamos todavía en casa de los papis porque quién tiene cojones de independizarse cobrando 5 euros la hora. Así que bueno, igual el paro juvenil ha bajado, pero la manera de conseguirlo no es para estar orgulloso.

Foto cortesía de Albert

Albert, 24 años

VICE: El descenso del 9 por ciento de paro juvenil es una buena noticia, pero ¿se tienen más oportunidades o se sobrevive?

Albert: Si solo leemos ese 9 por ciento, obviamente es una buena noticia, pero como en política creo que es un error banalizar, si analizamos el contexto, no creo que sea positivo. El problema recae en la calidad. Se tendrán más oportunidades, pero solo te permiten sobrevivir porque es empleo precario.

«Las oportunidades laborales solo te permiten sobrevivir, no vivir»

¿Se encuentra trabajo de lo que se quiere o lo que se estudia?

Se encuentra, pero la mayoría de veces son contratos de prácticas a media jornada, incluso sin cobrar nada, o jornada completa por 400 o 500 €. Volvemos a lo mismo, las oportunidades laborales solo te permiten sobrevivir, no vivir.

Y si te fueras de cañas con Rajoy, ¿qué le dirías?

Si me obligaran, porque no me iría nunca con él de cañas, le diría que mañana empezara en una fábrica a cargar palés por un sueldo de mierda con la familia que tiene para que se diera cuenta de por lo que la gente está pasando. Si no, que dimitiera ya de una vez.

Foto cortesía de Sheila

Sheila, 24 años.

VICE: ¿Qué le dirías a Rajoy si lo tuvieras delante?

Sheila: Señor Rajoy, puede dimitir de su cargo, no solo porque no me representa, ni como presidente, ni como partido, sino por la cantidad de sandeces que llega a soltar. Por llenarse la boca con declaraciones como el que el paro juvenil ha descendido un 9 por ciento y que presuma de que es gracias a él. Señor Rajoy, es gracias a los jóvenes que cada vez estamos mucho más preparados y formados para enfrentarnos a un mundo laboral con exigencias muy por encima de nuestras capacidades. Y no gracias a usted, que lo único que hace es incentivar el contrato temporal.

¿Los jóvenes lo tenemos fácil para encontrar trabajo?

Encontrar trabajo es difícil. Ahora tienes que hacer un máster, irte de Erasmus y saber cuatro idiomas en los que el inglés debe ser casi nativo, y, aun así, no tienes los años de experiencia que te piden. En resumen, te pasas media vida estudiando, gastando un dinero desorbitado para lo que es la educación pública, para llegar a una entrevista de tu puesto soñado, aunque el sueldo es más bien una pesadilla, y encontrarte que para un trabajo de tu campo te piden dos años de experiencia mínima. Tú, valiente, te enfrentas a las entrevistas con tus seis meses de prácticas, pero tranquilo, no decaigas porque empezarás siendo becario y casi pagando para trabajar, y podrás trabajar de lo que siempre has soñado teniendo una pesadilla por el camino.

«Sé que toda experiencia sirve en la vida, pero también quiero pensar que algún día podré llegar a ser lo que de pequeña soñaba»

¿Tu experiencia es positiva o negativa?

Mi experiencia es más negativa que positiva. Aunque soy una joven que está trabajando, no lo hago de lo que quiero. Porque señor Rajoy, las facturas se tienen que pagar y a lo mejor ha descendido el paro juvenil, pero ¿cuántos son los estudiantes que han acabado en su campo?

Son muchos los estudiantes que acaban en un puesto de comida rápida o de cajeros para poder pagar su vida porque de sus estudios no encuentran nada por las exigencias del mercado laboral. Sé que toda experiencia sirve en la vida, pero también quiero pensar que algún día podré llegar a ser lo que de pequeña soñaba. Y señor Rajoy, no será gracias a usted.

Foto cortesía de Joan

Joan, 25 años

VICE: El paro ha bajado un 9 por ciento en los jóvenes. ¿Notas que ha mejorado el panorama?

Joan: La mejora yo no la he visto. El dato está relacionado con grandes ciudades, pero los que somos de ciudades pequeñas, creo que incluso empeora. No se crea empleo porque no existe, y el poco que hay, se entrega a dedo. No hay empresas que fomenten el empleo juvenil.

¿Qué tipo de empleo has encontrado? ¿Las condiciones son buenas?

