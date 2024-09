Marruecos desarticula una célula terrorista que reivindicaba ser de Estado Islámico

Marruecos anunció, el pasado domingo 22 de marzo, el desmantelamiento de una célula terrorista que decía pertenecer a Estado Islámico (EI). Este lunes, un responsable marroquí ha explicado que las armas incautadas provenían de Melilla, el enclave español situado en el extremos norte de Marruecos. La célula estaba establecida en varias ciudades del país. Trece personas han sido arrestadas por la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ en sus siglas en francés). Los detenidos habrían intentado crear una facción satélite de Estado islámico en suelo marroquí. Mas de 1.300 ciudadanos marroquís se encuentran en Siria, Irak y en Libia con las organizaciones yihadistas presentes sobre le terreno, ha precisado Abdelhak Kayya, el director de BCIJ. Ante los rumores sobre el posible regreso de yihadistas marroquís, las autoridades marroquíes anunciaron que han frustrado más de un centenar de ataques en los últimos años.

Las 13 personas detenidas – de entre 19 y 37 años – se habían instalado en todo el país – en las ciudades turísticas de Agadir y Marrakech, y también en El Aaiún, Sáhara Occidental. Las autoridades marroquíes se incautaron de 440 cartuchos de munición, seis pistolas, 31 pares de esposas y equipos electrónicos. También de acuerdo con la BCIJ – una agencia parecida al FBI marroquí, presentada oficialmente el pasado 20 de marzo – presuntos yihadistas habrían planeado un plan en dos fases. En primer lugar, «los ataques contra los elementos de seguridad para apoderarse de sus armas», y después atacar a «políticos, militares y civiles» en nombre de Estado Islámico.

Videos by VICE

Armas incautadas a la célula desmantelada domingo 22 de marzo. Imágenes de la televisión local Al Aoula

Teniendo en cuenta las armas encontradas, Abdelhak Khayyam cree que los individuos detenidos deseaban secuestrar y degollar ante una cámara a personalidades del país , «hecho que explica el número de esposas de plástico encontradas». Sin haber puesto un pie en Siria o Irak, los miembros de la célula eran muy activos» en el reclutamiento y envío, a través de la financiación extranjera, de jóvenes marroquíes «, según las autoridades – que los vigilaron durante más de 5 meses. Un funcionario marroquí ha dicho este lunes que las armas que incautaron habían pasado por el enclave español de Melilla.

Esta no es la primera célula relacionada con Estado Islámico identificada en Marruecos.

En enero de 2015, los servicios españoles y marroquíes llevaron a cabo operaciones conjuntas en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla para desmantelar una célula de reclutamiento de mujeres para ser enviadas a los territorios del EI. En septiembre de 2014, un grupo llamado ‘Los partidarios del Estado Islámico en el Magreb’ fue desmantelado por los mismos servicios. El grupo habría elaborado un plan complejo: enviar hombres a Siria e Irak y luego regresar a Marruecos, a través de Argelia – para ser entrenados por Jund al-Khilafa, el grupo que se atribuyó la autoría del asesinato de los franceses Hervé Gourdel en septiembre de 2014. El 25 de enero, la policía marroquí detuvo al argelino Hocine Dahous Jund al-Khilafa. Es sospechoso de reclutar a jóvenes marroquíes para entrenarles en el manejo de armamento en Argelia antes de enviarlos de regreso a Marruecos.

Desde 2014, el Reino de Marruecos ha decidido reforzar su aparato legal y de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista. Un centenar de ataques han sido frustrados por los servicios marroquíes. En octubre de 2014, una operación llamada Hadar («precaución» en árabe) se puso en marcha para reforzar la seguridad en los puntos más sensibles del país con la ayuda del ejército. Además, los tribunales marroquíes habían obtenido en septiembre de 2014, la posibilidad de condenar a los extranjeros o los marroquíes que hubieran sido entrenados fuera del territorio marroquí para llevar a cabo operaciones terroristas.

Marruecos se ha enfrentado a una situación – aparentemente – similar a principios de los años 2000, dice Jeffrey D. Palmer, un investigador de la Universidad de Georgetown (Washington, DC). Varios ciudadanos marroquís participaron en Afganistán durante la «primera» yihad contra los soviéticos. Después de ser adoctrinados y entrenados en manejo de armas y explosivos por los talibanes, cientos de marroquíes regresaron a casa con la intención de sacar provecho de su «entrenamiento». El 16 de mayo de 2003, doce terroristas suicidas se inmolaron en el centro de Casablanca causando la muerte de 41 personas.

Romain Caillet es investigador y consultor en temas islámicos. Contactado por VICE News el martes, dijo que los marroquíes en Afganistán habían regresado a Marruecos porque habían perdido su asentamientos territoriales en Afganistán – que no es el caso en Siria. Estado islámico se encuentra todavía en una lógica de conquista. Para Romain Caillet, no hay una «ola de retorno» masivo a Marruecos, todavía hay quien viaja hacia Siria y Libia. Para este especialista, la estrategia de EI no es pedir a los yihadistas que vuelvan a su país de origen, sino que se «unan a Libia si no pueden ir a Siria.»

La movilización de los yihadistas marroquíes en Siria no es la misma que la que tuvo lugar en Afganistán. Entonces eran unos cuantos centenares como mucho, ahora, al menos, hay unos 1.300, según cifras oficiales. Harakat Sham al-Islam (HSI) ha sido lo más se parecía a un grupo organizado de yihadistas marroquíes en Siria. El investigador explica que se trataba de un «grupo de simpatizantes de al-Qaeda» que ahora se ha convertido en un «pequeño grupo» después de la muerte en abril de 2014 de su fundador, Ibrahim Benchekroun, conocido como Abu Ahmed al magrebí. Este grupo «nunca se recuperó» de la muerte de su «emir» , dice Caillet.

«En efecto, el EI irá hasta dónde puede llegar. Pero Marruecos es el último en la lista «, señala Caillet. Desde un punto de vista geográfico, el país «no es un territorio fronterizo con otro país bajo control de EI como sucede con Túnez y Libia», señaló el experto. Los dos atacantes del Museo del Bardo fueron entrenados en Libia. El investigador explica que Marruecos está «preocupado», pero sigue estando relativamente protegido porque «el país no ha tenido grandes vacíos de poder», como ha sido el caso de los países que han experimentado la primavera árabe. «Ciertamente hay simpatizantes [yihadista] en Marruecos, pero no hay grupos armados como puede ser el caso de Argelia», concluye Caillet

Sigue Pierre Longeray en Twitter @PLongeray

Imagen via Wikimedia Commons / Karimobo