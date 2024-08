Marihuana poliploide: la mutación genética que produce cogollos monstruosos

Hace unos días un amigo me invitó a conocer a sus hijas. Dieciocho años de cultivar lo han enseñado a crecer plantas con tallos gruesos y enormes hojas con hasta trece foliolos. Sin embargo, en medio de una olorosa cosecha de Sour R, una variedad sativa abundante en resina, se alzaba un cogollo extraño y distinto a los demás, una especie de cerebro hecho de marihuana con cientos de pistilos apuntando hacia la luz.

“¿Ves esa madre gorda de ahí en medio?”, me preguntó mi experimentado amigo. “Es una marihuana poliploide. En todos mis años de cultivar, nunca me había tocado una así”. Imagina un gusano de marihuana, grande y gordo, descansando sobre una cama de hojas que crecen en todas direcciones. La imagen de esa mota monstruosa quedó grabada en mi cabeza y cuando llegué a mi casa investigue más al respecto.

Videos by VICE

Foto cortesía del THC Crew MX.

La poliploidía es un fenómeno genético en donde se presenta una variación en el número de cromosomas característico de una especie. Y aunque puede presentarse en animales y hongos, esta mutación genética es más común en las plantas y en las algas. En el caso de la marihuana poliploide, en lugar de contar con dos series de cromosomas (diploide), la planta cuenta con tres (triploide), cuatro (tetraploide), etcétera. En la marihuana, esto significa que la planta crece con más hojas, más grandes, y cogollos mucho más voluminosos que una común diploide.

Como me explicó el grower, no es muy común encontrar esta mutación en las plantas de cannabis. De hecho, si se trata de clonar o cruzar, las plantas resultantes serán diploides, sin la mutación genética que da origen a estos monstruosos cogollos. Aún así en la búsqueda por obtener este delicioso error de la naturaleza, bancos de semillas han llevado investigaciones al respecto. Por ejemplo, el banco Buddha Seeds —especializado en la creación de semillas autoflorecientes— publicó un informe con los resultados de su análisis de la marihuana poliploide.

Foto cortesía del @thc_crew_mx.

“Una característica que tienen en común la mayoría de especies vegetales que han visto aumentada su dotación cromosómica es lo que se denomina el fenótipo ‘giga’ que se manifiesta como un aumento de tamaño de todos sus órganos y un oscurecimiento generalizado de las hojas. Nosotros podemos confirmar que el cannabis tetraploide sufre este fenómeno ya que observamos gigantismos a nivel celular, a nivel tejido y a nivel órgano. También podemos confirmar un cambio de color en hojas que viran hacia tonalidades más oscuras. Otra característica que hemos observado es un mayor vigor en su crecimiento vegetativo. Respecto a las plantas triploides parece que el fenotipo giga no es tan pronunciado como en tetraploides, siendo más parecidas a sus homologas diploides”, puede leerse en el artículo.

Pero eso no es todo. Mi búsqueda me llevó a un par de foros de cannabis en donde se afirma que es posible inducir esta mutación genética con un fármaco llamado colchicina, cuya función antimitótica inhibe la división celular. Sin embargo, los diferentes foros que visité coinciden en que además de que el uso de colchicina no garantiza la formación de plantas poliploides, esta sustancia es tóxica y no se recomienda su consumo. Mientras que en algunos foros recomiendan usar cantidades muy pequeñas, en otros incluso aconsejan no utilizar esta sustancia después de que la semilla haya germinado.

Foto cortesía del THC Crew MX.

Aunque el tamaño de los cogollos generados por esta mutación hace a la planta estéticamente atractiva, en realidad no se ha encontrado evidencia de que la potencia de la planta aumente, o que incremente el contenido de cannabinoides. De hecho, hay estudios que afirman que noexisten ventajas significativas (además del hermoso tamaño) de una marihuana poliploide frente una diploide. Incluso un estudio realizado en cáñamo poliploide encontró que aunque las plantas con esta mutación contenían más proteínas, almidón y flavonoides, en realidad contenían menos THC que las diploides.

En palabras de mi camarada: “Pone igual que las demás, solo tiene un agregado visual”. De cualquier manera, siempre es una agradable sorpresa engendrar un pequeño monstruito de cannabis: “Es cómo encontrar un unicornio, o El Dorado”.

@fixzion