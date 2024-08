Por fin sabemos qué está haciendo Mariano Rajoy durante el confinamiento: saltárselo

Cuando estoy triste, cuando el día o yo amanecemos nublados, cuando necesito vigor o alegría me pongo a veces vídeos de YouTube. Siempre recurro a los mismos, y siempre recurro a los mismos por su demostrada eficacia: a Chavez expropiando o a Mariano Rajoy siendo Mariano Rajoy. La última vez que me los puse estábamos ya confinados y le escribí a mi mejor amiga para preguntarle dos cosas: cómo creía que habría sido todo esto con él -“seguramente no muy distinto”, me respondía, pero quizá más divertido, porque no es de las que piensan que “menos mal que tenemos un gobierno socialista” sino que cree, de hecho y en vista de los hechos, que no tenemos un gobierno socialista- y qué creía que estaba haciendo M. Rajoy en este momento.

Nos pusimos entonces a recordar ese temazo de Ismael Serrano, responsable seguramente de más de una reconciliación y de más de un embarazo adolescente, el de “Qué andarás haciendo ahora”, pero nos pusimos a recordarlo como si se lo estuviéramos recitando a Mariano. Nos lo imaginamos regando las adelfas de su jardín, amasando con Elvira la masa de una empanada como en Ghost pero con mandiles, lo pensamos haciendo unas ciberbirras con Soraya, con Alberto, con Marcial, quién sabe. Y desde ese momento no sé mi amiga, pero yo he vuelto a pensar un par de veces en qué andaría haciendo Mariano, en qué le parecería a él el coronavirus, en qué habría en su carrito de la compra y en si tendría o no una rutina de deporte.

Videos by VICE

🔴 #ÚLTIMAHORA Según ha podido saber laSexta, Mariano Rajoy se salta habitualmente el confinamiento ➡ https://t.co/5ccOICEO9s pic.twitter.com/aM2qKXbSL0 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 14, 2020

Pues bien, hoy una exclusiva de Al Rojo Vivo -y menuda exclusiva, paren las rotativas, La Sexta tiene algo importante que decir- nos ha sacado de dudas: M. Rajoy se está pasando el confinamiento… saltándose el confinamiento. Además y según afirmaba el rótulo colocado bajo la imagen de esa reportera convencida del servicio social que estaba haciendo en ese momento, M. Rajoy no solo se está saltando el confinamiento sino que se lo está saltando A PASO LIGERO. Esto es, que se da unos voltios a trote cochinero calle arriba y calle abajo de vez en cuando.



Habría sido avistado por sus vecinos, esa Stasi de balcón que no descansa nunca y contra la que clama Cristina Morales en la primera entrega de su diario de confinamiento (CRISTINA MORALES🤝MARIANO RAJOY, what a time to be alive… o no) quien habría denunciado su conducta. Pero de momento y a falta de más información que complemente este Watergate no sabemos si Mariano ha tenido que rendir cuentas -esta vez sí- ante la justicia y reconocer por fin sus tejemanejes, aunque sean estos.

En cualquier caso, ahora que ya sabemos qué anda haciendo -a paso ligero- Rajoy, ahora que sabemos que se salta el confinamiento (y es que, joder, no podía ser de otra manera, ¿no?), lo que podemos imaginarnos es qué les dice a los agentes que le dan el alto, qué pasa por su cabeza en los segundos que hay entre el avistamiento del coche patrulla y el quitarse los AirPods de las orejas -porque esa es otra cosa obvia, Mariano tiene unos AirPods, no tengo pruebas pero tampoco dudas-, justo antes de temblarle ligeramente el ojo, justo antes de decirles que entiendan la situación, joder, que somos sentimientos y tenemos seres humanos.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.