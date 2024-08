En fotos, usuarios de Tinder fingiendo que son pareja

Este artículo se publicó originalmente en Broadly.



“Busqué en Facebook, Instagram y Tinder, acepté y rechacé a usuarios hasta cansarme”, explicó Marie Hyld sobre su experiencia con las citas en la era digital. La fotógrafa, de 24 años, cree que la naturaleza superficial de las redes sociales está afectando a la forma en la que interactuamos con otras personas en la vida real.

Un ejemplo obvio es la manera en que la cultura de las citas ha evolucionado: cuando conocemos a alguien en persona, nos esforzamos demasiado en mantener la misma imagen impoluta de nosotros mismos que mostramos en Tinder, lo que nos dificulta mucho más el abrirnos y ser nosotros mismos en las citas, dijo. Esta idea le inspiró para su nuevo proyecto artístico, Lifecontruction, que consta de toda una serie de retratos con desconocidos que encontró en Tinder.



Para empezar, Hyld decidió reabrir su cuenta de Tinder y modificarla para que se adaptara al proyecto. En su biografía, explicó claramente que estaba muy interesada en quedar con los usuarios con los que consiguiera match y fotografiarse con ellos como si fuesen una pareja enamorada o hubiesen estado juntos durante años.

También especificaba que las fotos se harían públicas, así que si conseguías match con ella, estabas, básicamente, uniéndote al proyecto. “Lo único que hice fue empezar a aceptar y rechazar usuarios, y fue increíble ver cómo la gente interesada en la idea aceptaba mi propuesta. Conseguí match prácticamente con todo el mundo que encontré, a todos les gustó la idea”, recordó ella.

En la esquina inferior izquierda de cada imagen, Hyld anota durante cuánto tiempo estuvo conociendo a su cita, es decir, todo el tiempo que pasó desde que se conocieron hasta que ella tomó la foto en la que posaban como si se conocieran íntimamente. Broadly contactó con Hyld para preguntarle por el proceso de preparar la escena y hacer unas fotos tan íntimas.

Broadly: ¿Tenías una idea clara sobre cómo ibas a fotografiar la escena antes de conocer a tus citas?

Marie Hyld: Normalmente dejo que mi entorno me inspire. Nunca iba al sitio en cuestión antes de hacer la sesión fotográfica, lo que fue uno de los aspectos más interesantes de este proyecto. No sabía realmente dónde iba a ser, así que no podía planificar nada, tenía que conformarme con lo que encontrara. Dejarme llevar y trabajar con lo que me pareciera bien en el momento fue mi mayor ambición en este proyecto.

Creo que hoy en día nos falta estar más tiempo cara a cara con personas, pues nunca estamos presentes realmente en nuestras interacciones. En mi opinión, la situación se está poniendo cada vez peor y las redes sociales tienen gran parte de culpa. Es irónico el hecho de pensar que mi proyecto no hubiese existido sin Tinder.



Dos fotos de toda tu obra me impresionaron especialmente. En una sales tú con un match de Tinder vestido de látex. ¿Cómo surgió esa idea?



Por lo que recuerdo, su nombre en Tinder era “Mr. BDSM” y pensé que sería interesante que aceptara estar conmigo siendo él mismo. También sentí como que necesitaba un factor de sorpresa en mis retratos, necesitaba una fotografía en la que alguien se expusiera y se mostrara vulnerable, y así dejar a la gente boquiabierta. Le dije que el BDSM no me atraía precisamente, pero que estaba trabajando en un proyecto fotográfico.

Cuando abrió la puerta, llevaba toda la ropa normal excepto un par de calcetines de látex. Tenía una mirada cálida y me mostró su armario, lleno de prendas de látex. Me dejó una que había sido de su ex. Tuve que embadurnarme con aceite para poder colocarme la falda y el top, y él hizo lo mismo. La situación en general nos hizo reír.

Me enseñó el agujero que tenía en su traje para el pene y hablamos de que es imposible que la piel respire dentro de un mono como aquel y de lo incómodo que es. Hicimos una foto para mi madre. Ella estaba preocupada porque había quedado con un hombre que no conocía. Todo esto pasó un martes por la tarde y lo hice solo porque estaba receptiva, así que acepté la oportunidad.



La otra foto que me llamó la atención fue una de ti y tu cita sentados frente al ordenador. ¿Por qué elegiste ese escenario?

A él le gustan mucho los ordenadores y toda su casa estaba decorada y amueblada por el estilo. Supongo que la informática jugaría un papel importante en nuestra hipotética relación. Fue uno de esos momentos en que me inspiré en mi entorno y en lo que encontré en aquel piso.