Siempre queda la opción del Mc Donald’s. Si tenemos en cuenta la última subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 736,01 €, el último puesto que me ofertaron eran 462 € en una jornada completa. Debido a la precariedad, si tú no coges el puesto lo hará otro. Se necesita dinero para vivir y no para disfrutarlo.

«El último puesto que me ofertaron eran 462 € en una jornada completa»

¿Qué le dirías al presidente del Gobierno sobre que está mejorando el panorama laboral para los jóvenes?

Le diría que su hijo está creciendo. Debido a su apellido, seguramente encontrará trabajo porque en España somos así. En vez de quedarse con las estadísticas, debería salir a la calle y hablar con los jóvenes a ver si están contentos. No creo que vea la vida real en su despacho. Actualmente, los jóvenes aprendemos idiomas porque nos sentimos más valorados fuera de nuestro país.

Foto cortesía de Irene

Irene, 23 años

VICE: ¿Piensas que el panorama laboral está mejorando para los jóvenes?

Irene: Para nada. Creo que hoy en día a los jóvenes se les exige mucha formación y experiencia laboral al mismo tiempo, lo cual complica reunir todas las características que piden para las posiciones junior en la mayoría de ofertas. Universidad, máster, idiomas en alto nivel y dos o tres años de experiencia en el mundo laboral.

Si has sido un estudiante ejemplar, sin descanso alguno desde que empiezas en la escuela, te plantas fácilmente con 25 o 26 años buscando una vacante para una posición junior y a menudo teniendo que seguir aceptando posiciones de becario y, evidentemente, la mayoría vergonzosamente remuneradas. El alquiler de un piso estándar representa aproximadamente el 85 por ciento de un sueldo junior, lo que hace imposible dar pasos hacia delante en la vida personal. Así que creo firmemente que no, no está mejorando en los últimos tiempos. De hecho me atrevería a decir que está empeorando en los últimos años.

¿Tienes más facilidades que hace un par de años?

No considero que tenga más facilidades; al contrario: solamente tengo voy cumpliendo años y acumulo más experiencia de becaria, que a menudo no se considera realmente como el tipo de experiencia que piden en las ofertas.



Y para acabar, ¿qué le dirías a Rajoy si lo tuvieras delante?

La verdad es que no quisiera hablar con él. Aun así le pediría que destinara recursos en la mejora de las políticas sociales, culturales y económicas en favor de todos aquellos que realmente trabajamos mucho y ganamos poco.

Foto cortesía de Martín

Martín, 25 años

VICE: ¿Cuál es tu experiencia?

Martín: Pues mi primer trabajo fue en unos grandes almacenes que te contrataban como indefinido con tres meses de prueba y después de esos tres meses te echaban. Básicamente, rollo: contrato de tres meses encubierto para que les dieran más ayudas y demás. Los chicos que tenían contrato fijo estaban bastante enfadados por el tema porque cuando conseguían acabar de formar a la gente, los echaban y tenían que volver a empezar con nuevas personas y al final era más trabajo para todos y peor para la empresa.

¿Y después ha mejorado la cosa?

Desde aquella, llevo intentando trabajar como fotógrafo, que es para lo que estudié y, aunque voy haciendo trabajos sueltos facturando hasta llegar a los 3.000 euros, que hay una movida así con lo de la cuota para facturar sin darte de alta en autónomos. También perdí varios por no poder darme de alta porque no salía a cuenta, ya que al final el sistema de autónomos esta hecho para los que tienen dinero y se lo pueden permitir. Tú, si eres joven y quieres montártelo por tu cuenta lo tienes jodido.

«Tener que aceptar un trabajo mal pagado no es ninguna suerte, es una vergüenza»

Y bueno, tengo amigos a los que les ha pasado de todo; incluso a una, en una cadena de comida rápida, le sugirieron que borrara sus estudios universitarios del currículum para esos trabajos porque si no, no la iban a coger.

¿Y qué opinas de la peña que dice “tienes suerte, al menos tienes trabajo” sin importarle las condiciones?

Pues entiendo por qué lo dicen, pero me parece de estúpidos. Tener que aceptar un trabajo mal pagado no es ninguna suerte, es una vergüenza. Al final tragas y lo coges porque no tienes más remedio. Idílicamente, si nadie cogiera esos trabajos, no les quedaría más remedio que ofrecer puestos dignos, pero claro, la vida no es así de fácil.

Pero vamos, suerte ninguna. Pensar que eso tiene que ver con la suerte y no con la mala gestión de un Gobierno que básicamente vive por y para ellos mismos es no ver la realidad.