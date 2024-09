Haber fumado marihuana podría impedirte entrar a Estados Unidos de por vida

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

En octubre pasado, Camila descendió de un avión en Los Ángeles. Unos minutos más tarde se reencontraba finalmente con David, con quien mantenía una relación a distancia.

Pero Camila no pudo poner ni un pie fuera del aeropuerto ya que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza — quienes ya tenían marcada a Camila por la frecuencia y duración de sus repetidos viajes a Estados Unidos — la arrastraron hacia una habitación para interrogarla interrogaron.

«Revisaron mi billetera, mi equipaje, mi teléfono móvil, todos mis correos electrónicos y mis fotos», explica Camila a VICE en una charla por Skype. «Vieron que había estado en Colorado, por lo que me pidieron que les mostrara fotos de Colorado y vieron fotos en un dispensario de marihuana».



Entonces los funcionarios le preguntaron — advirtiéndole antes que si mentía podía enfrentar una pena por perjurio — si alguna vez había fumado hierba. «Les dije que la había probado en Colorado. Me pareció que era normal, todo el mundo fuma en Colorado, es legal allí», cuenta Camila.

Si bien el uso recreativo de la marihuana es legal en Colorado, el gobierno federal la mantiene ilegalizada. Y ya que la posesión, venta y tráfico de marihuana son delitos federales, al admitir cualquiera de ellos, incluso sin haber sido condenado, puede ser una motivo de deportación para los no ciudadanos.

Las autoridades de inmigración mantuvieron a Camila detenida en una habitación del aeropuerto durante 15 horas para finalmente enviarla de regreso a Chile con la prohibición de jamás volver a pisar Estados Unidos.

Casos como el de Camila se han vuelto cada vez más corriente en los últimos años, porque cada vez más estados están legalizando la marihuana, expresa Scott Railton, un abogado especialista en inmigración.

«Un importante número de estados ha legalizado la marihuana para uso médico o recreativo, pero la ley federal dice que la marihuana y todos sus derivados siguen siendo sustancias prohibidas», explica Railton, en referencia a la Ley de Sustancias Controladas. «Es un problema real para los no ciudadanos debido a que se enfrentan con la autoridad del gobierno federal».

Railton, que ha escrito varios artículos legales sobre sanciones a la inmigración por consumo de marihuana, explica que la ley de inmigración es severa con todas las sustancias controladas. La Ley de Inmigración y Nacionalidad niega específicamente la entrada a EEUU a los extranjeros «condenados, o que reconocen haber cometido un delito… sea de un estado, de Estados Unidos, o de un país extranjero, respecto de una sustancia controlada».

Y mientras que el caso de Camila puede ser interpretado como la exageración de la aplicación práctica de esta ley, Railton afirma que es absolutamente legal. La Ley federal avala al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional el derecho de comprobar teléfonos móviles y computadores portátiles sin una orden, como lo hicieron con las fotos de Camila.

«También pueden hacerle preguntas bajo juramento», explica Railton, añadiendo que si un individuo no responde a las preguntas, puede ser expulsado inmediatamente del país. «Sólo se requiere de un oficial en la frontera o consulado que tome la determinación de que una persona es inadmisible y eso es suficiente para ser deportado».

Railton, que trabaja en el norte del estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá, dice que el tema es particularmente frecuente en esa región desde que la marihuana es legal en dicho estado, y que muchos migrantes atraviesan tensos momentos en sus intentos de entrar al país.

Las autoridades no solamente instan a admitir el uso de drogas, sino que también acusan a algunos inmigrantes legales de entrar con la intención de trabajar en los campos de marihuana, lo que se considera trabajo en el tráfico de drogas, actividad prohibida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Los agentes también pueden denegar la entrada a aquellas personas que declaran que planean visitar dispensarios de hierba legal, continúa Railton.

Además, Railton señala que incluso el hecho de llevar una tarjeta de marihuana medicinal podría ser suficiente para provocar preguntas de los funcionarios de aduanas, lo cual luego podría conducir a una deportación.

«En ocasiones, Aduanas y Protección Fronteriza revisa las billeteras. No hay que realizar viajes internacionales con una tarjeta de marihuana médica», aconseja en una presentación reciente la Asociación Americana de Abogados de Inmigración del Noroeste. «La tarjeta en sí no es prueba de una violación a la Ley de Sustancias Controladas, pero puede dar lugar a preguntas que acaben en la inadmisibilidad».

Defensores de la marihuana como Morgan Fox, director de comunicación del Marijuana Policy Project, expresan que casos como el de Camila ponen de manifiesto la necesidad de poner fin a la prohibición federal sobre la marihuana.

«Las personas de cualquier parte de EEUU pueden ir a un estado donde la marihuana es legal y consumir responsablemente una sustancia que es más segura que el alcohol sin temor a ser detenidos. Sin embargo, los extranjeros se enfrentan a la discriminación, a la expulsión y a una prohibición de regresar al país porque su comportamiento es supervisado por, y sujeto a, la aplicación de la Ley Federal en un grado mucho mayor», sentencia Fox. «Esto es sólo una razón más por la que la prohibición federal sobre la marihuana tiene que terminar, y la marihuana debe ser removida de la Ley de Sustancias Controladas».

Representantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no hicieron comentarios sobre las detenciones vinculadas al consumo de marihuana de los no ciudadanos estadounidenses al ser contactados por VICE.

Para Camila, el saldo de su deportación ha sido tanto personal como profesional. Desde que se le prohibió ingresar a los Estados Unidos por tiempo indefinido, ella y David han terminado su relación; pero también tuvo que rechazar la oportunidad de obtener su maestría en Estados Unidos.

Existe una opción para que ella pueda volver a los Estados Unidos: puede aplicar por una exención de visados al gobierno federal. Luego tendría que discutir las razones por las que se le debería permitir el reingreso. Pero la obtención de un asesor legal para completar la solicitud de exención es costosa, y el gobierno rara vez concede exenciones a personas que han sido deportadas en el últimos dos años, afirman a VICE expertos en inmigración consultados.

«Fui deportada por ser honesta con los oficiales. Nunca había estado en una situación así. Yo no he cometido ningún crimen», se lamenta Camila mientras le brotan las lágrimas. «Esto no tiene sentido».

Los nombres de Camila y David han sido cambiados para proteger su identidad.



