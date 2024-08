Marihuanella: la súper heroína pacheca que lucha por tus derechos cannábicos

Artículo publicado por VICE México.

En las tierras fértiles de Michoacán, a través de una semilla que regalaron a Gaia del planeta Cogollotrón, brotó del suelo Marihuanella, un elemental de la marihuana que habita nuestro planeta y que utiliza sus poderes para combatir la desinformación y difundir las bondades del cannabis.

El Señor Berumen, creador de Marihuanella, me cuenta la historia de esta heroína cannábica mientras conmemora su tercer aniversario con un tatuaje en la pantorrilla. Durante la primera edición de Cannabink —flash day cannábico organizado por el colectivo Mary’s Love— el padre de Marihuanella me cuenta cómo es que llegó a la tierra, además de otros engendros que ha parido en sus años como ilustrador.

“Marihuanella es un elemental del cannabis, que en muchas ocasiones no entiende las absurdas leyes de la humanidad”, me cuenta Berumen mientras el tatuador Satran traza en verde sobre su pierna. “Marihuanella nació gracias a una colaboración que yo hice con los editores de la revista Cáñamo. Yo había desarrollado un personaje llamado la Psiluscibiniña, que es la inspiración de Marihuanella. Entonces cuando me acerqué con Cáñamo, ellos me dijeron que querían un personaje similar pero de marihuana”.

Después de habitar por algunos números entre las páginas de la revista Cáñamo, Marihuanella ahora recorre el mundo a través de las naves propulsadas por la tinta de MOTA Comix. Ahí se reencontró con su hermana la Psiluscibiniña y con su amiga Estrella Negra, la Pirata Espacial creada por José Arizaleta, director de MOTA Comix, con la cual viaja por el universo en busca de la verdad.

En sus aventuras, Marihuanella salva a los usuarios de marihuana cuando son hostigados por la autoridad sin razón. También ayuda a solucionar conflictos entre pueblos, usando sicodélicos como medio de resolución, y ayuda a un sabio espíritu a recuperar la salud con el mítico aceite de cannabis hecho a través de la fórmula desarrollada por Rick Simpson.

“Marihuanella está aprendiendo, igual que yo. Como es un elemental de la marihuana, ella es pura. Eso significa que muchas veces no entiende lo absurdo de las leyes en este planeta, que muchas veces la hostigan solo por existir”, me cuenta Berumen, quien se desempeña como editor de MOTA Comix, donde Marihuanella acaba de vivir su más reciente aventura, y en donde además publica otras de sus creaciones, como Cría Cuervos. “Ese es mi favorito. Es el que hago sin que me pidan y que le he seguido dando cada vez más forma”, me cuenta.

“El cómic es un medio que no tiene límites, a diferencia del cine o la fotografía. Si quieres un tanque, ahí está. Si necesitas una explosión, la dibujas”, concluye el Señor Berumen.

Mientras terminan de tatuar a Marihuanella en su pantorrilla, Berumen me muestra el nuevo número de MOTA Comix, donde Marihuanella invoca la recién aprobada jurisprudencia que establece como ilegal la prohibición de la marihuana en México. Entre las nubes de marihuana y la tinta que recorre Cannabink, Berumen sonríe mientras me dice que es un gran momento para Marihuanella, y para todos los pachecos en el país.

Mira una muestra de Marihuanella y del trabajo de Berumen a continuación: